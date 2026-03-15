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19:16 - Les enjeux locaux de Saint-Germain-des-Fossés : tour d'horizon démographique Comment les électeurs de Saint-Germain-des-Fossés peuvent-ils peser sur le résultat des élections municipales ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 30,70% de plus de 60 ans. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (24,60%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1700 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,33%) et le nombre de résidences HLM (14,80% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Germain-des-Fossés mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,54% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Saint-Germain-des-Fossés ? Le mouvement lepéniste avait échoué à grimper parmi les listes arrivées en tête lors du scrutin municipal à Saint-Germain-des-Fossés il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 31,01% des voix lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,36% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 23,32% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Saint-Germain-des-Fossés comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 41,73% lors du scrutin européen. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 43,32% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 55,28% lors du vote final, et un siège remporté par Yannick Monnet.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Saint-Germain-des-Fossés Dans le cadre de la municipale de 2026 à Saint-Germain-des-Fossés, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 53,83 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors que l'épidémie de coronavirus avait dissuadé bon nombre d'électeurs. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 25,64 % localement. Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère riche d'enseignements. L'abstention aux législatives, mesurée à 52,74 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 32,24 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 46,07 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Germain-des-Fossés Lors des dernières européennes, le podium à Saint-Germain-des-Fossés s'était dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (41,73%), talonnée par Valérie Hayer (12,91%) et Raphaël Glucksmann (9,29%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Saint-Germain-des-Fossés portaient leur choix sur Anne-Marie Thès (Rassemblement National) avec 43,32% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Anne-Marie Thès culminant à 55,28% des votes dans la localité. La préférence des électeurs de Saint-Germain-des-Fossés a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Saint-Germain-des-Fossés, une localité difficile à figer au regard des résultats de la présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Germain-des-Fossés plébiscitaient Yannick Monnet (Nupes) avec 23,66% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,34%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Germain-des-Fossés choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 31,01% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 26,01%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Germain-des-Fossés, les électeurs accordaient 51,36% pour Marine Le Pen, contre 48,64% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Germain-des-Fossés comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - La fiscalité locale, thème de campagne à Saint-Germain-des-Fossés ? Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Saint-Germain-des-Fossés, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 13,25 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville près de 57 500 euros. Un montant loin des quelque 491 800 euros récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Saint-Germain-des-Fossés est passé à environ 45,75 % en 2024 (contre 22,88 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Saint-Germain-des-Fossés s'est établi à 755 € en 2024 contre 591 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 à Saint-Germain-des-Fossés : un résultat scellé dès le premier tour Les résultats des municipales de 2020 à Saint-Germain-des-Fossés se sont révélés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Elisabeth Cuisset (Divers droite) a pris la première place en récoltant 64,89% des voix. Derrière, Alexis Mayet (Divers gauche) a obtenu 409 suffrages en sa faveur (35,10%). Ce triomphe au premier tour de la candidate Divers droite a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Germain-des-Fossés, cette répartition historique des voix pose les bases. Les forces d'opposition devront déplacer des montagnes ce dimanche pour renverser cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.