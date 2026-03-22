Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-de-Reneins : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-de-Reneins [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Georges-de-Reneins sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Georges-de-Reneins.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Georges-de-Reneins
11:45 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections municipales à Saint-Georges-de-Reneins il y a une semaine ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint-Georges-de-Reneins dimanche dernier, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous a mobilisé 55,93 % des électeurs dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Philippe Marx (Divers droite) qui s'est placé en première position en rassemblant 47,40 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Jérôme Perret a obtenu la seconde place avec 33,57 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage du leader. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Fréderic Arvis (Divers droite) s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Georges-de-Reneins
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Georges-de-Reneins a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jérôme Perret
Liste Divers
Citoyenneté et transparence
|
|
Philippe Marx
Liste divers droite
Ensemble pour Saint Georges
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-de-Reneins
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe MARX (Ballotage) Ensemble pour Saint Georges
|949
|47,40%
|Jérôme PERRET (Ballotage) Citoyenneté et transparence
|672
|33,57%
|Fréderic ARVIS (Ballotage) Saint-Georges de Reneins, Pour Vous Et Avec Vous
|381
|19,03%
|Participation au scrutin
|Saint-Georges-de-Reneins
|Taux de participation
|55,93%
|Taux d'abstention
|44,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Nombre de votants
|2 050
Source : ministère de l’Intérieur
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