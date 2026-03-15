Résultat municipale 2026 à Saint-Germain-des-Fossés (03260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Germain-des-Fossés a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Germain-des-Fossés, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-des-Fossés [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Elisabeth CUISSET
Elisabeth CUISSET (25 élus) SAINT-GERMAIN, LA VILLE QU'ON AIME 		1 128 80,34%
  • Elisabeth CUISSET
  • Pascal BURGAT
  • Béatrice CHALET
  • Alexis POURTIER
  • Karine OLIVEIRA
  • Jérôme MULLER
  • Martine BUISSON
  • Frédéric DUPONT
  • Samantha DORLAC
  • David RAMUS
  • Mélanie DECOMBAT
  • Xavier BELHOSTE
  • Angélique MATHÉ
  • Antoine RATINIER
  • Peggy PIRON
  • Maxime DURET
  • Valerie CHARGROS
  • Yannick GUERRIER
  • Florence BONNEMOY
  • Christophe BOURDIOL
  • Liliane SAINT-ANDRÉ
  • Alain BOUET
  • Martine RESSOT
  • Alfredo CARVALHO GONCALVES
  • Marie-France CRISTAU
Corentin LIOGIER
Corentin LIOGIER (2 élus) VOTRE SAINT-GERMAIN 		276 19,66%
  • Corentin LIOGIER
  • Jeannine LAVEDRINE
Participation au scrutin Saint-Germain-des-Fossés
Taux de participation 57,39%
Taux d'abstention 42,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Nombre de votants 1 448

Source : ministère de l’Intérieur

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