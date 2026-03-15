Résultat municipale 2026 à Saint-Georges-de-Didonne (17110) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Georges-de-Didonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Georges-de-Didonne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-de-Didonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves TROCMET
Yves TROCMET ENSEMBLE AUTREMENT 		1 254 40,69%
Didier SIMONNET
Didier SIMONNET SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE AVANT TOUT 		930 30,18%
Brigitte WEIL RENU
Brigitte WEIL RENU CONVERGENCE 		288 9,34%
Patrick BOUGET
Patrick BOUGET ST GEORGES C'EST VOUS 		274 8,89%
Chantal PIOCHAUD
Chantal PIOCHAUD AGIR AVEC VOUS 		200 6,49%
Philippe GIAFFERI
Philippe GIAFFERI Collectif Renouveau pour Saint-Georges 		136 4,41%
Participation au scrutin Saint-Georges-de-Didonne
Taux de participation 63,55%
Taux d'abstention 36,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 3 166

Source : ministère de l’Intérieur

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