Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Pouilly : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Pouilly [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Genis-Pouilly sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Genis-Pouilly.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Genis-Pouilly
13:46 - L'essentiel à retenir de la fiscalité à Saint-Genis-Pouilly
À Saint-Genis-Pouilly, où la fiscalité locale s'est maintenue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 12,47 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant près de 721 400 euros environ, en net recul par rapport aux quelque 3,89128 millions d'euros engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Saint-Genis-Pouilly a évolué pour se fixer à un peu plus de 28,37 % en 2024 (contre 13,08 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Genis-Pouilly a atteint environ 999 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 004 € relevés en 2020.
11:59 - Le bilan des dernières élections à Saint-Genis-Pouilly
À l'occasion des municipales précédentes à Saint-Genis-Pouilly, les résultats ont fourni un aperçu clair des forces politiques en présence. Au soir du premier tour, Hubert Bertrand (Divers gauche) a dominé les débats en recueillant 47,06% des soutiens. Derrière, Michelle Chenu-Durafour (Divers droite) a obtenu 30,63% des bulletins valides. Cet écart visible débouchait sur un ascendant très net au terme du premier round. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Hubert Bertrand l'a finalement emporté avec 46,11% des bulletins, face à Michelle Chenu-Durafour rassemblant 734 électeurs (39,04%) et Anne-Sophie Marchand obtenant 14,84% des suffrages. L'écart du de ce tour de chauffe s'est naturellement vérifié, voire amplifié, offrant un succès incontestable. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Michelle Chenu-Durafour a certes réalisé la meilleure progression en ajoutant 175 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
09:57 - Elections à Saint-Genis-Pouilly : les horaires des 4 bureaux de vote
Les municipales sont l'occasion pour les Français de réagir sur les défis qui concernent leur commune. À Saint-Genis-Pouilly et comme partout, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Quel candidat sera élu après Hubert Bertrand, qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste des candidats en 2026 a été publiée ci-dessous. Les 4 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Genis-Pouilly seront ouverts de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de s'exprimer. Pour être informé des résultats des élections à Saint-Genis-Pouilly dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Pouilly
|Tête de listeListe
|
Sylvie Durand
Liste Divers
Pour Saint-Genis-Pouilly
|
|
Gilles Catherin
Liste divers centre
Saint Genis Pouilly notre commune, notre avenir
|
|
Hubert Bertrand
Liste divers gauche
Vision Commun Saint-Genis-Pouilly
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hubert Bertrand (25 élus) Saint-genis-pouilly, c'est vous
|867
|46,11%
|
|Michelle Chenu-Durafour (6 élus) Agir ensemble
|734
|39,04%
|
|Anne-Sophie Marchand (2 élus) Saint genis a coeur
|279
|14,84%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Genis-Pouilly
|Taux de participation
|38,03%
|Taux d'abstention
|61,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 907
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hubert Bertrand Saint-genis-pouilly, c'est vous
|859
|47,06%
|Michelle Chenu-Durafour Agir ensemble
|559
|30,63%
|Anne-Sophie Marchand Saint genis a coeur
|407
|22,30%
|Participation au scrutin
|Saint-Genis-Pouilly
|Taux de participation
|37,31%
|Taux d'abstention
|62,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 869
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hubert Bertrand (22 élus) Saint genis-pouilly, un avenir pour tous
|1 167
|51,50%
|
|Michelle Chenu-Durafour (7 élus) Saint genis pouilly, reveille-toi
|1 099
|48,49%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Genis-Pouilly
|Taux de participation
|57,87%
|Taux d'abstention
|42,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,63%
|Nombre de votants
|2 376
Villes voisines de Saint-Genis-Pouilly
- Saint-Genis-Pouilly (01630)
- Ecole primaire à Saint-Genis-Pouilly
- Maternités à Saint-Genis-Pouilly
- Crèches et garderies à Saint-Genis-Pouilly
- Classement des collèges à Saint-Genis-Pouilly
- Salaires à Saint-Genis-Pouilly
- Impôts à Saint-Genis-Pouilly
- Dette et budget de Saint-Genis-Pouilly
- Climat et historique météo de Saint-Genis-Pouilly
- Accidents à Saint-Genis-Pouilly
- Délinquance à Saint-Genis-Pouilly
- Inondations à Saint-Genis-Pouilly
- Nombre de médecins à Saint-Genis-Pouilly
- Pollution à Saint-Genis-Pouilly
- Entreprises à Saint-Genis-Pouilly
- Prix immobilier à Saint-Genis-Pouilly