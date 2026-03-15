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19:17 - Saint-Georges-d'Orques : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel impact auront les électeurs de Saint-Georges-d'Orques sur les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 613 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,72%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (80,74%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 3248 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,79%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,17%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (44,76%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Georges-d'Orques, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN en position de force à Saint-Georges-d'Orques pour la municipale 2026 Le RN récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Saint-Georges-d'Orques en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 23,85% des votes lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 43,54% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 21,40% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le Rassemblement national réunissait 52,37% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,10% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 38,48% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin en tête avec 50,87% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Sylvain Carriere.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Saint-Georges-d'Orques ? En ce jour d'élection municipale à Saint-Georges-d'Orques, la mobilisation sera scrutée. Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 47,30 % des électeurs se déplacer aux isoloirs dans la commune, une proportion assez classique. 2 116 votants s'étaient alors manifestés, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs réuni 77,66 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 59,09 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 71,64 % au premier tour, contre 51,61 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone soucieuse de voter.

15:59 - Les scrutins de 2024 : quel verdict à Saint-Georges-d'Orques ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Saint-Georges-d'Orques, les votes s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (32,10%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Cédric Delapierre (Rassemblement National) en tête avec 38,48% au premier tour, devant Sylvain Carriere (Union de la gauche) avec 29,14%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Cédric Delapierre culminant à 50,87% des votes sur place. Le contexte politique de Saint-Georges-d'Orques a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Saint-Georges-d'Orques : les points à comprendre Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Saint-Georges-d'Orques privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (24,29%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 23,85%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,46% pour Emmanuel Macron, contre 43,54% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Georges-d'Orques portaient leur choix sur Jean-François Audrin (Ensemble !) avec 35,50% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Cédric Delapierre (Rassemblement National) en première position avec 52,37% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Saint-Georges-d'Orques s'inscrit comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Saint-Georges-d'Orques Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Saint-Georges-d'Orques, la taxe d'habitation a affiché un taux à 21,39 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 104 100 euros environ. Une recette bien loin des 1 967 820 € engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Georges-d'Orques a évolué pour se fixer à environ 45,95 % en 2024 (contre 24,50 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Saint-Georges-d'Orques s'est chiffrée à 1 155 € en 2024 (contre 1 113 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 à Saint-Georges-d'Orques : une élection pliée dès le premier round Qui était sorti vainqueur lors du scrutin municipal il y a 6 ans à Saint-Georges-d'Orques ? Au terme du premier tour à l'époque, Jean-François Audrin (Divers droite) a raflé la première place en totalisant 62,76% des bulletins. En deuxième position, Frédéric Archo (Divers gauche) a obtenu 761 bulletins valides (37,23%). Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Saint-Georges-d'Orques, cette dynamique pose les bases. Afin de renverser cette mainmise ce dimanche, le bloc minoritaire devra accomplir un effort colossal, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.