Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-en-Laye : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-en-Laye

Tête de listeListe
Philippe Cosson
Philippe Cosson Liste d'union à gauche
Réinventons Saint-Germain
  • Philippe Cosson
  • Marie Béranger
  • Thierry Leconte
  • Blandine Rhoné
  • Théo Roussel
  • Sophie Blanchet
  • Valentin Leprieur
  • Camille Armengaud
  • Guillaume Duval
  • Marie-Jo Colson
  • Francis Beaucire
  • Annie Chalon
  • Jean-François Le Coz
  • Caroline Biscuit
  • Arnaud Le Bour
  • Monique Brillant
  • Jacques Horvilleur
  • Pierrette Marthey
  • Jean-Michel Eychenne
  • Illeana Malao
  • Alexandre Martins
  • Françoise Dupin
  • Carmine Macina
  • Marie-Annick Kéraudren-Guérin
  • Antoine Parthiot
  • Elena Ferran
  • Axel Brachet
  • Annette Blavier
  • Pierre Auché
  • Catherine Horth
  • Gilles Mahé
  • Viviane Wasawula Kubelo
  • Jean Dikieya-Ntedi
  • Evelyne Vincent
  • Sylvain Clemenceau
  • Skatusia Barny
  • François Ricaud
  • Françoise Pimont
  • Vincent Giroux
  • Muriel Chanut
  • Gianluca Duverger
  • Pierrette Laneuze
  • Jocelyn Jean-Baptiste
  • Pascale Ebner
  • Jean Laurent
  • Martine Bigot
  • Bernard Jehl
Luc Le Garsmeur
Luc Le Garsmeur Liste d'extrême droite
Audace - L'union des droites pour Saint-Germain
  • Luc Le Garsmeur
  • Annie Diet
  • Noé Zavadil
  • Odile Grimmer
  • Laurent Gloutier
  • Susannah Bonato
  • Stanislav Stoyanov
  • Brigitte Lesgourgues
  • Gérald Gazzo
  • Marie-Alix Decroix
  • Olivier Pruvost
  • Sylviane Laurent
  • Gabriel de Rasilly
  • Gaëlle Nesseler
  • Abel Zavadil
  • Véronique Desvaux
  • Jean-Sébastien Trutié de Varreux
  • Yolande Serey
  • Olivier Andreys
  • Pauline Nghe
  • Manuel Keller
  • Martine Bonnenfant
  • Claude Garsault
  • Laura Pratt
  • Sylvain Hulot
  • Danielle Paris
  • Bertrand Thillaye
  • Colette Montet
  • Claude Dauby
  • Cécile Semour
  • Jérémy Halpern
  • Margot Piat
  • Jacques-Eric Chevallier
  • Odile Garnier
  • Florent Arnaud
  • Marie-Claude Goddé
  • Xavier Le Garsmeur
  • Claude Chauveau
  • Anthony Aubrée
  • Michelle Salomon
  • Patrick Decroix
  • Pauline Gautier
  • Anselme Farret
  • Danielle Wahl
  • Florent Legoupil
  • Delphine de la Chapelle
  • Quentin Bernier
Arnaud Pericard
Arnaud Pericard Liste divers droite
Union pour Saint-Germain Fourqueux
  • Arnaud Pericard
  • Sylvie Habert-Dupuis
  • Daniel Level
  • Priscille Peugnet
  • Emmanuel Haiat
  • Marillys Macé
  • Paul Joly
  • Christine Allibert-Fuminier
  • Thierry Collognat
  • Marie Aguinet
  • Serge Mirabelli
  • Elisabeth Guyard
  • Vincent Migeon
  • Karine Peyresaubes
  • Didier Lejeune
  • Marta de Cidrac
  • Alexandre Grevet
  • Nathalie Lesueur
  • Guy Salle
  • Rosa Andre
  • Matthieu Cadot
  • Christine Bogé
  • Marc Miloutinovitch
  • Anne de Jacquelot
  • Stéphane Saudo
  • Valérie Soppi Brelurus
  • Alban de Beaulaincourt
  • Mathilde Givelet
  • Ardoin de Masin
  • Dorothée Buon
  • Brice Parinet
  • Hanane Fernandes Borges
  • Rémy Clery
  • Anne-Sophie Jauffret
  • Mehdi El Bahjaoui-Girot
  • Myriam Slempkes
  • Abou Ndiaye
  • Agathe Paumier
  • Alexandre Morlet
  • Patricia Colson
  • Alban Smith
  • Pauline Amadei
  • Patrice Viard
  • Francesca Mouminoux
  • Ruben Castel
  • Clara Doly
  • Pierre-Yves Saint

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Pericard
Arnaud Pericard (38 élus) Union pour saint-germain fourqueux 		6 576 63,88%
  • Arnaud Pericard
  • Sylvie Habert-Dupuis
  • Daniel Level
  • Priscille Peugnet
  • Maurice Solignac
  • Marillys Mace
  • Benoit Battistelli
  • Kéa Tea
  • Paul Joly
  • Sophie Nicolas
  • William Petrovic
  • Elisabeth Guyard
  • Mark Venus
  • Marie Aguinet
  • Emmanuel Haiat
  • Christine Gotti
  • Eric Jousse
  • Karine Peyresaubes
  • Vincent Migeon
  • Mary-Claude Boutin
  • Serge Mirabelli
  • Marta De Cidrac
  • Nicolas Leguay
  • Ilham Nasri
  • Olivier Bassine
  • Rosa Andre
  • Yves Fouchet
  • Laure Meunier
  • Stéphane Saudo
  • Valérie Brelurus
  • Marc Miloutinovitch
  • Nathalie Lesueur
  • Alban De Beaulaincourt
  • Anne De Jacquelot Du Boisrouvray
  • Abou Ndiaye
  • Raphaëlle Grandpierre
  • Sébastien Allaire
  • Myriam Slempkes
Keyne Richard
Keyne Richard (3 élus) Saint-germain écologique et solidaire 		1 717 16,68%
  • Keyne Richard
  • Blandine Rhoné
  • Jocelyn Jean-Baptiste
Alexandre Grevet
Alexandre Grevet (2 élus) Unis pour agir saint-germain-en-laye fourqueux 		1 033 10,03%
  • Alexandre Grevet
  • Gislaine Fraboulet
Christophe Bentz
Christophe Bentz (2 élus) Audace pour saint germain 		967 9,39%
  • Christophe Bentz
  • Marie-Alix Decroix
Participation au scrutin Saint-Germain-en-Laye
Taux de participation 35,87%
Taux d'abstention 64,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 483

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Lamy
Emmanuel Lamy (34 élus) Union pour saint-germain 		7 435 54,38%
  • Emmanuel Lamy
  • Marta De Cidrac
  • Maurice Solignac
  • Mary-Claude Boutin
  • Philippe Pivert
  • Isabelle Richard
  • Gilbert-Jean Audurier
  • Sylvie Habert-Dupuis
  • Arnaud Pericard
  • Agnès Cerighelli
  • Xavier Lebray
  • Priscille Peugnet
  • Nicolas Rousseau
  • Kéa Tea
  • Benoît Battistelli
  • Sophie Clech
  • René Prioux
  • Karine Peyresaubes
  • Paul Joly
  • Maryse Mace
  • Eric Jousse
  • Marie Aguinet
  • Vincent Migeon
  • Christine Adam
  • Gilles Combalat
  • Ludivine Vanthournout
  • William Petrovic
  • Sophie Lange
  • Serge Mirabelli
  • Karine Libeskind
  • Yanis-Clément Villefailleau
  • Noémie Venot
  • Nicolas Leguay
  • Elhame Nasri
Anne Gommier
Anne Gommier (4 élus) Agir pour saint-germain-en-laye 		2 736 20,01%
  • Anne Gommier
  • Patrick Lazard
  • Monique Dumont
  • Pierre Degeorge
Pascal Leveque
Pascal Leveque (3 élus) Saint-germain autrement 		2 163 15,82%
  • Pascal Leveque
  • Angéline Silly
  • Pierre Camasses
Didier Rouxel
Didier Rouxel (2 élus) Saint-germain fait front 		1 337 9,77%
  • Didier Rouxel
  • Armelle Rouly
Participation au scrutin Saint-Germain-en-Laye
Taux de participation 50,39%
Taux d'abstention 49,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Nombre de votants 13 983

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