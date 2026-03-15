Résultat municipale 2026 à Saint-Georges-les-Bains (07800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Georges-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Georges-les-Bains, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-les-Bains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Geneviève PEYRARD
Geneviève PEYRARD (15 élus) Saint Georges passionnément 		680 57,14%
  • Geneviève PEYRARD
  • Patrice LYONNAIS
  • Sandrine LALLEMAND
  • Georges ANTERION
  • Annick ACHARD
  • Roger MAZOYER
  • Véronique GIRARDEY
  • Alain MOTTE
  • Monique JULLIEN
  • Cyprien GUERRIER
  • Sandra CAPPE
  • Gaëtan GUFFROY
  • Dominique BILLON
  • Jean-Marc GUILHOT
  • Marie-Anne BAULAND
Marc GERIN
Marc GERIN (4 élus) Agir ensemble pour Saint Georges les Bains 		510 42,86%
  • Marc GERIN
  • Sandrine ROCH
  • Patrice SPRUYTTE
  • Charlène MARTINS
Participation au scrutin Saint-Georges-les-Bains
Taux de participation 66,25%
Taux d'abstention 33,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Nombre de votants 1 221

Source : ministère de l’Intérieur

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