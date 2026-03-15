Résultat municipale 2026 à Saint-Georges-de-Commiers (38450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Georges-de-Commiers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Georges-de-Commiers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-de-Commiers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valentin TORRES
Valentin TORRES (18 élus) RETROUVER L'AME DU VILLAGE 		650 51,92%
  • Valentin TORRES
  • Candy QUESSADA
  • Christian MAETZ
  • Cristina VAZ
  • Pierre BUCHS
  • Françoise FAURE
  • Jérôme VIGNAL
  • Floriane RATHUILE
  • Killian OTTOBON
  • Anne CARUSO
  • Grégory METENIER
  • Delphine COUX
  • André TROUSSIER
  • Florence HEDEIN
  • Grégory ROBIN
  • Elisabeth MATEUS
  • Daniel OTTOBON-VIALLET
  • Véronique BOURQUIN
Didier MERCIER
Didier MERCIER (5 élus) VIVRE ICI-GRANDIR DEMAIN 		602 48,08%
  • Didier MERCIER
  • Monique DASTUGUE
  • Norbert GRIMOUD
  • Sophie GONZALEZ
  • Francis BAFFERT
Participation au scrutin Saint-Georges-de-Commiers
Taux de participation 64,76%
Taux d'abstention 35,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 1 279

Source : ministère de l’Intérieur

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