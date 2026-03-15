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19:19 - Saint-Georges-de-Reneins : démographie, élections et perspectives d'avenir En marge des élections municipales, Saint-Georges-de-Reneins regorge de diversité et d'activités. Avec ses 4 533 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 443 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 1 350 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 29,94% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,72% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 42,15% des familles sont des couples sans enfant. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Saint-Georges-de-Reneins s'inscrit dans l'histoire de la France.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Saint-Georges-de-Reneins Le parti à la flamme était exclu du groupe de tête lors des municipales à Saint-Georges-de-Reneins il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 31,27% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la ville avec 50,02% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 25,39% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Saint-Georges-de-Reneins comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 44,64% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 42,83% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il finira avec 48,21% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Saint-Georges-de-Reneins : le point sur l'abstention Pour rappel, l'abstention s'élevait à 56,90 % à Saint-Georges-de-Reneins lors des précédentes municipales (dans la moyenne nationale) alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux en raison de la pandémie du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi fixé à 21,39 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 54,10 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 29,70 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 46,04 %. Si on suit la trajectoire globale, le territoire se positionne comme une zone où l'abstention est contenue. En marge de cette municipale 2026, ce paramètre pèsera en définitive irrémédiablement sur les résultats de Saint-Georges-de-Reneins.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Saint-Georges-de-Reneins Le contexte politique de Saint-Georges-de-Reneins a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste. Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Saint-Georges-de-Reneins avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,64%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 13,97% des suffrages. Patrick Louis (Union de l'extrême droite) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Saint-Georges-de-Reneins après la dissolution de l'Assemblée avec 42,83%. Alexandre Portier (Les Républicains) se trouvait à la deuxième place avec 25,02%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Alexandre Portier (Les Républicains), avec 51,79%.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Saint-Georges-de-Reneins ? Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Georges-de-Reneins un territoire aux équilibres politiques nuancés. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Georges-de-Reneins tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 31,27% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 27,46%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en donnant 50,02% pour Marine Le Pen, contre 49,98% pour d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Georges-de-Reneins accordaient leurs suffrages à Alexandre Portier (LR) avec 30,12% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 68,13% des suffrages.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan fiscal pour le maire de Saint-Georges-de-Reneins ? Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Saint-Georges-de-Reneins entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 8,04 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de près de 30 800 euros environ la même année. Un montant loin des 486 660 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Saint-Georges-de-Reneins atteint désormais 20,03 % en 2024 (contre 9,00 % en 2020). Un taux à mettre en regard de la moyenne à l'échelle nationale, qui se situe à environ 40 %. Cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Saint-Georges-de-Reneins s'est établi à environ 491 euros en 2024 contre 438 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Saint-Georges-de-Reneins Les rapports de force politiques locaux actuels demeurent, aujourd'hui encore, marqués par l'issue des dernières élections municipales en date à Saint-Georges-de-Reneins. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Patrick Baghdassarian (Divers droite) a raflé la première place en rassemblant 992 bulletins (73,21%). Deuxième, Bruno Lacondemine (Divers) a recueilli 26,78% des votes. Ce triomphe au premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Georges-de-Reneins, ce décor pose les bases. Faire basculer une telle majorité constituera une épreuve titanesque pour les forces d'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.