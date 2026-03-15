Résultat municipale 2026 à Saint-Georges-Motel (27710) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Georges-Motel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Georges-Motel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Georges-Motel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis COCHELIN
Denis COCHELIN (12 élus) POUR LA CONTINUITÉ ET LA TRANSMISSION 		202 53,72%
  • Denis COCHELIN
  • Catherine FRÉTIGNY
  • Bruno DESRAMÉ
  • Julie SIBOTTIER
  • Jean-Louis GUIRLIN
  • Catherine POULARD
  • Olivier CHARBONNEL
  • Corinne LEONE
  • Romain LE MANACH
  • Aurélie SCHMITT
  • Ludovic LOTH
  • Martine CASTELLAN
Andréa INNOCENZI
Andréa INNOCENZI (3 élus) Vos idées font notre village 		174 46,28%
  • Andréa INNOCENZI
  • Julie ALEXIS
  • Pierre CARLIN
Participation au scrutin Saint-Georges-Motel
Taux de participation 64,89%
Taux d'abstention 35,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 390

Source : ministère de l’Intérieur

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