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19:19 - Les enjeux locaux de Saint-Germain-au-Mont-d'Or : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Saint-Germain-au-Mont-d'Or comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 28,10% de cadres pour 3 037 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 230 entreprises, Saint-Germain-au-Mont-d'Or offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (15,45%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 31,55% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 37,37% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 844,52 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En résumé, Saint-Germain-au-Mont-d'Or incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Les votants de Saint-Germain-au-Mont-d'Or toujours plus tentés par le RN Le RN n'était pas représenté à la dernière élection municipale à Saint-Germain-au-Mont-d'Or il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 16,15% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 31,54% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 13,94% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Saint-Germain-au-Mont-d'Or comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 19,90% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 23,95% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 26,12% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 39,53 % de participation à Saint-Germain-au-Mont-d'Or En marge de cette élection municipale 2026, l'état de la participation pèsera lourdement sur les résultats de Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait vu 39,53 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux. C'étaient 851 votants qui s'étaient manifestés alors que le scrutin avait lieu dans un contexte d'épidémie de Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part rassemblé 77,32 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 57,53 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 70,58 % au premier tour, contre 54,18 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - Comment a voté Saint-Germain-au-Mont-d'Or lors de la dernière année électorale ? Le paysage politique de Saint-Germain-au-Mont-d'Or a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée dès lors comme un terrain favorable aux idées de gauche. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Saint-Germain-au-Mont-d'Or avaient en effet placé en tête l'équipe menée par Raphaël Glucksmann avec 20,06% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Germain-au-Mont-d'Or avaient ensuite placé en tête Fabrice Matteucci (Union de la gauche) avec 37,12% au premier tour, devant Blandine Brocard (Majorité présidentielle) avec 30,50%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Blandine Brocard (Ensemble !) jusqu'au sommet avec 37,66%.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Saint-Germain-au-Mont-d'Or ? Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Germain-au-Mont-d'Or un territoire aux votes hétérogènes. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Saint-Germain-au-Mont-d'Or plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,14% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon avec 23,40%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, les électeurs accordaient 68,46% pour Emmanuel Macron, contre 31,54% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Germain-au-Mont-d'Or soutenaient en priorité Fabrice Matteucci (Nupes) avec 35,33% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Blandine Brocard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 52,54% des suffrages.

12:58 - Les impôts à Saint-Germain-au-Mont-d'Or : une dynamique en baisse depuis 2020 À Saint-Germain-au-Mont-d'Or, où la fiscalité locale a diminué depuis la dernière élection municipale, le taux de la taxe d'habitation est passé à 15,53 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de près de 27 800 euros, en net recul par rapport aux quelque 569 600 euros engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Saint-Germain-au-Mont-d'Or est passé à 31,39 % en 2024 (contre 20,36 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Saint-Germain-au-Mont-d'Or s'est chiffrée à environ 648 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 737 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Saint-Germain-au-Mont-d'Or La lecture des résultats des élections municipales de 2020 à Saint-Germain-au-Mont-d'Or est particulièrement éclairante. Au terme du premier tour, Beatrice Delorme a fait la course en tête en recueillant 452 voix (54,58%). Derrière, Renaud George a capté 45,41% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour de Beatrice Delorme a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire retentissante place les forces d'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.