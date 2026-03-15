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19:17 - Comment la composition démographique de Saint-Georges-Motel façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Saint-Georges-Motel comme dans toute la France. Dotée de 406 logements pour 880 habitants, la densité de la ville est de 177 hab/km². Ses 50 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 244 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (81,03%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 23,78% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 41,80% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 47,43 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Saint-Georges-Motel participe à l'histoire de la France.

17:57 - À Saint-Georges-Motel, le vote RN s'annonce massif aux élections de 2026 Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Saint-Georges-Motel il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 32,65% des voix lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 54,23% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 34,42% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 59,09% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 45,37% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 50,64% pour le parti d'extrême droite. Il s'imposera avec 56,63% lors du vote final et la victoire de Christine Loir.

16:58 - À Saint-Georges-Motel, la participation s'annonce forte aux municipales Pour rappel, l'abstention s'élevait à 42,01 % à Saint-Georges-Motel lors du dernier scrutin local, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que progressait le Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'établir à 23,98 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 46,83 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 33,44 % au premier tour, contre 51,89 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste du pays. En ce jour de municipales 2026 à Saint-Georges-Motel, cette réalité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Comment Saint-Georges-Motel a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Le scrutin des Européennes 2024 à Saint-Georges-Motel avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,37%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 11,82% des suffrages. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Saint-Georges-Motel accordaient leurs suffrages à Christine Loir (Rassemblement National) avec 50,64% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Christine Loir culminant à 56,63% des votes dans la localité.

14:57 - À Saint-Georges-Motel, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un soutien à le Rassemblement national Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Georges-Motel portaient leur choix sur Christine Loir (RN) avec 34,42% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christine Loir virant de nouveau en tête avec 59,09% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Saint-Georges-Motel votaient auparavant en priorité pour Marine Le Pen (32,65%), devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 24,72%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,23% pour Marine Le Pen, contre 45,77% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Saint-Georges-Motel un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Avant ces municipales 2026, quel bilan sur les impôts pour le maire de Saint-Georges-Motel ? À Saint-Georges-Motel, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 8,37 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 23 620 € la même année, loin des 76 800 euros récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Georges-Motel s'est établi à environ 50,72 % en 2024 (contre 19,94 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Georges-Motel a représenté 830 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 417 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Saint-Georges-Motel ? À l'occasion des municipales de 2020 à Saint-Georges-Motel, les résultats ont livré un panorama précis des forces politiques en présence. Précisons que ce scrutin s'est déroulé sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures à titre individuel, et la liberté pour les électeurs de retenir plusieurs noms. 15 candidats ont été élus au premier tour. Lors de la première manche électorale, Julie Alexis a récolté le plus de votes avec 234 voix (70,90%). En deuxième position, Bruno Desramé a obtenu 64,54% des voix. Cyril Manet était à la troisième place, rassemblant 212 bulletins (64,24%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Saint-Georges-Motel, les électeurs doivent de nouveau se prononcer dans ce contexte local si particulier. Il faut cependant noter que le mode de scrutin individuel n'est plus en vigueur dans le pays.