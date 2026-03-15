Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Pouilly : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Genis-Pouilly

Tête de listeListe
Sylvie Durand
Sylvie Durand Liste Divers
Pour Saint-Genis-Pouilly
  • Sylvie Durand
  • Michel Dutkiewicz
  • Sophie Wanert-Calaga
  • Julien Gautier
  • Marie-Christine Cansell Vayolle
  • Albéric Delamotte
  • Angélique Brunon
  • Franck Martin
  • Evelyne Montillet
  • Raphaël Antoine
  • Margaux Dessus
  • Théophile Le Bellego
  • Josy Delaviere
  • Anthony Veluire
  • Agnès Bingham
  • Nicolas Gros-Bonnivard
  • Karen Ferchaud
  • Simon Barriere
  • Raïssa Nadine Ezoua
  • Jean-Pierre Anthoine-Milhomme
  • Aïko Moutsinga Ferchaud
  • Michel Pengaï
  • Marie Di Tore
  • Philippe Guerin
  • Cécile Gautier Darmagnac
  • David Jouve
  • Suzanne Gilbart
  • Georges Depierre
  • Oumou Keita
  • Lionel Gonon
  • Maryse Bornet Lebec
  • Jean-Yves Tainturier
  • Monique Gonzalez-Zazo
  • Sébastien Esbelin
  • Sylvie Bouclier
Gilles Catherin
Gilles Catherin Liste divers centre
Saint Genis Pouilly notre commune, notre avenir
  • Gilles Catherin
  • Sylvie Didelle
  • Laurent Terroux
  • Aurélie Turmine
  • Philippe Thevenon
  • Maureen Couronne
  • Romain Balada
  • Laetitia Giannettini
  • Quentin Glineur
  • Yolande Gerphagnon
  • Marco Cattaneo
  • Adaline Collazo
  • Chérif Akil
  • Nathalie Poulet
  • Frédéric Delliaux
  • Racha Boukhors
  • Mohamed Mehraz
  • Viviane Regy
  • Abderrahman Bousatta
  • Evelyne Lema
  • Anthony Mercier
  • Sema Shabani
  • Mohamed Bouchatta
  • Florence Faure
  • Jean-Pierre Laurendeau
  • Tiare Metlica
  • René Brun
  • Laura Lema
  • Farid Boutghatin
  • Carlotta Humilier
  • Warren Lefevre
  • Fleur Zrounba
  • Pedro Monsanto
  • Natidja Mohamed Mze
  • Gaël Rasolonjatovo
Hubert Bertrand
Hubert Bertrand Liste divers gauche
Vision Commun Saint-Genis-Pouilly
  • Hubert Bertrand
  • Claire Tannieres Caquot
  • Gaëtan Come
  • Marine Couturier
  • Philippe Rito
  • Jennifer Chappuis
  • Samuel Niang
  • Diana Besada
  • Patrice Driviere
  • Isabelle Auray
  • Francesco Genovese
  • Fatma Eskier
  • Alain Charon
  • Virginie Guiller
  • Epiphane Amanfo
  • Aïcha Dutto
  • Maxime Roux
  • Olga Ampaud
  • Julien Micheloud
  • Alyssa Serrano
  • Anthony Arnaud
  • Valentina El Fermaoui
  • Olivier Demolis
  • Lilia Hedhili-Dupont
  • Vincent Faupier
  • Sarah Reynes
  • Ghanem Ben Amor
  • Haciba Lachelah
  • Tarik Erbilici
  • Kathryn Revah
  • Giuseppe Lerner
  • Sevda Elmas
  • Jérôme Tartivel
  • Aurélie Cotty
  • Nicolas Gouneaud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hubert Bertrand
Hubert Bertrand (25 élus) Saint-genis-pouilly, c'est vous 		867 46,11%
  • Hubert Bertrand
  • Christiane Rychen
  • Gilles Catherin
  • Anne Fournier
  • Gaëtan Come
  • Annick Maadi
  • Didier Patroix
  • Sylvie Didelle
  • Patrice Driviere
  • Marion Plewinski
  • Romain Balada
  • Marie Cardon
  • Philippe Thevenon
  • Sabrina Mehraz
  • Philippe Matarranz
  • Olga Ampaud
  • Jean-Marie Tartivel
  • Emilie David
  • Samuel Niang
  • Saholy Olivia Rasoloarijao
  • Mehdi Dehrib
  • Elodie Maganga
  • Elie Dupi
  • Virginie Guiller
  • Jean-Paul Boccard
Michelle Chenu-Durafour
Michelle Chenu-Durafour (6 élus) Agir ensemble 		734 39,04%
  • Michelle Chenu-Durafour
  • Philippe Guerin
  • Eva Galabru
  • Bernard Bourdon
  • Sylvie Bouclier
  • Jean-Marie Koch
Anne-Sophie Marchand
Anne-Sophie Marchand (2 élus) Saint genis a coeur 		279 14,84%
  • Anne-Sophie Marchand
  • Jacques Lacote
Participation au scrutin Saint-Genis-Pouilly
Taux de participation 38,03%
Taux d'abstention 61,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 907

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hubert Bertrand
Hubert Bertrand Saint-genis-pouilly, c'est vous 		859 47,06%
Michelle Chenu-Durafour
Michelle Chenu-Durafour Agir ensemble 		559 30,63%
Anne-Sophie Marchand
Anne-Sophie Marchand Saint genis a coeur 		407 22,30%
Participation au scrutin Saint-Genis-Pouilly
Taux de participation 37,31%
Taux d'abstention 62,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 869

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hubert Bertrand
Hubert Bertrand (22 élus) Saint genis-pouilly, un avenir pour tous 		1 167 51,50%
  • Hubert Bertrand
  • Florence Faure
  • Albert Bougette
  • Olga Givernet
  • Didier Patroix
  • Monique Dassin
  • André Massonnet
  • Cécile Wullschleger
  • Gilles Catherin
  • Marinella Penzo-Brini
  • Serge Mourlon
  • Chantal Laurent
  • Marco Cattaneo
  • Marie-Claude Mullier
  • Vincent Pillard
  • Muriel Deschamps
  • Christophe Mutin
  • Isabelle Gentina
  • Patrice Driviere
  • Sophie Labrousse
  • Johan Zannoni
  • Viviane Regy
Michelle Chenu-Durafour
Michelle Chenu-Durafour (7 élus) Saint genis pouilly, reveille-toi 		1 099 48,49%
  • Michelle Chenu-Durafour
  • Jean-Pierre Benoit
  • Eva Galabru
  • Fabrice Gentile
  • Monique Gonzalez
  • Patrice Dupre
  • Laurence Boesh
Participation au scrutin Saint-Genis-Pouilly
Taux de participation 57,87%
Taux d'abstention 42,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,63%
Nombre de votants 2 376

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