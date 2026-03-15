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19:20 - Saint-Germain-Laval aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Germain-Laval, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 887 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 125 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 848 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 21,03% des résidents sont des enfants, et 6,41% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 234 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 11,40%, Saint-Germain-Laval se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 13,14%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 29 776 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Saint-Germain-Laval, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Saint-Germain-Laval Le parti nationaliste n'avait pas concouru au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Germain-Laval en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 32,27% des votes lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 56,13% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 27,36% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop limité, à Saint-Germain-Laval comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,80% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 45,21% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 49,59% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Saint-Germain-Laval ? Lors des municipales de 2020, la participation à Saint-Germain-Laval était allée jusqu'à 39,48 % à la fin du premier round, un niveau conforme à la tendance du pays. C'étaient 811 votants qui étaient allés voter alors que la pandémie du Covid jetait une ombre sur la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 1 542 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 74,13 % de participation. Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 43,95 % au premier tour en 2022 à 63,09 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 48,08 % (51,49 % au national). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité assez peu mobilisée par rapport au reste du pays. En ce jour de municipales 2026 à Saint-Germain-Laval, cette particularité sera en tout cas très observée.

15:59 - Saint-Germain-Laval : le vote des électeurs l'année de la dissolution L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Saint-Germain-Laval s'affirmait alors toujours comme une terre souverainiste voire nationaliste, fortifiant sa position. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Saint-Germain-Laval avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (43,80%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 16,16% des voix. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Davy Brun (Rassemblement National) en pole position avec 45,21% au premier tour, devant Laura Vallée-Hans (Union de la gauche) avec 28,36%. Mais c'est néanmoins Jean-Louis Thieriot (Les Républicains) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 50,41% des suffrages exprimés.

14:57 - Qui est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Saint-Germain-Laval ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Germain-Laval soutenaient en priorité Dominique Lioret (RN) avec 27,36% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jean-Louis Thiériot (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,10% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Germain-Laval quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 32,27% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 27,62%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,13% pour Marine Le Pen, contre 43,87% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Saint-Germain-Laval un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Saint-Germain-Laval À Saint-Germain-Laval, pour ce qui est des contributions locales, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint environ 882 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 890 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 43,85 % en 2024 (contre près de 25,85 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 25 100 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 617 700 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 19,68 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Saint-Germain-Laval Les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui marquées par l'issue du dernier scrutin communal à Saint-Germain-Laval. Au terme du premier tour à l'époque, Olivier Martin a coiffé ses concurrents au poteau en recueillant 426 voix (54,89%). En deuxième position, François Madelenat a recueilli 350 votes (45,10%). Cette victoire au premier tour de Olivier Martin a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Germain-Laval, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Face à cette victoire écrasante, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.