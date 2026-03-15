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19:21 - Dynamique électorale à Saint-Germain-en-Laye : une analyse socio-démographique Comment la population de Saint-Germain-en-Laye peut-elle impacter les résultats des municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,34%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (47,49%) met en exergue le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 44,52%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 18,76% et d'une population étrangère de 14,62% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 7,87% à Saint-Germain-en-Laye, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Saint-Germain-en-Laye : le RN peine à convaincre avant ces municipales 2026 Le Rassemblement national restait loin du match lors des élections municipales à Saint-Germain-en-Laye en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 8,42% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 21,73% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 5,57% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Saint-Germain-en-Laye comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 13,01% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 17,99% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 20,61% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Saint-Germain-en-Laye vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, l'abstention se montait à 64,13 % à Saint-Germain-en-Laye lors des dernières élections municipales, une abstention plutôt forte, la pandémie du Covid-19 ayant fortement impacté le vote. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'élever à 21,52 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Même si les dynamiques changent d'un type d'élection à l'autre, les élections législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison particulièrement pertinent. L'abstention aux législatives, mesurée à 45,28 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 27,83 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 41,08 %. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En ce jour de municipale à Saint-Germain-en-Laye, cette variable sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Des résultats tranchés à gauche pour Saint-Germain-en-Laye il y a deux ans Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Saint-Germain-en-Laye avaient en effet donné la victoire localement à l'équipe menée par Valérie Hayer avec 25,38% des bulletins. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Saint-Germain-en-Laye soutenaient en priorité Natalia Pouzyreff (Majorité présidentielle) avec 44,69% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Natalia Pouzyreff culminant à 56,38% des voix dans la localité.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Saint-Germain-en-Laye lors de la dernière présidentielle ? Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Germain-en-Laye une place forte du courant central. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Germain-en-Laye choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 41,71% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 16,35%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 78,27% pour Emmanuel Macron, contre 21,73% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Germain-en-Laye soutenaient en priorité Natalia Pouzyreff (Ensemble !) avec 42,56% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 71,10%.

12:58 - Fiscalité en hausse à Saint-Germain-en-Laye : un impact sur les municipales Si l'on regarde de près la fiscalité de Saint-Germain-en-Laye, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 12,43 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de près de 1,22324 million d'euros, marquant une forte baisse face aux 13 602 840 € perçus en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Germain-en-Laye s'est établi à 21,54 % en 2024 (contre 10,03 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Saint-Germain-en-Laye s'est chiffrée à 1 176 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 034 € quatre ans auparavant.

11:59 - Un résultat très clair aux municipales de 2020 à Saint-Germain-en-Laye Il y a 6 ans, qui avait remporté les municipales à Saint-Germain-en-Laye ? Au soir du premier scrutin, Arnaud Pericard (Divers droite) a surclassé la concurrence en récoltant 6 576 voix (63,88%). À ses trousses, Keyne Richard (Union de la gauche) a obtenu 1 717 voix (16,68%). Alexandre Grevet (Divers droite) complétait le trio de tête, s'adjugeant 10,03% des voix. Ce triomphe au premier tour de Arnaud Pericard a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saint-Germain-en-Laye, ce qui s'est passé à l'époque a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour les opposants, faire basculer une majorité si large sera ce dimanche un challenge titanesque, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.