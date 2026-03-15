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19:19 - Dynamique électorale à Saint-Georges-de-Mons : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Saint-Georges-de-Mons, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 1 167 logements pour 2 003 habitants, la densité de la ville est de 59 hab/km². Avec 91 entreprises, Saint-Georges-de-Mons offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (23,74%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 41,47% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 33,67% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 504,82 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Saint-Georges-de-Mons, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Saint-Georges-de-Mons Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Saint-Georges-de-Mons il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 24,57% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 47,64% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 16,50% au représentant du parti au tour 1. Un score trop faible, à Saint-Georges-de-Mons comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 36,81% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,77% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 43,16% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 43,27 % d'abstention Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales à Saint-Georges-de-Mons avait été marqué par une abstention de 43,27 %, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 56,73 %) alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer du fait du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été bornée par une abstention à 26,26 % dans la ville (la participation grimpant à 73,74 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,06 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 29,79 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 45,40 % d'abstention. Prendre du recul sur cette évolution lors des dernières élections permet in fine de classer Saint-Georges-de-Mons comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En ce jour d'élection municipale à Saint-Georges-de-Mons, cette donnée sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Saint-Georges-de-Mons a-t-elle voté ? Lors des européennes, le résultat à Saint-Georges-de-Mons s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,81%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,12%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,58%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Saint-Georges-de-Mons soutenaient en priorité Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) avec 41,65% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Christine Pirès Beaune culminant à 56,84% des suffrages exprimés dans la localité. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a ainsi révélé que Saint-Georges-de-Mons restait à l'époque une ville politiquement partagée.

14:57 - Pour les municipales 2026, Saint-Georges-de-Mons est inclassable ou presque Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Georges-de-Mons plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 24,57% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,96%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,36% pour Emmanuel Macron, contre 47,64% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Georges-de-Mons plébiscitaient Christine Pirès Beaune (Nupes) avec 51,26% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 72,50%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Municipales à Saint-Georges-de-Mons : des impôts en hausse au cœur de la campagne Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Georges-de-Mons, la facture moyenne versée par foyer fiscal a atteint 881 € en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 582 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à environ 37,34 % en 2024 (contre 16,86 % en 2020). Par comparaison, la moyenne au niveau national atteint près de 40 % (en hausse de 1,2 point). Une augmentation en trompe-l'œil car généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 12 600 euros en 2024, loin des 149 100 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 6,27 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Saint-Georges-de-Mons ? À Saint-Georges-de-Mons, à l'occasion des élections municipales précédentes, les résultats ont offert un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Au soir du premier scrutin à l'époque, Julien Perrin a pris les commandes en rassemblant 61,61% des soutiens. À sa poursuite, Franck Baly a rassemblé 38,38% des votes. Ce triomphe au premier tour a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Saint-Georges-de-Mons, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire retentissante place les forces d'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.