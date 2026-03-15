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19:17 - Saint-Georges-de-Didonne et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Georges-de-Didonne déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,07% et une densité de population de 481 habitants/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles possédant au moins une voiture (27,83%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 3620 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,22%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,72%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 66,69%, comme à Saint-Georges-de-Didonne, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Saint-Georges-de-Didonne Le parti nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Saint-Georges-de-Didonne en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 21,15% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 38,12% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 17,75% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste validait 36,11% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 29,82% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 34,51% pour le mouvement nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 38,70% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Saint-Georges-de-Didonne vont-ils se mobiliser aux municipales ? La participation s'élevait à 42,92 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Saint-Georges-de-Didonne (un score dans la norme), beaucoup d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de la pandémie du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 77,37 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 53,19 % au premier tour en 2022 à 71,19 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 57,19 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). En regardant l'ensemble, les données esquissent une ville fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste de la France. En ce jour d'élections municipales à Saint-Georges-de-Didonne, cette réalité sera en tout cas décortiquée.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quels résultats à Saint-Georges-de-Didonne ? Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Raphaël Gerard (Majorité présidentielle) en tête du peloton avec 39,96% au premier tour, devant Pascal Markowsky (Rassemblement National) avec 34,51%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Raphaël Gerard culminant à 61,30% des votes dans la commune. À l'occasion du scrutin européen précédemment, les citoyens de Saint-Georges-de-Didonne avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 29,82% des votes. Le paysage politique de Saint-Georges-de-Didonne a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Saint-Georges-de-Didonne reste un territoire tourné vers le centre-droit Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Georges-de-Didonne tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 35,68% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 21,15%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,88% pour Emmanuel Macron, contre 38,12% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Saint-Georges-de-Didonne plébiscitaient Raphaël Gerard (Ensemble !) avec 39,92% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,89%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Saint-Georges-de-Didonne un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Les électeurs de Saint-Georges-de-Didonne se prononceront-ils sur les impôts ? Sur le plan de la fiscalité locale à Saint-Georges-de-Didonne, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 3 152 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 1 945 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 48,70 % en 2024 (contre 27,20 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 3,32712 millions d'euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 3 064 640 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 11,48 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment François Richaud s'est imposé à Saint-Georges-de-Didonne S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Saint-Georges-de-Didonne peut être éclairant. Dès le dimanche du premier tour, Jean-Marc Bouffard (Divers droite) a fait la course en tête en rassemblant 703 suffrages (34,37%). Sur la seconde marche, François Richaud (Divers centre) a capté 28,01% des voix. Une marge conséquente. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. François Richaud l'a finalement emporté avec 42,24% des votes, face à Jean-Marc Bouffard rassemblant 894 électeurs inscrits (37,65%) et Laurent Massard obtenant 477 voix (20,09%). La situation s'est complètement retournée sous l'effet des reports de voix, qui furent absolument décisifs. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Jean-Marc Bouffard a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 321 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.