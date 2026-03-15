Résultat municipale 2026 à Saint-Georges-de-Mons (63780) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Georges-de-Mons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Georges-de-Mons, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-de-Mons [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Viladej VILAYLACK (15 élus) SAINT GEORGES DE MONS, UNE EQUIPE, NOTRE AVENIR
|523
|54,82%
|
|Franck BALY (4 élus) SAINT-GEORGES D'AVENIR
|431
|45,18%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Georges-de-Mons
|Taux de participation
|68,05%
|Taux d'abstention
|31,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,14%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,33%
|Nombre de votants
|1 020
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Georges-de-Mons [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Georges-de-Mons en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Georges-de-Mons
19:19 - Dynamique électorale à Saint-Georges-de-Mons : une analyse socio-démographique
Quel portrait faire de Saint-Georges-de-Mons, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 1 167 logements pour 2 003 habitants, la densité de la ville est de 59 hab/km². Avec 91 entreprises, Saint-Georges-de-Mons offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (23,74%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 41,47% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 33,67% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 504,82 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Saint-Georges-de-Mons, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.
17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Saint-Georges-de-Mons
Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Saint-Georges-de-Mons il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 24,57% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 47,64% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 16,50% au représentant du parti au tour 1. Un score trop faible, à Saint-Georges-de-Mons comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 36,81% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,77% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 43,16% lors du vote définitif.
16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 43,27 % d'abstention
Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales à Saint-Georges-de-Mons avait été marqué par une abstention de 43,27 %, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 56,73 %) alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer du fait du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été bornée par une abstention à 26,26 % dans la ville (la participation grimpant à 73,74 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,06 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 29,79 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 45,40 % d'abstention. Prendre du recul sur cette évolution lors des dernières élections permet in fine de classer Saint-Georges-de-Mons comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En ce jour d'élection municipale à Saint-Georges-de-Mons, cette donnée sera en définitive particulièrement scrutée.
15:59 - En marge de la dissolution, comment Saint-Georges-de-Mons a-t-elle voté ?
Lors des européennes, le résultat à Saint-Georges-de-Mons s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,81%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,12%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,58%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Saint-Georges-de-Mons soutenaient en priorité Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) avec 41,65% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Christine Pirès Beaune culminant à 56,84% des suffrages exprimés dans la localité. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a ainsi révélé que Saint-Georges-de-Mons restait à l'époque une ville politiquement partagée.
14:57 - Pour les municipales 2026, Saint-Georges-de-Mons est inclassable ou presque
Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Georges-de-Mons plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 24,57% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,96%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,36% pour Emmanuel Macron, contre 47,64% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Georges-de-Mons plébiscitaient Christine Pirès Beaune (Nupes) avec 51,26% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 72,50%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.
12:58 - Municipales à Saint-Georges-de-Mons : des impôts en hausse au cœur de la campagne
Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Georges-de-Mons, la facture moyenne versée par foyer fiscal a atteint 881 € en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 582 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à environ 37,34 % en 2024 (contre 16,86 % en 2020). Par comparaison, la moyenne au niveau national atteint près de 40 % (en hausse de 1,2 point). Une augmentation en trompe-l'œil car généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 12 600 euros en 2024, loin des 149 100 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 6,27 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.
11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Saint-Georges-de-Mons ?
À Saint-Georges-de-Mons, à l'occasion des élections municipales précédentes, les résultats ont offert un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Au soir du premier scrutin à l'époque, Julien Perrin a pris les commandes en rassemblant 61,61% des soutiens. À sa poursuite, Franck Baly a rassemblé 38,38% des votes. Ce triomphe au premier tour a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Saint-Georges-de-Mons, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire retentissante place les forces d'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Saint-Georges-de-Mons ?
Les 2 bureaux de vote de la localité de Saint-Georges-de-Mons ferment leurs portes à 18 heures. Les municipales sont organisées ce dimanche à Saint-Georges-de-Mons. Ce scrutin doit permettre d'élire les maires de l'ensemble des communes françaises. À titre de rappel, le 1er tour des précédentes élections municipales s’est déroulé le 15 mars 2020, en pleine crise sanitaire, suscitant de nombreuses controverses. La liste des candidats aux municipales 2026 à Saint-Georges-de-Mons est disponible ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
- Saint-Georges-de-Mons (63780)
- Ecole primaire à Saint-Georges-de-Mons
- Maternités à Saint-Georges-de-Mons
- Crèches et garderies à Saint-Georges-de-Mons
- Salaires à Saint-Georges-de-Mons
- Impôts à Saint-Georges-de-Mons
- Dette et budget de Saint-Georges-de-Mons
- Climat et historique météo de Saint-Georges-de-Mons
- Accidents à Saint-Georges-de-Mons
- Délinquance à Saint-Georges-de-Mons
- Inondations à Saint-Georges-de-Mons
- Nombre de médecins à Saint-Georges-de-Mons
- Pollution à Saint-Georges-de-Mons
- Entreprises à Saint-Georges-de-Mons
- Prix immobilier à Saint-Georges-de-Mons