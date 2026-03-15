Résultat municipale 2026 à Saint-Genis-les-Ollières (69290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Genis-les-Ollières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Genis-les-Ollières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-les-Ollières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joffrey DUPOIZAT
Joffrey DUPOIZAT (23 élus) NOUS SOMMES TOUS SAINT-GENIS-LES-OLLIERES 		1 407 51,67%
  • Joffrey DUPOIZAT
  • Marion FAURE
  • Thierry PASQUIER
  • Carole SCHIEPAN
  • Philippe GONNAND
  • Berengère DETOEUF
  • Ghislain HECK
  • Céline NERIEUX SAURET
  • Leopold PASTOR
  • Elise MICHALLET
  • Stéphane CAGNY
  • Agnès VERPILLAT
  • Arnaud ROY
  • Valérie BILLEQUIN
  • Vincent BOUDE
  • Nathalie JOIE
  • Pierre CICCIU
  • Lyliane CHARPENTIER
  • François SAVIGNY
  • Elodie JUNIQUE
  • Stéphane ANTHOARD
  • Paulette BERNABEU
  • Christophe MARAUX
Didier CRETENET
Didier CRETENET (5 élus) POUR SAINT GENIS TOUS UNIS 		1 000 36,72%
  • Didier CRETENET
  • Joëlle ROCHE
  • Xavier FAYOLLE
  • Céline CUCUMEL
  • Hector PENIN
Anne CALENDRAS
Anne CALENDRAS (1 élu) Agir Ensemble 		316 11,60%
  • Anne CALENDRAS
Participation au scrutin Saint-Genis-les-Ollières
Taux de participation 69,24%
Taux d'abstention 30,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 2 760

Source : ministère de l’Intérieur

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