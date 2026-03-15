Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-en-Laye : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Saint-Germain-en-Laye [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Saint-Germain-en-Laye
- Résultat municipale 2020 Saint-Germain-en-Laye
- Résultat municipale 2014 Saint-Germain-en-Laye
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-en-Laye [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Germain-en-Laye sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Germain-en-Laye.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Germain-en-Laye
13:46 - Fiscalité en hausse à Saint-Germain-en-Laye : un impact sur les municipales
Si l'on regarde de près la fiscalité de Saint-Germain-en-Laye, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 12,43 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de près de 1,22324 million d'euros, marquant une forte baisse face aux 13 602 840 € perçus en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Germain-en-Laye s'est établi à 21,54 % en 2024 (contre 10,03 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Saint-Germain-en-Laye s'est chiffrée à 1 176 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 034 € quatre ans auparavant.
11:59 - Un résultat très clair aux municipales de 2020 à Saint-Germain-en-Laye
Il y a 6 ans, qui avait remporté les municipales à Saint-Germain-en-Laye ? Au soir du premier scrutin, Arnaud Pericard (Divers droite) a surclassé la concurrence en récoltant 6 576 voix (63,88%). À ses trousses, Keyne Richard (Union de la gauche) a obtenu 1 717 voix (16,68%). Alexandre Grevet (Divers droite) complétait le trio de tête, s'adjugeant 10,03% des voix. Ce triomphe au premier tour de Arnaud Pericard a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saint-Germain-en-Laye, ce qui s'est passé à l'époque a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour les opposants, faire basculer une majorité si large sera ce dimanche un challenge titanesque, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Saint-Germain-en-Laye : les horaires des bureaux de vote
Dans le cadre des municipales 2026, les votants de Saint-Germain-en-Laye sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats à Saint-Germain-en-Laye. Retenez également que les horaires d’ouverture des 32 bureaux de vote de Saint-Germain-en-Laye sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Saint-Germain-en-Laye dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-en-Laye
|Tête de listeListe
|
Philippe Cosson
Liste d'union à gauche
Réinventons Saint-Germain
|
|
Luc Le Garsmeur
Liste d'extrême droite
Audace - L'union des droites pour Saint-Germain
|
|
Arnaud Pericard
Liste divers droite
Union pour Saint-Germain Fourqueux
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Pericard (38 élus) Union pour saint-germain fourqueux
|6 576
|63,88%
|
|Keyne Richard (3 élus) Saint-germain écologique et solidaire
|1 717
|16,68%
|
|Alexandre Grevet (2 élus) Unis pour agir saint-germain-en-laye fourqueux
|1 033
|10,03%
|
|Christophe Bentz (2 élus) Audace pour saint germain
|967
|9,39%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Germain-en-Laye
|Taux de participation
|35,87%
|Taux d'abstention
|64,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 483
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Lamy (34 élus) Union pour saint-germain
|7 435
|54,38%
|
|Anne Gommier (4 élus) Agir pour saint-germain-en-laye
|2 736
|20,01%
|
|Pascal Leveque (3 élus) Saint-germain autrement
|2 163
|15,82%
|
|Didier Rouxel (2 élus) Saint-germain fait front
|1 337
|9,77%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Germain-en-Laye
|Taux de participation
|50,39%
|Taux d'abstention
|49,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,23%
|Nombre de votants
|13 983
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