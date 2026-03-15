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19:21 - Saint-Georges : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Saint-Georges, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 4 710 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 67 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 59% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 16,13% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Saint-Georges abrite une communauté diversifiée, avec ses 2 045 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, près de 23,13% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 82,21 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Saint-Georges, où les moins de 30 ans représentent 59% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Les électeurs de Saint-Georges toujours plus conquis par le RN Le RN récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Saint-Georges en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 27,25% des voix lors du premier passage aux urnes, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,68% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 4,19% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Georges comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 43,37% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 14,77% pour le parti nationaliste. Il était ensuite sorti des premières places le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Saint-Georges Dans le cadre de ces élections municipales à Saint-Georges, la mobilisation aura un rôle déterminant sur les résultats locaux. Pour rappel, la participation s'élevait à 65,73 % lors des municipales de 2020, une mobilisation très élevée alors que le rendez-vous était incertain, en pleine pandémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 377 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 22,93 % de participation. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux strictement locaux, les législatives de 2022 et 2024 offrent une base de comparaison particulièrement pertinente. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 31,22 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation grimper très nettement à 35,93 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 5,12 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville en retrait des urnes.

15:59 - Saint-Georges : le vote des électeurs l'année de la dissolution L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Saint-Georges demeurait à l'époque un paysage politique fragmenté. Le rendez-vous des Européennes 2024 à Saint-Georges avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,37%), suivie par Marion Maréchal qui s'était arrogée 15,66% des voix. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Yvane Goua (Régionaliste) à l'avant de la course avec 44,64% au premier tour, devant Jean-Victor Castor (Régionaliste) avec 28,41%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Boris Chong Sit (Divers droite) jusqu'au sommet avec 55,63%.

14:57 - Saint-Georges : des suffrages éminemment significatifs dans les urnes en 2022 Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Georges une commune au paysage politique fragmenté. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Georges choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 31,18% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 27,25%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,32% pour Emmanuel Macron, contre 49,68% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Georges plébiscitaient Joëlle Prevot-Madere (Divers droite) avec 60,08% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Yvane Goua (Régionaliste) qui arrivait en tête dans la commune avec 100,00% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Saint-Georges Témoignage d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Saint-Georges, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 18,12 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 63 850 €, marquant une forte baisse face aux 155 400 euros récoltés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Georges a évolué pour se fixer à un peu plus de 56,04 % en 2024 (contre 22,57 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Georges a atteint 236 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 169 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 à Saint-Georges : des résultats scellés dès le premier tour Les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui façonnées par l'issue des dernières municipales à Saint-Georges. À l'occasion du premier vote, Georges Elfort (Divers gauche) a terminé en tête en obtenant 81,98% des soutiens. Sur la seconde marche, Bruno Pepin (Divers) a capté 176 bulletins valides (18,01%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers gauche a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Saint-Georges, cette dynamique offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire retentissante met l'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.