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19:17 - Démographie et politique à Saint-Germain-du-Puch, un lien étroit Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Germain-du-Puch, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 2 290 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Avec 207 entreprises, Saint-Germain-du-Puch se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (88,98%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,45% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 458 euros/an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. En résumé, à Saint-Germain-du-Puch, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Rassemblement national à Saint-Germain-du-Puch : ce que disent les chiffres Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Saint-Germain-du-Puch il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 24,91% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 44,55% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 24,14% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national arrachait 42,20% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 35,93% pour les européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 41,35% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 45,39% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux de participation à Saint-Germain-du-Puch aux dernières élections ? L'absence ou non de votants dans les isoloirs à Saint-Germain-du-Puch sera un véritable pivot de cette municipale. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 40,25 % des électeurs (un score très inférieur aux 55,3 % du pays), l'épidémie de Covid ayant impacté fortement la compétition. De longue date, les municipales demeurent en effet, avec les élections présidentielles, un scrutin où les Français se mobilisent en masse, s'agissant de désigner leur maire et leur président. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été marquée par une abstention à 19,08 % dans la ville (la participation grimpant à 80,92 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 41,52 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 26,12 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 48,35 % des inscrits. L'observation de cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine d'identifier Saint-Germain-du-Puch comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste de la France.

15:59 - Le choc de l'année de la dissolution à Saint-Germain-du-Puch La préférence des électeurs de Saint-Germain-du-Puch a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste. Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Saint-Germain-du-Puch avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,93%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait récolté 13,83% des suffrages. Les élections législatives à Saint-Germain-du-Puch qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Sandrine Chadourne (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 41,35% au premier tour, devant Florent Boudié (Majorité présidentielle) avec 33,26%. C'est néanmoins Florent Boudié (Majorité présidentielle) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 54,61% des suffrages exprimés.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Saint-Germain-du-Puch s'était fortement dirigée vers la majorité présidentielle En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Germain-du-Puch voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 29,56% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 24,91%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,45% pour Emmanuel Macron, contre 44,55% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Germain-du-Puch portaient leur choix sur Florent Boudié (Ensemble !) avec 34,44% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Florent Boudié virant de nouveau en tête avec 57,80% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-Germain-du-Puch un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Germain-du-Puch Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Germain-du-Puch, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 923 € en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 840 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 56,19 % en 2024 (contre 38,73 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 47 300 euros en 2024, bien en deçà des quelque 390 300 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 17,51 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 à Saint-Germain-du-Puch : une triangulaire pour conclure le scrutin Qui avait remporté le scrutin municipal il y a six ans à Saint-Germain-du-Puch ? À l'occasion du premier vote, François Tosi a distancé ses concurrents en obtenant 384 voix (36,67%). Juste derrière, Bruno Fontan a capté 377 voix (36,00%). Le trio de tête a été complété par Alain Dupuy, glanant 286 bulletins (27,31%). Le faible gap dans le groupe de tête ouvrait la porte à un 2e tour nébuleux. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. François Tosi l'a finalement emporté avec 39,71% des suffrages, face à Bruno Fontan avec 36,29% des électeurs inscrits et Alain Dupuy obtenant 267 bulletins (23,98%). La confrontation a tenu toutes ses promesses avec une élection restée très disputée jusqu'à son dénouement. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., sécurisant 58 voix supplémentaires entre les deux tours.