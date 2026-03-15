Résultat municipale 2026 à Saint-Germain-en-Laye (78100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Germain-en-Laye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Germain-en-Laye, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-en-Laye [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud PERICARD
Arnaud PERICARD (38 élus) Union pour Saint-Germain Fourqueux 		9 517 65,98%
  • Arnaud PERICARD
  • Sylvie HABERT-DUPUIS
  • Daniel LEVEL
  • Priscille PEUGNET
  • Emmanuel HAIAT
  • Marillys MACÉ
  • Paul JOLY
  • Christine ALLIBERT-FUMINIER
  • Thierry COLLOGNAT
  • Marie AGUINET
  • Serge MIRABELLI
  • Elisabeth GUYARD
  • Vincent MIGEON
  • Karine PEYRESAUBES
  • Didier LEJEUNE
  • Marta DE CIDRAC
  • Alexandre GREVET
  • Nathalie LESUEUR
  • Guy SALLE
  • Rosa ANDRE
  • Matthieu CADOT
  • Christine BOGÉ
  • Marc MILOUTINOVITCH
  • Anne DE JACQUELOT
  • Stéphane SAUDO
  • Valérie SOPPI BRELURUS
  • Alban DE BEAULAINCOURT
  • Mathilde GIVELET
  • Ardoin DE MASIN
  • Dorothée BUON
  • Brice PARINET
  • Hanane FERNANDES BORGES
  • Rémy CLERY
  • Anne-Sophie JAUFFRET
  • Mehdi EL BAHJAOUI-GIROT
  • Myriam SLEMPKES
  • Abou NDIAYE
  • Agathe PAUMIER
Philippe COSSON
Philippe COSSON (4 élus) Réinventons Saint-Germain 		2 627 18,21%
  • Philippe COSSON
  • Marie BÉRANGER
  • Thierry LECONTE
  • Blandine RHONÉ
Luc LE GARSMEUR
Luc LE GARSMEUR (3 élus) Audace - L'union des droites pour Saint-Germain 		2 281 15,81%
  • Luc LE GARSMEUR
  • Annie DIET
  • Noé ZAVADIL
Participation au scrutin Saint-Germain-en-Laye
Taux de participation 49,60%
Taux d'abstention 50,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 14 671

Source : ministère de l’Intérieur

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