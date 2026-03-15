Résultat municipale 2026 à Saint-Georges-de-Didonne (17110) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Georges-de-Didonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Georges-de-Didonne, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-de-Didonne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves TROCMET ENSEMBLE AUTREMENT
|1 254
|40,69%
|Didier SIMONNET SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE AVANT TOUT
|930
|30,18%
|Brigitte WEIL RENU CONVERGENCE
|288
|9,34%
|Patrick BOUGET ST GEORGES C'EST VOUS
|274
|8,89%
|Chantal PIOCHAUD AGIR AVEC VOUS
|200
|6,49%
|Philippe GIAFFERI Collectif Renouveau pour Saint-Georges
|136
|4,41%
|Participation au scrutin
|Saint-Georges-de-Didonne
|Taux de participation
|63,55%
|Taux d'abstention
|36,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Nombre de votants
|3 166
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Georges-de-Didonne [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Georges-de-Didonne en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Georges-de-Didonne
19:17 - Saint-Georges-de-Didonne et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux
La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Georges-de-Didonne déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,07% et une densité de population de 481 habitants/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles possédant au moins une voiture (27,83%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 3620 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,22%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,72%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 66,69%, comme à Saint-Georges-de-Didonne, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.
17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Saint-Georges-de-Didonne
Le parti nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Saint-Georges-de-Didonne en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen obtenait 21,15% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 38,12% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 17,75% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste validait 36,11% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 29,82% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 34,51% pour le mouvement nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 38,70% lors du vote définitif.
16:58 - Les électeurs de Saint-Georges-de-Didonne vont-ils se mobiliser aux municipales ?
La participation s'élevait à 42,92 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Saint-Georges-de-Didonne (un score dans la norme), beaucoup d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de la pandémie du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 77,37 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 53,19 % au premier tour en 2022 à 71,19 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 57,19 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). En regardant l'ensemble, les données esquissent une ville fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste de la France. En ce jour d'élections municipales à Saint-Georges-de-Didonne, cette réalité sera en tout cas décortiquée.
15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quels résultats à Saint-Georges-de-Didonne ?
Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Raphaël Gerard (Majorité présidentielle) en tête du peloton avec 39,96% au premier tour, devant Pascal Markowsky (Rassemblement National) avec 34,51%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Raphaël Gerard culminant à 61,30% des votes dans la commune. À l'occasion du scrutin européen précédemment, les citoyens de Saint-Georges-de-Didonne avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 29,82% des votes. Le paysage politique de Saint-Georges-de-Didonne a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un secteur difficile à classer.
14:57 - Au vu des derniers scrutins, Saint-Georges-de-Didonne reste un territoire tourné vers le centre-droit
Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Georges-de-Didonne tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 35,68% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 21,15%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,88% pour Emmanuel Macron, contre 38,12% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Saint-Georges-de-Didonne plébiscitaient Raphaël Gerard (Ensemble !) avec 39,92% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,89%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Saint-Georges-de-Didonne un territoire fidèle au centre-droit libéral.
12:58 - Les électeurs de Saint-Georges-de-Didonne se prononceront-ils sur les impôts ?
Sur le plan de la fiscalité locale à Saint-Georges-de-Didonne, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 3 152 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 1 945 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 48,70 % en 2024 (contre 27,20 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 3,32712 millions d'euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 3 064 640 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 11,48 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune.
11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment François Richaud s'est imposé à Saint-Georges-de-Didonne
S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Saint-Georges-de-Didonne peut être éclairant. Dès le dimanche du premier tour, Jean-Marc Bouffard (Divers droite) a fait la course en tête en rassemblant 703 suffrages (34,37%). Sur la seconde marche, François Richaud (Divers centre) a capté 28,01% des voix. Une marge conséquente. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. François Richaud l'a finalement emporté avec 42,24% des votes, face à Jean-Marc Bouffard rassemblant 894 électeurs inscrits (37,65%) et Laurent Massard obtenant 477 voix (20,09%). La situation s'est complètement retournée sous l'effet des reports de voix, qui furent absolument décisifs. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Jean-Marc Bouffard a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 321 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.
09:57 - Elections à Saint-Georges-de-Didonne : les horaires des 6 bureaux de vote
Les élections municipales 2026 se tiennent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin doit permettre d'élire les maires de l'ensemble des communes françaises. En comparaison, le 1er tour des élections municipales de 2020 s'est tenu de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de coronavirus. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. A noter que les 6 bureaux de vote de la commune de Saint-Georges-de-Didonne ferment à 18 heures en prévision du dépouillement. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Saint-Georges-de-Didonne dès leur publication.
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