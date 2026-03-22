Résultat municipale 2026 à Saint-Georges-de-Didonne (17110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-de-Didonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Georges-de-Didonne, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-de-Didonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves TROCMET
Yves TROCMET (25 élus) ENSEMBLE AUTREMENT 		2 108 68,26%
  • Yves TROCMET
  • Marie-Claude FARGEOT
  • Patrick PRINCE
  • Sandrine ALLONCLE
  • Jean-Christophe LERICHE
  • Isabelle DUMEIRAIN
  • Jean-Luc PILIPIUK
  • Alice PATISSOU
  • Gildas LAOT
  • Gwenaelle DANIELLOU
  • Francis MOREAU
  • Sonia NAYFELD
  • Benjamin TOUZET
  • Marion ALLONCLE
  • Marcel BROSSARD
  • Christine CHAPELOTTE
  • Jean-Marie BOSSIS
  • Catherine NEDELLEC
  • Pascal PIOUFFRE
  • Viviane FERAT
  • Jean LENOIR
  • Pascale HEURTEAU
  • Jean-Michel RAGAUD
  • Valerie DE BLANCHARD
  • Didier JANVIER
Didier SIMONNET
Didier SIMONNET (4 élus) SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE AVANT TOUT 		980 31,74%
  • Didier SIMONNET
  • Alexandra TURQUOIS
  • Yves STERVINOU
  • Brigitte WEIL RENU
Participation au scrutin Saint-Georges-de-Didonne
Taux de participation 63,78%
Taux d'abstention 36,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Nombre de votants 3 175

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Georges-de-Didonne - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves TROCMET
Yves TROCMET (Ballotage) ENSEMBLE AUTREMENT 		1 254 40,69%
Didier SIMONNET
Didier SIMONNET (Ballotage) SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE AVANT TOUT 		930 30,18%
Brigitte WEIL RENU
Brigitte WEIL RENU CONVERGENCE 		288 9,34%
Patrick BOUGET
Patrick BOUGET ST GEORGES C'EST VOUS 		274 8,89%
Chantal PIOCHAUD
Chantal PIOCHAUD AGIR AVEC VOUS 		200 6,49%
Philippe GIAFFERI
Philippe GIAFFERI Collectif Renouveau pour Saint-Georges 		136 4,41%
Participation au scrutin Saint-Georges-de-Didonne
Taux de participation 63,55%
Taux d'abstention 36,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 3 166

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