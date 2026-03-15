Résultat municipale 2026 à Saint-Germain-au-Mont-d'Or (69650) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Germain-au-Mont-d'Or a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-au-Mont-d'Or [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Renaud GEORGE
Renaud GEORGE (18 élus) Saint-Germain pour Tous 		677 50,94%
  • Renaud GEORGE
  • Marie ASTIER
  • Olivier PERROT
  • Audrey GREINER
  • Hubert GORRON
  • Corine Marie GENEVAY
  • Loïc DUFFY
  • Élise BERTRAND
  • Nicolas NAMIAN
  • Léa PERROT
  • Clément PRUD'HOMME
  • Laurence LELARGE
  • Paul DIDIER
  • Solange JACQUIER
  • Dominique LEONARD
  • Virginie PORTELA
  • Philippe Pierre Daniel BIGOT
  • Catherine VILLEFRANCHE THOUVENEL
Sophie PELLIS
Sophie PELLIS (5 élus) Vivre Saint-Germain 		652 49,06%
  • Sophie PELLIS
  • Thierry CHARBONNIER
  • Cécile FERRY
  • Étienne SAINT-SERNIN
  • Béatrice DELORME
Participation au scrutin Saint-Germain-au-Mont-d'Or
Taux de participation 61,10%
Taux d'abstention 38,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Nombre de votants 1 390

Source : ministère de l’Intérieur

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