Résultat municipale 2026 à Saint-Germain-en-Laye (78100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Germain-en-Laye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Germain-en-Laye, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-en-Laye [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud PERICARD (38 élus) Union pour Saint-Germain Fourqueux
|9 517
|65,98%
|
|Philippe COSSON (4 élus) Réinventons Saint-Germain
|2 627
|18,21%
|
|Luc LE GARSMEUR (3 élus) Audace - L'union des droites pour Saint-Germain
|2 281
|15,81%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Germain-en-Laye
|Taux de participation
|49,60%
|Taux d'abstention
|50,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|14 671
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Germain-en-Laye [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Germain-en-Laye en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Germain-en-Laye
19:21 - Dynamique électorale à Saint-Germain-en-Laye : une analyse socio-démographique
Comment la population de Saint-Germain-en-Laye peut-elle impacter les résultats des municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,34%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (47,49%) met en exergue le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 44,52%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 18,76% et d'une population étrangère de 14,62% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 7,87% à Saint-Germain-en-Laye, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.
17:57 - Saint-Germain-en-Laye : le RN peine à convaincre avant ces municipales 2026
Le Rassemblement national restait loin du match lors des élections municipales à Saint-Germain-en-Laye en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 8,42% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 21,73% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 5,57% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Saint-Germain-en-Laye comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 13,01% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 17,99% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 20,61% lors du vote définitif.
16:58 - Les électeurs de Saint-Germain-en-Laye vont-ils se mobiliser aux municipales ?
Pour rappel, l'abstention se montait à 64,13 % à Saint-Germain-en-Laye lors des dernières élections municipales, une abstention plutôt forte, la pandémie du Covid-19 ayant fortement impacté le vote. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'élever à 21,52 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Même si les dynamiques changent d'un type d'élection à l'autre, les élections législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison particulièrement pertinent. L'abstention aux législatives, mesurée à 45,28 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 27,83 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 41,08 %. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En ce jour de municipale à Saint-Germain-en-Laye, cette variable sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.
15:59 - Des résultats tranchés à gauche pour Saint-Germain-en-Laye il y a deux ans
Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Saint-Germain-en-Laye avaient en effet donné la victoire localement à l'équipe menée par Valérie Hayer avec 25,38% des bulletins. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Saint-Germain-en-Laye soutenaient en priorité Natalia Pouzyreff (Majorité présidentielle) avec 44,69% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Natalia Pouzyreff culminant à 56,38% des voix dans la localité.
14:57 - Quels furent les résultats locaux de Saint-Germain-en-Laye lors de la dernière présidentielle ?
Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Germain-en-Laye une place forte du courant central. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Germain-en-Laye choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 41,71% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 16,35%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 78,27% pour Emmanuel Macron, contre 21,73% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Germain-en-Laye soutenaient en priorité Natalia Pouzyreff (Ensemble !) avec 42,56% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 71,10%.
12:58 - Fiscalité en hausse à Saint-Germain-en-Laye : un impact sur les municipales
Si l'on regarde de près la fiscalité de Saint-Germain-en-Laye, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 12,43 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de près de 1,22324 million d'euros, marquant une forte baisse face aux 13 602 840 € perçus en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Saint-Germain-en-Laye s'est établi à 21,54 % en 2024 (contre 10,03 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Saint-Germain-en-Laye s'est chiffrée à 1 176 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 034 € quatre ans auparavant.
11:59 - Un résultat très clair aux municipales de 2020 à Saint-Germain-en-Laye
Il y a 6 ans, qui avait remporté les municipales à Saint-Germain-en-Laye ? Au soir du premier scrutin, Arnaud Pericard (Divers droite) a surclassé la concurrence en récoltant 6 576 voix (63,88%). À ses trousses, Keyne Richard (Union de la gauche) a obtenu 1 717 voix (16,68%). Alexandre Grevet (Divers droite) complétait le trio de tête, s'adjugeant 10,03% des voix. Ce triomphe au premier tour de Arnaud Pericard a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saint-Germain-en-Laye, ce qui s'est passé à l'époque a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour les opposants, faire basculer une majorité si large sera ce dimanche un challenge titanesque, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Saint-Germain-en-Laye : les horaires des bureaux de vote
Dans le cadre des municipales 2026, les votants de Saint-Germain-en-Laye sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats à Saint-Germain-en-Laye. Retenez également que les horaires d’ouverture des 32 bureaux de vote de Saint-Germain-en-Laye sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Saint-Germain-en-Laye dès leur parution.
- Saint-Germain-en-Laye (78100)
- Ecole primaire à Saint-Germain-en-Laye
- Maternités à Saint-Germain-en-Laye
- Crèches et garderies à Saint-Germain-en-Laye
- Classement des collèges à Saint-Germain-en-Laye
- Salaires à Saint-Germain-en-Laye
- Impôts à Saint-Germain-en-Laye
- Dette et budget de Saint-Germain-en-Laye
- Climat et historique météo de Saint-Germain-en-Laye
- Accidents à Saint-Germain-en-Laye
- Délinquance à Saint-Germain-en-Laye
- Inondations à Saint-Germain-en-Laye
- Nombre de médecins à Saint-Germain-en-Laye
- Pollution à Saint-Germain-en-Laye
- Entreprises à Saint-Germain-en-Laye
- Prix immobilier à Saint-Germain-en-Laye