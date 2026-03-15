Résultat municipale 2026 à Saint-Germain-Lembron (63340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Germain-Lembron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Germain-Lembron, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-Lembron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Graziella BRUNETTI
Graziella BRUNETTI (16 élus) Union locale, Esprit communal 		657 68,15%
  • Graziella BRUNETTI
  • François BOURG
  • Christine PEREIRA-MAURIAT
  • Denis MARIN
  • Sylvie CHARBONNIER
  • Ludovic DA ROCHA
  • Patricia PUNGARTNIK
  • Richard FALEMPIN
  • Mylène GIBILARO
  • Richard DELPHAUT
  • Emilie MENARD
  • Grégory BORY
  • Béatrice FULINE
  • Christophe ASTIER
  • Claude BOREL
  • Thomas BRISSAY
Christophe DELTOUR
Christophe DELTOUR (3 élus) AGIR OU SUBIR ? 		307 31,85%
  • Christophe DELTOUR
  • Christine ANGLADE
  • Mikael DANJOU
Participation au scrutin Saint-Germain-Lembron
Taux de participation 64,18%
Taux d'abstention 35,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Nombre de votants 1 000

Source : ministère de l’Intérieur

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