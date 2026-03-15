Résultat municipale 2026 à Saint-Georges-d'Orques (34680) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Georges-d'Orques a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Georges-d'Orques, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-d'Orques [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François AUDRIN
Jean-François AUDRIN (25 élus) NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR 		1 738 68,72%
  • Jean-François AUDRIN
  • Nathalie ESTRADE
  • Maxime PONS
  • Dany MAILLÉ
  • Albert RUST
  • Micheline NICOLAS
  • Robert CARMONA
  • Nathalie LANOTTE
  • Stéphane GIRAUDON
  • Mariline CERESA
  • Christian SCHULIAR
  • Audrey PASCAL
  • Vito D'ANDREANO
  • Christelle SALINIER
  • Benjamin ACHIARY
  • Audrey FOULQUIER
  • Philippe FERRER
  • Catherine ESTEBAN
  • Matthieu CHATELIN
  • Anne-Sophie LEMAITRE
  • Fabien CHRISTOPHE
  • Charnelle NDAMBO
  • Christian MASSONNET
  • Sandrine SAULNIER
  • Laurent BLOND
Alice MERCADIER
Alice MERCADIER (4 élus) AGIR ENSEMBLE POUR SAINT-GEORGES 		791 31,28%
  • Alice MERCADIER
  • Jean-Guilhem LETARD
  • Muriel BOUCHAMI
  • Thierry ANGLES
Participation au scrutin Saint-Georges-d'Orques
Taux de participation 58,86%
Taux d'abstention 41,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Nombre de votants 2 664

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Hérault ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saint-Georges-d'Orques