Résultat municipale 2026 à Saint-Georges-de-Mons (63780) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Georges-de-Mons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Georges-de-Mons, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-de-Mons [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Viladej VILAYLACK
Viladej VILAYLACK (15 élus) SAINT GEORGES DE MONS, UNE EQUIPE, NOTRE AVENIR 		523 54,82%
  • Viladej VILAYLACK
  • Katia HUP
  • Lionel MAZE
  • Christina HERNANDEZ
  • Damien RAYNAUD
  • Nathalie VRAY
  • Denis VOYER
  • Pascale ROUSSELET
  • Olivier JUVIN
  • Céline DESGEORGES
  • Mathieu MERLE
  • Valérie POULET
  • Christophe ROUGIER
  • Sophie BLINO
  • Daniel BONNAFOUX
Franck BALY
Franck BALY (4 élus) SAINT-GEORGES D'AVENIR 		431 45,18%
  • Franck BALY
  • Annie VALANCHON
  • Serge AGRAIN
  • Margaux MUNCH
Participation au scrutin Saint-Georges-de-Mons
Taux de participation 68,05%
Taux d'abstention 31,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,33%
Nombre de votants 1 020

Source : ministère de l’Intérieur

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