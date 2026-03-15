Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Georges

Tête de listeListe
Steve Norino
Steve Norino Liste Divers
OYAPOCKOIS ACTIFS POU DIMEN
  • Steve Norino
  • Flora-Alida Aristride Roze
  • Erick de Freitas
  • Yona Inglis Dos Santos
  • Fran-Kim Ailen de Souza
  • Ana-Paula Nunes
  • Ilaïs Norino
  • Patricia Guiome
  • Alex Martin Dos Santos
  • Sohana Samya Bossou
  • Raphaël Henrick
  • Sophia Narciso
  • Johanel Norino
  • Sandy Laura Labonte
  • Raphaël Narciso
  • Nathalie Augusto
  • Gabriel Bossou
  • Johana Norino
  • Jean-Marc Guiome
  • Murielle Norino
  • Ady Norino
  • Ester Guiomen
  • François Frédéric Inglis
  • Neliusa Narciso
  • Sidney Ferreira Silveira
  • Ornélie Ioio
  • Marc Louis Norino
Georges Elfort
Georges Elfort Liste Divers
FORCE D'ELAN ET D'ACTION
  • Georges Elfort
  • Leda Georges-Mathurin
  • Eddy Caman
  • Isabelle Martin
  • Simon Mande
  • Solange Iranise Roger
  • Jean-Claude Henrick
  • Leina Lama
  • Paul Duchene
  • Carine Farlot
  • Arold Labonte
  • Regiane Guedes Moz
  • Rodrigue Labonte
  • Manuella Martin
  • Eddy Pollux
  • Mylene Batista
  • Barthelemy Pollux
  • Elise Labonte
  • Philippe Morgant
  • Maria Barros
  • Francis Martin
  • Roseline Souza Da Silva
  • Manasse Norino
  • Elydiane de Oliveira Magno
  • Teleme Moïse
  • Jeanne Inglis
  • Edouard Martin
  • Elodie Caman
  • Gleny Abraham

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Elfort
Georges Elfort (25 élus) Force d'elan et d'actions au quotidien 		801 81,98%
  • Georges Elfort
  • Leina Lama
  • Jean-Claude Henrick
  • Isabelle Martin
  • Eddy Caman
  • Iranise Roger
  • Simon Mande
  • Leda Mathurin
  • Maurice Juniel
  • Carine Guenole Farlot
  • Paul Duchene
  • Maria Justine Forte Barbosa Sylvanise
  • Jules Lentin
  • Elydiane De Oliveira Magno
  • Rodrigue Labonte
  • Darlene Dos Santos
  • Orly Ioio
  • Elise Labonte
  • Arold Labonte
  • Roseline Souza Da Silva
  • Philippe Morgant
  • Emilly Dos Santos Custodio
  • Barthelemy Pollux
  • Manuella Martin
  • Edouard Martin
Bruno Pepin
Bruno Pepin (2 élus) " ensemble construisons l'avenir " 		176 18,01%
  • Bruno Pepin
  • Karine Faria
Participation au scrutin Saint-Georges
Taux de participation 65,73%
Taux d'abstention 34,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 007

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Elfort
Georges Elfort (21 élus) Force d'elan et d'actions au quotidien 		524 51,82%
  • Georges Elfort
  • Leina Lama
  • Jean-Claude Henrick
  • Maria Justine Forte Barbosa Sylvanise
  • Simon Mande
  • Josette De Freitas
  • Eddy Caman
  • Solange Iranise Roger
  • Edouard Martin
  • Isabelle Martin
  • Maurice Juniel
  • Carine Farlot
  • Paul Duchene
  • Roseline Souza Da Silva
  • Jules Lentin
  • Bernadine Philogene
  • Joel Magave
  • Mariana Martin
  • Lude Martin
  • Floritine Batista
  • Georges Labonte
Fabienne Mathurin
Fabienne Mathurin (4 élus) Continuons a construire oyapock pou nou tout 		295 29,17%
  • Fabienne Mathurin
  • Eric Montgenie
  • Tatiana Gustave-Laguerre
  • Richard Michel
Edmard Elfort
Edmard Elfort (1 élu) Pacte oyapockois "engagement pour vous, avec vous" 		112 11,07%
  • Edmard Elfort
Laurent Mandé
Laurent Mandé (1 élu) En avant oyapock saint-georges douvan 		80 7,91%
  • Laurent Mandé
Participation au scrutin Saint-Georges
Taux de participation 77,01%
Taux d'abstention 22,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,98%
Nombre de votants 1 042

Villes voisines de Saint-Georges

En savoir plus sur Saint-Georges