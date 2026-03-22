Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-de-Reneins : les résultats du 2e tour

Programme de Jérôme Perret à Saint-Georges-de-Reneins (Citoyenneté et transparence)

Une équipe engagée

Autour de Jérôme Perret et des membres du Blog citoyen, une équipe de campagne s'est constituée avec une motivation commune. Cette équipe a pour objectif de bâtir un avenir ambitieux pour Saint-Georges en s'appuyant sur un suivi rigoureux des dossiers communaux. Grâce à des commissions thématiques et des échanges de voisinage, un projet solide et fédérateur a vu le jour.

Une méthode participative

La participation citoyenne est au cœur de notre démarche, visant à impliquer les habitants dans la mise en œuvre de la politique municipale. En collaborant avec les citoyens, nous souhaitons garantir l'efficacité et la transparence de nos actions. Cette méthode repose sur une feuille de route pluriannuelle, assurant une programmation budgétaire maîtrisée.

Notre ambition pour l'avenir

Nous souhaitons préserver l'identité de notre village tout en améliorant la qualité des services offerts. L'objectif est de dynamiser notre commune pour créer un cadre de vie agréable pour tous les habitants, agriculteurs et entreprises. Nous visons également à développer nos richesses locales et à investir pour un avenir durable.

Vivre ma commune

Nous proposons plusieurs initiatives pour dynamiser notre centre bourg, valoriser nos entrepreneurs et soutenir la vie associative. Des projets culturels et des aménagements pour sécuriser la traversée de Saint-Georges sont également envisagés. Enfin, nous mettons l'accent sur la solidarité locale et la préservation de l'environnement.