Résultat municipale 2026 à Saint-Germain-Laval (77130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Germain-Laval a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Germain-Laval, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-Laval [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Francois BERMUDEZ
Jean-Francois BERMUDEZ (18 élus) RECONSTRUIRE AUJOURD'HUI ET S'ENGAGER POUR DEMAIN 		514 53,49%
  • Jean-Francois BERMUDEZ
  • Dolorès GARCIA
  • Hervé BERTHIER
  • Isabelle SALINAS
  • François MADELENAT
  • Mylène NOËL
  • Ahmed MANSOUR
  • Caroline IMIRA
  • Philippe ENOT
  • Paola DOS SANTOS
  • Omar AMRI
  • Eliane MIGUEL
  • Sébastien GUERINEAU
  • Marie-Claude DE SAINT LOUP
  • Yacine SEDDIKI
  • Alexandra TOJICIC
  • Frédéric HALLART
  • Delphine CHARPAGNE
Brigitte ALBERT
Brigitte ALBERT (5 élus) UNIR POUR AGIR 		447 46,51%
  • Brigitte ALBERT
  • Fabien DECOURT
  • Sandrine RAVASSON
  • David MENZEL
  • Valérie LORAUD
Participation au scrutin Saint-Germain-Laval
Taux de participation 50,72%
Taux d'abstention 49,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Nombre de votants 1 023

Source : ministère de l’Intérieur

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