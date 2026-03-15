Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Pouilly : les infos en direct

Programme de Sylvie Durand à Saint-Genis-Pouilly (Pour Saint-Genis-Pouilly)

Élections municipales 2026

Les élections municipales de mars 2026 représentent une opportunité pour les citoyens de Saint Genis Pouilly de choisir leur nouvelle équipe municipale. La liste « Pour Saint Genis Pouilly », dirigée par Sylvie DURAND, se compose de 35 citoyens engagés qui souhaitent construire un projet collectif. L'accent est mis sur l'implication des habitants et la création d'un avenir dynamique pour la commune.

Nos valeurs

Les valeurs fondamentales de la liste incluent l'écoute, le respect, le partage et la démocratie. Ces principes visent à faire de Saint Genis-Pouilly une ville solidaire, dynamique et sûre pour tous. L'engagement à la responsabilité, la transparence et l'efficacité est au cœur de leur projet.

Notre approche

La collaboration et le dialogue avec les habitants sont des priorités pour le groupe de Sylvie DURAND. Grâce à des rencontres régulières, ils ont pu élaborer un projet qui répond aux besoins de la population. L'objectif est de maintenir un dialogue permanent pour s'adapter aux attentes des citoyens.

Actions proposées

Une série d'actions est envisagée pour améliorer la sécurité, l'environnement, la mobilité et la santé dans la commune. Parmi les initiatives, on trouve l'augmentation des effectifs de la police municipale, le renforcement du nettoyage de la ville et l'amélioration des accès pour les personnes à mobilité réduite. Ces actions visent à créer un cadre de vie agréable et sécurisé pour tous les habitants de Saint Genis-Pouilly.