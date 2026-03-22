Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-de-Reneins : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Georges-de-Reneins

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Georges-de-Reneins a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jérôme Perret
Jérôme Perret Liste Divers
Citoyenneté et transparence
  • Jérôme Perret
  • Isabelle Jeanne Brule
  • Jean Yves Lesueur
  • Christelle Marie Claudine Petit
  • Olivier Frédéric Emile Chastand
  • Caroline Pougeon
  • Sven Klawittter
  • Yannick Plassard
  • Olivier Pierre Maurice Demoulin
  • Marie-France Julienne Paulette Prat
  • Laurent Deporte
  • Vanessa Talbot
  • Lionel Mallet
  • Charlotte Anne Basset-Chercot
  • Patrick Severin François Soulas
  • Stéphanie Laure Berthier (künkel)
  • Frédéric Barraco
  • Françoise Jocelyne Rodriguez (saint-Pe)
  • Eric Lafay
  • Yamina Turlin (née Benazouz)
  • Marco Jean Ginier
  • Marie-Agnès Quiniou
  • Pierre Comte
  • Catherine Duchesne
  • Stéphane Bessard
  • Kaylee Ott
  • Georges Brize
  • Françoise Moine
  • Jean-Louis Frédéric Roux
Philippe Marx
Philippe Marx Liste divers droite
Ensemble pour Saint Georges
  • Philippe Marx
  • Blandine Bamet-Monfray
  • Franck Joly
  • Jocelyne Narboux
  • Jean-Christophe Decavèle
  • Audrey Lugnier Pougary
  • Franck Silano
  • Maria Rodrigues
  • Sébastien Meunier
  • Caroline Prou
  • Fabrice Macheret
  • Sabrina Garçonnet
  • Eric Dufournel
  • Valérie Thevenet
  • Dominique Devay
  • Hélène Chatelard
  • Luc Desroche
  • Pauline Gastal
  • Augustin Foillard
  • Aurélie Spano-Roullier
  • Didier Ducrozet
  • Sylvie Goutelle
  • Benoît Secardin
  • Emmanuelle Vincent
  • Djedje Pacome Dasse
  • Juliette Gerbeaux
  • Baudoin Rollet
  • Emeline Secardin
  • Dominique Miroux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-de-Reneins

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe MARX
Philippe MARX (Ballotage) Ensemble pour Saint Georges 		949 47,40%
Jérôme PERRET
Jérôme PERRET (Ballotage) Citoyenneté et transparence 		672 33,57%
Fréderic ARVIS
Fréderic ARVIS (Ballotage) Saint-Georges de Reneins, Pour Vous Et Avec Vous 		381 19,03%
Participation au scrutin Saint-Georges-de-Reneins
Taux de participation 55,93%
Taux d'abstention 44,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 2 050

Source : ministère de l’Intérieur

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