Résultat municipale 2026 à Saint-Georges-de-Didonne (17110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-de-Didonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Georges-de-Didonne, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-de-Didonne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves TROCMET (25 élus) ENSEMBLE AUTREMENT
|2 108
|68,26%
|
|Didier SIMONNET (4 élus) SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE AVANT TOUT
|980
|31,74%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Georges-de-Didonne
|Taux de participation
|63,78%
|Taux d'abstention
|36,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,54%
|Nombre de votants
|3 175
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Georges-de-Didonne - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves TROCMET (Ballotage) ENSEMBLE AUTREMENT
|1 254
|40,69%
|Didier SIMONNET (Ballotage) SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE AVANT TOUT
|930
|30,18%
|Brigitte WEIL RENU CONVERGENCE
|288
|9,34%
|Patrick BOUGET ST GEORGES C'EST VOUS
|274
|8,89%
|Chantal PIOCHAUD AGIR AVEC VOUS
|200
|6,49%
|Philippe GIAFFERI Collectif Renouveau pour Saint-Georges
|136
|4,41%
|Participation au scrutin
|Saint-Georges-de-Didonne
|Taux de participation
|63,55%
|Taux d'abstention
|36,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Nombre de votants
|3 166
Election municipale 2026 à Saint-Georges-de-Didonne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Georges-de-Didonne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Georges-de-Didonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Georges-de-Didonne
18:36 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Saint-Georges-de-Didonne
Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Saint-Georges-de-Didonne plébiscitaient Raphaël Gerard (Majorité présidentielle) avec 39,96% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Raphaël Gerard culminant à 61,30% des voix localement. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,82%). Le contexte politique de Saint-Georges-de-Didonne a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral.
15:57 - Élections municipales 2020 : la liste "St Georges Union 2020" majoritaire à Saint-Georges-de-Didonne
Lors des élections municipales précédentes à Saint-Georges-de-Didonne, les résultats ont livré un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Jean-Marc Bouffard (Divers droite) a imposé son rythme avec 703 soutiens (34,37%). Dans la position du principal opposant, François Richaud (Divers centre) a rassemblé 573 suffrages en sa faveur (28,01%). Un large retard. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. François Richaud l'a finalement emporté avec 1 003 suffrages (42,24%), face à Jean-Marc Bouffard qui a obtenu 37,65% des électeurs et Laurent Massard réunissant 477 électeurs (20,09%). Alors que personne ne s'y attendait, le candidat a opéré une remontée spectaculaire, prouvant que les reports de voix sont toujours cruciales. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. En dépit du fait que Jean-Marc Bouffard a gagné le pari des ralliements en ajoutant 321 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
13:58 - Qui s'est qualifié à Saint-Georges-de-Didonne pour la finale des élections 2026 ?
L'élection a donc une suite ce dimanche, avec la liste "Ensemble Autrement" emmenée par Yves Trocmet et Didier Simonnet et sa liste "Saint-Georges-De-Didonne Avant Tout", d'après le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé les candidatures officielles au second tour cette semaine. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 6 bureaux de vote de la ville de Saint-Georges-de-Didonne permettront aux résidents de prendre une décision.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections municipales à Saint-Georges-de-Didonne il y a une semaine ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint-Georges-de-Didonne dimanche dernier, le rendez-vous a vu 63,55 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Yves Trocmet (Divers centre) qui a pris une longueur d'avance en récoltant 40,69 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Didier Simonnet (Divers droite) s'est classé deuxième avec 30,18 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, avec 9,34 %, Brigitte Weil Renu n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. En quatrième position, Patrick Bouget, portant la nuance Rassemblement National, a obtenu 8,89 % des voix, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance.
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