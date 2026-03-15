Résultat municipale 2026 à Saint-Georges-de-Reneins (69830) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Georges-de-Reneins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Georges-de-Reneins, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-de-Reneins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe MARX
Philippe MARX Ensemble pour Saint Georges 		949 47,40%
Jérôme PERRET
Jérôme PERRET Citoyenneté et transparence 		672 33,57%
Fréderic ARVIS
Fréderic ARVIS Saint-Georges de Reneins, Pour Vous Et Avec Vous 		381 19,03%
Participation au scrutin Saint-Georges-de-Reneins
Taux de participation 55,93%
Taux d'abstention 44,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 2 050

Source : ministère de l’Intérieur

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