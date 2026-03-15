En direct

19:16 - Comment la composition démographique de Saint-Georges-les-Bains façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Saint-Georges-les-Bains, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,46%. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (91,31%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1364 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,87%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,38%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,02%), témoignent d'une population instruite à Saint-Georges-les-Bains, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Saint-Georges-les-Bains Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice pour la dernière campagne municipale à Saint-Georges-les-Bains en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 24,51% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 41,75% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 22,76% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national obtenait 41,53% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 35,85% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 40,57% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 48,66% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Saint-Georges-les-Bains Pour cette municipale, l'affluence aux urnes à Saint-Georges-les-Bains sera déterminante dans l'épilogue du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale avait vu 58,53 % des électeurs se déplacer aux isoloirs dans la commune, au-dessus de la moyenne nationale. 1 009 votants s'étaient alors manifestés alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs en raison de l'épidémie de coronavirus. Soulignons que les élections municipales sont en effet de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 84,17 %. En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 53,60 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 75,82 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient concentré 62,20 % des électeurs (soit environ 1 118 votants). Cette photographie de la participation depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une zone assez participative en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Comment a voté Saint-Georges-les-Bains lors de la dernière année électorale ? Le contexte politique de Saint-Georges-les-Bains a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,85%). Les élections des députés à Saint-Georges-les-Bains quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Céline Porquet (Rassemblement National) en tête du peloton avec 40,57% au premier tour, devant Hervé Saulignac (Union de la gauche) avec 31,03%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Hervé Saulignac (Union de la gauche), avec 51,34%.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Saint-Georges-les-Bains reste un territoire dont l'étiquette reste à définir En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Georges-les-Bains voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 30,84% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 24,51%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,25% pour Emmanuel Macron, contre 41,75% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Georges-les-Bains plébiscitaient Hervé Saulignac (DVG) avec 30,45% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Hervé Saulignac virant de nouveau en tête avec 58,47% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Georges-les-Bains une commune politiquement très disputée.

12:58 - Et si l'élection à Saint-Georges-les-Bains se jouait sur la fiscalité ? À Saint-Georges-les-Bains, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 10,02 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville près de 15 600 euros la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 271 200 euros enregistrés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saint-Georges-les-Bains s'est établi à 34,08 % en 2024 (contre 15,30 % en 2020). La moyenne au niveau national, avoisinant les 40 %, constitue un point de référence éclairant. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Georges-les-Bains a représenté environ 758 euros en 2024 contre 521 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Saint-Georges-les-Bains L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Georges-les-Bains s'avère très instructive. À l'occasion du premier passage aux urnes, Geneviève Peyrard a pris la première place en totalisant 58,02% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Bernard Berger a capté 408 voix (41,97%). Ce triomphe au premier tour de Geneviève Peyrard a rendu tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Georges-les-Bains, cet équilibre pose les bases. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire sans appel, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.