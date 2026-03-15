Résultat municipale 2026 à Saint-Georges-de-Reintembault (35420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Georges-de-Reintembault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Georges-de-Reintembault, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-de-Reintembault [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rosi BORDET
Rosi BORDET (15 élus) Rassembler pour Saint-Georges-de-Reintembault 		384 50,07%
  • Rosi BORDET
  • Stéphane FOUGÈRES
  • Séverine ROSSIGNOL
  • Samuel GUÉRAULT
  • Marylène GROUSSARD
  • Paul LODÉ
  • Patricia MOUBÈCHE
  • Julien BAILLEUL
  • Christèle DAUGUET
  • Michel LE CONNIAT
  • Nathalie DOUARD
  • Benoit GUERIN
  • Catherine CHIQUERILLE
  • Vincent JACQUOT
  • Pauline BERTIN
Victor MIGNOT
Victor MIGNOT (2 élus) Une nouvelle dynamique 		218 28,42%
  • Victor MIGNOT
  • Nelly PHILIPPEAUX
Jean-Pierre HAREL
Jean-Pierre HAREL (2 élus) VALEURS COMMUNES 		165 21,51%
  • Jean-Pierre HAREL
  • Lyna HOCHET
Participation au scrutin Saint-Georges-de-Reintembault
Taux de participation 71,79%
Taux d'abstention 28,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Nombre de votants 789

Source : ministère de l’Intérieur

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