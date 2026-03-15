Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Georges sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Georges.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Georges
13:45 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Saint-Georges
Témoignage d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Saint-Georges, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 18,12 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 63 850 €, marquant une forte baisse face aux 155 400 euros récoltés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Georges a évolué pour se fixer à un peu plus de 56,04 % en 2024 (contre 22,57 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Georges a atteint 236 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 169 € relevés en 2020.
11:59 - Élections municipales 2020 à Saint-Georges : des résultats scellés dès le premier tour
Les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui façonnées par l'issue des dernières municipales à Saint-Georges. À l'occasion du premier vote, Georges Elfort (Divers gauche) a terminé en tête en obtenant 81,98% des soutiens. Sur la seconde marche, Bruno Pepin (Divers) a capté 176 bulletins valides (18,01%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers gauche a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Saint-Georges, cette dynamique offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire retentissante met l'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales à Saint-Georges
Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Saint-Georges. Les municipales 2026 doivent permettre aux électeurs de Saint-Georges de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est mise à disposition ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Georges
|Tête de listeListe
|
Steve Norino
Liste Divers
OYAPOCKOIS ACTIFS POU DIMEN
|
|
Georges Elfort
Liste Divers
FORCE D'ELAN ET D'ACTION
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Elfort (25 élus) Force d'elan et d'actions au quotidien
|801
|81,98%
|
|Bruno Pepin (2 élus) " ensemble construisons l'avenir "
|176
|18,01%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Georges
|Taux de participation
|65,73%
|Taux d'abstention
|34,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 007
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Elfort (21 élus) Force d'elan et d'actions au quotidien
|524
|51,82%
|
|Fabienne Mathurin (4 élus) Continuons a construire oyapock pou nou tout
|295
|29,17%
|
|Edmard Elfort (1 élu) Pacte oyapockois "engagement pour vous, avec vous"
|112
|11,07%
|
|Laurent Mandé (1 élu) En avant oyapock saint-georges douvan
|80
|7,91%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Georges
|Taux de participation
|77,01%
|Taux d'abstention
|22,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,98%
|Nombre de votants
|1 042
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