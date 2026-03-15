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19:19 - Saint-Genis-les-Ollières : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Au cœur de la campagne électorale municipale, Saint-Genis-les-Ollières se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 34,14% de cadres pour 5 370 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 518 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 1 586 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,37% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 265 personnes (4,93%) favorise une richesse culturelle inestimable. Au sein de cette diversité sociale, près de 39,72% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 615,18 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Saint-Genis-les-Ollières affirme l'intérêt des habitants pour les idées françaises.

17:57 - La montée du Rassemblement national RN à Saint-Genis-les-Ollières avant les élections de 2026 Le parti nationaliste restait loin du podium lors des municipales à Saint-Genis-les-Ollières en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 14,02% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 30,38% lors du tour final. Le parti lepéniste n'avait pas percé dans la circonscription de la localité lors des législatives organisées juste après. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 20,35% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 25,38% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 29,81% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Saint-Genis-les-Ollières aux municipales ? L'absence ou non de votants dans les isoloirs à Saint-Genis-les-Ollières constituera un véritable pivot de ces élections municipales 2026. L'abstention se montait à 57,48 % pour le premier tour des élections de 2020, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors que l'épidémie de Covid-19 semait le doute sur l'événement. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 15,42 % localement. Quoique ces élections nationales soient de nature différente en comparaison des élections locales, il est intéressant d'examiner la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 43,41 % en 2022 à seulement 21,07 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 36,17 % (contre 48,51 % en France). Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une ville qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Comment a voté Saint-Genis-les-Ollières lors des dernières élections ? Les élections législatives à Saint-Genis-les-Ollières organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Thomas Gassilloud (Ensemble !) en tête avec 35,32% au premier tour, devant Florence Janine Jacqueline Perrin (Union de la gauche) avec 28,16%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Thomas Gassilloud culminant à 70,19% des votes localement. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Valérie Hayer (20,80%). Cette exploration des résultats de 2024 a donc révélé que Saint-Genis-les-Ollières demeurait à l'époque un fief de la majorité présidentielle, confortant son positionnement historique.

14:57 - Saint-Genis-les-Ollières : coup d'oeil sur les résultats de la dernière présidentielle Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Saint-Genis-les-Ollières choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 35,98% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 16,60%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en livrant 69,62% pour Emmanuel Macron, contre 30,38% pour de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Saint-Genis-les-Ollières plébiscitaient Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 39,14% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Thomas Gassilloud virant de nouveau en tête avec 66,98% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Saint-Genis-les-Ollières une municipalité de tradition centriste.

12:58 - À Saint-Genis-les-Ollières, une fiscalité en baisse qui influencera le résultat À Saint-Genis-les-Ollières, où la fiscalité locale a régressé depuis les dernières municipales, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 16,10 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 61 500 euros. Un apport qui est loin des 1,60652 million d'euros (1 606 520 € très exactement) enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son rendement et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Genis-les-Ollières atteint désormais près de 29,30 % en 2024 (contre 18,27 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Genis-les-Ollières a représenté 819 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 025 € relevés en 2020.

11:59 - Un résultat très clair aux municipales de 2020 à Saint-Genis-les-Ollières L'analyse des résultats des municipales il y a 6 ans à Saint-Genis-les-Ollières s'avère très instructive. Au soir du premier scrutin à l'époque, Didier Cretenet (Divers centre) a creusé l'écart en récoltant 64,29% des soutiens. En deuxième position, Anne Calendras (Divers gauche) a rassemblé 35,70% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers centre a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Saint-Genis-les-Ollières, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant met l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.