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19:19 - Comment la composition démographique de Saint-Germain-Lembron façonne les résultats électoraux ? Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Germain-Lembron mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,81%. En outre, le taux de ménages propriétaires (70,36%) met en relief le poids des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (26,81%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1001 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (19,33%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,31%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Germain-Lembron mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,73% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Saint-Germain-Lembron Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru lors de la dernière bataille municipale à Saint-Germain-Lembron il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 24,52% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 46,24% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 15,56% au représentant du parti au tour 1. Un score trop faible, à Saint-Germain-Lembron comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 33,42% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 32,09% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 39,78% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 44,03 % d'abstention La participation atteignait 55,97 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Saint-Germain-Lembron, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays, l'épidémie de coronavirus ayant lourdement pesé sur l'événement. S'agissant d'élire leur maire, les élections locales restent en effet historiquement, avec la présidentielle, des rendez-vous où les électeurs s'investissent particulièrement. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été rapporté à 77,80 %. La mobilisation atteignait pour sa part 51,46 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,73 %, contre seulement 50,00 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une localité fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste du pays. Pour ces municipales, cette contingence à Saint-Germain-Lembron sera quoi qu'il en soit capitale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Comment a voté Saint-Germain-Lembron en 2024 ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Saint-Germain-Lembron, les choix s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,42%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Saint-Germain-Lembron portaient leur choix sur Benjamin Chalus (Rassemblement National) avec 32,09% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Delphine Lingemann (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 60,22%. La préférence des électeurs de Saint-Germain-Lembron a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un territoire très porté vers la gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Saint-Germain-Lembron ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Germain-Lembron comme une localité où la gauche domine largement. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Saint-Germain-Lembron choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 24,89% des voix, devant Marine Le Pen crédité de 24,52%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 53,76%, contre 46,24% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Saint-Germain-Lembron soutenaient en priorité Valérie Goléo (Nupes) avec 38,47% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,21% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Saint-Germain-Lembron En matière d'impôts locaux à Saint-Germain-Lembron, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 690 euros en 2024 (dernière année connue) contre 508 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 38,90 % en 2024 (contre 18,42 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 25 450 € de recettes en 2024. Une somme loin des 239 800 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 11,66 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Saint-Germain-Lembron Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Germain-Lembron se sont révélés riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour à l'époque, Graziella Brunetti a creusé l'écart en rassemblant 70,26% des soutiens. À sa poursuite, Denis Rigaud a engrangé 226 bulletins valides (29,73%). Cette victoire au premier tour de Graziella Brunetti a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Saint-Germain-Lembron, cette dynamique pose les bases. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, le camp minoritaire devra déplacer des montagnes, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.