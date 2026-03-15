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19:17 - Saint-Georges-de-Reintembault : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Saint-Georges-de-Reintembault, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 12,20% d'agriculteurs pour 1 524 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 83 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (29,00%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 22,58% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 52,94% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 782,49 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Saint-Georges-de-Reintembault participe à l'histoire française.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en posture de force à Saint-Georges-de-Reintembault Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Saint-Georges-de-Reintembault en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 27,00% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 43,25% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 19,32% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Saint-Georges-de-Reintembault comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 35,51% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 39,31% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 42,71% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 62,60 % d'abstention à Saint-Georges-de-Reintembault Les données de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Saint-Georges-de-Reintembault, l'abstention frappait 62,60 % des électeurs, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux, nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause du coronavirus. Notons que les élections municipales demeurent pourtant historiquement, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs participent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 27,18 % des habitants inscrits. Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, les deux dernières élections législatives restent parfaitement comparables entre elles. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 53,99 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 35,20 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 55,42 % d'abstention. Avec du recul, le secteur apparaît donc plutôt comme une contrée marquée par l'abstention. Dans le cadre de l'élection municipale à Saint-Georges-de-Reintembault, cet élément jouera quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - À Saint-Georges-de-Reintembault, les élections de 2024 en faveur de la droite La physionomie politique de Saint-Georges-de-Reintembault a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une zone acquise au bloc central, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire difficile à étiqueter. Les Européennes de juin 2024 à Saint-Georges-de-Reintembault avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,51%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 17,08% des votes. Les élections législatives à Saint-Georges-de-Reintembault près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Thierry Benoit (Ensemble !) en pole position avec 43,22% au premier tour, devant Tangi Marion (Rassemblement National) avec 39,31%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Thierry Benoit culminant à 57,29% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Saint-Georges-de-Reintembault ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Georges-de-Reintembault voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 35,14% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 27,00%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,75% pour Emmanuel Macron, contre 43,25% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Georges-de-Reintembault soutenaient en priorité Thierry Benoit (Ensemble !) avec 53,50% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 73,03%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Saint-Georges-de-Reintembault comme une place forte du courant central.

12:58 - Tendance majeure à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Saint-Georges-de-Reintembault Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Saint-Georges-de-Reintembault entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 14,59 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 42 110 €, contre 191 100 € perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Saint-Georges-de-Reintembault a évolué pour se fixer à 40,25 % en 2024 (contre 18,42 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Georges-de-Reintembault a représenté environ 740 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 555 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Saint-Georges-de-Reintembault Les dynamiques politiques locales sont à ce jour encore déterminées par le résultat des dernières élections en date à Saint-Georges-de-Reintembault. Unique liste en présence, 'Batissons ensemble notre avenir a saint-georges-de-reintembault' a sans surprise recueilli 290 voix (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Saint-Georges-de-Reintembault, cet équilibre constitue un point de départ particulier. L'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux au lendemain de cette élection sans véritable concurrence. La publication des candidatures apporte d'ores et déjà un début de réponse très clair.