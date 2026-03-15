Résultat municipale 2026 à Saint-Germain-du-Puch (33750) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Germain-du-Puch a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Germain-du-Puch, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-du-Puch [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François TOSI
François TOSI (16 élus) Saint Germain, l'avenir en confiance 		836 68,41%
  • François TOSI
  • Rachel VAUNA LAGARDE
  • Victor MEIRINHO
  • Valérie OLIVIER
  • Antony MORIN
  • Laëtitia ROMAIN GIRARDEAU
  • Patrick CONCAUD
  • Catherine VIANDON
  • Guy CHABANAIS
  • Maylis CERISE
  • Bruno DEGRY
  • Maryse DELERM
  • Olivier MONTEPINI
  • Amélie GARBAY
  • Robin ROBERT
  • Magalie PAYET
Bruno FONTAN
Bruno FONTAN (3 élus) Ensemble pour le village 		386 31,59%
  • Bruno FONTAN
  • Charlotte GAGNADOUR
  • Stéphane BORDE
Participation au scrutin Saint-Germain-du-Puch
Taux de participation 66,12%
Taux d'abstention 33,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Nombre de votants 1 259

Source : ministère de l’Intérieur

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