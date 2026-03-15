Résultat municipale 2026 à Saint-Georges (97313) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Georges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Georges, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges ELFORT
Georges ELFORT (22 élus) FORCE D'ELAN ET D'ACTION 		728 58,47%
  • Georges ELFORT
  • Leda GEORGES-MATHURIN
  • Eddy CAMAN
  • Isabelle MARTIN
  • Simon MANDE
  • Solange Iranise ROGER
  • Jean-Claude HENRICK
  • Leina LAMA
  • Paul DUCHENE
  • Carine FARLOT
  • Arold LABONTE
  • Regiane GUEDES MOZ
  • Rodrigue LABONTE
  • Manuella MARTIN
  • Eddy POLLUX
  • Mylene BATISTA
  • Barthelemy POLLUX
  • Elise LABONTE
  • Philippe MORGANT
  • Maria BARROS
  • Francis MARTIN
  • Roseline SOUZA DA SILVA
Steve NORINO
Steve NORINO (5 élus) OYAPOCKOIS ACTIFS POU DIMEN 		517 41,53%
  • Steve NORINO
  • Flora-Alida Aristride ROZE
  • Erick DE FREITAS
  • Yona INGLIS DOS SANTOS
  • Fran-Kim AILEN DE SOUZA
Participation au scrutin Saint-Georges
Taux de participation 67,35%
Taux d'abstention 32,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Nombre de votants 1 277

Source : ministère de l’Intérieur

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