En direct

19:18 - Élections à Saint-Georges-de-Commiers : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Saint-Georges-de-Commiers, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 1 103 logements pour 2 691 habitants, la densité de la ville est de 184 habitants par km². Avec 135 entreprises, Saint-Georges-de-Commiers se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (89,21%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 37,99% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,63%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2 767 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Saint-Georges-de-Commiers affirme l'intérêt des habitants pour les valeurs françaises.

17:57 - Rassemblement national à Saint-Georges-de-Commiers : les derniers résultats Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Saint-Georges-de-Commiers en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,38% des votes lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 48,64% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 27,89% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Georges-de-Commiers comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 39,56% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 45,29% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 55,26% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Cyrielle Chatelain.

16:58 - Quels niveaux de participation à Saint-Georges-de-Commiers aux dernières élections ? Pour cette élection municipale, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Saint-Georges-de-Commiers sera primordiale dans le dénouement du scrutin. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était fixée à 74,70 % au premier tour, une abstention très élevée alors que le pays était déjà affecté par le coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est toutefois élevé à 18,16 %. La fuite des électeurs atteignait de son côté 42,05 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 26,36 %, contre 53,11 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres esquissent à l'arrivée une commune frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Saint-Georges-de-Commiers a-t-elle voté ? Pour le tour unique des européennes 2024 à Saint-Georges-de-Commiers, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (39,56%). Les élections législatives à Saint-Georges-de-Commiers près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Edouard Robert (Rassemblement National) en pole position avec 45,29% au premier tour, devant Cyrielle Chatelain (Union de la gauche) avec 26,46%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Edouard Robert culminant à 55,26% des suffrages exprimés sur place. Le panorama politique de Saint-Georges-de-Commiers a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Saint-Georges-de-Commiers ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Georges-de-Commiers comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Saint-Georges-de-Commiers plaçaient Marine Le Pen en tête avec 28,38% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 25,76%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,36% pour Emmanuel Macron, contre 48,64% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Saint-Georges-de-Commiers accordaient leurs suffrages à Jean-Charles Colas-Roy (Ensemble !) avec 29,51% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Charles Colas-Roy virant de nouveau en tête avec 53,77% des voix.

12:58 - Et si l'élection à Saint-Georges-de-Commiers se jouait sur la fiscalité ? Illustration d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Saint-Georges-de-Commiers, la taxe d'habitation a affiché un taux à 11,60 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de près de 26 800 euros la même année. Un montant loin des 400 120 € enregistrés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saint-Georges-de-Commiers est passé à un peu plus de 42,27 % en 2024 (contre 23,21 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Saint-Georges-de-Commiers s'est chiffrée à environ 977 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 836 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Saint-Georges-de-Commiers Dans la ville de Saint-Georges-de-Commiers, les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore influencées par le résultat du dernier scrutin. Unique liste en présence, 'Vous nous saint georges' menée par Monique Dastugue a naturellement engrangé 100,00% des bulletins dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Saint-Georges-de-Commiers, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Un mandat après ce scrutin sans véritable compétition, la naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux centraux. La liste des candidatures (voir ci-dessous) apporte certainement déjà une première réponse.