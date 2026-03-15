En direct

19:21 - Comment la composition démographique de Saint-Germain-lès-Arpajon façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 43% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,03%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (64,95%) met en exergue l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 176 euros/an souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 4099 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,20% et d'une population immigrée de 15,13% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Germain-lès-Arpajon mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,07% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - À Saint-Germain-lès-Arpajon, le vote RN s'annonce massif aux élections de 2026 Le mouvement lepéniste n'était pas représenté dans les listes qui comptent lors du scrutin municipal à Saint-Germain-lès-Arpajon en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 24,68% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 43,75% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 20,22% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Saint-Germain-lès-Arpajon comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,65% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 34,11% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 43,26% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Saint-Germain-lès-Arpajon ? Lors des municipales de 2020, la participation à Saint-Germain-lès-Arpajon s'était dressée jusqu'à 38,25 % lors du premier tour, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays, représentant 2 294 votants alors que progressait le Covid. La course à l'Élysée en 2022 avait en revanche suscité un fort engouement, avec 77,20 % de participation dans la ville (contre 22,80 % d'abstention). Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 44,63 % au premier tour en 2022 à 66,14 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 48,56 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). En prenant du recul, les données esquissent une zone où la participation peine à décoller au regard des moyennes nationales. Pour ces élections municipales 2026, cette particularité à Saint-Germain-lès-Arpajon sera quoi qu'il en soit fondamentale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Comment Saint-Germain-lès-Arpajon a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Saint-Germain-lès-Arpajon avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,65%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 16,01% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Germain-lès-Arpajon avaient ensuite propulsé aux avants-postes Stefan Milosevic (Rassemblement National) avec 34,11% au premier tour, devant Steevy Gustave (Union de la gauche) avec 32,58%. Au second tour, c'est en revanche Steevy Gustave (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 56,74% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Saint-Germain-lès-Arpajon a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un territoire très porté vers la gauche, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - À Saint-Germain-lès-Arpajon, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour la gauche En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Germain-lès-Arpajon était marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 27,93% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 24,68%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,25% pour Emmanuel Macron, contre 43,75% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Germain-lès-Arpajon plébiscitaient Steevy Gustave (Nupes) avec 30,85% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,04% des suffrages. Cette physionomie politique de Saint-Germain-lès-Arpajon dessine ainsi une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Saint-Germain-lès-Arpajon Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Saint-Germain-lès-Arpajon entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 14,50 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 71 690 €. Un apport qui est loin des quelque 2,22801 millions d'euros perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Saint-Germain-lès-Arpajon est passé à 36,35 % en 2024 (contre 19,98 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Saint-Germain-lès-Arpajon s'est chiffrée à 1 150 euros en 2024 contre 1 032 euros en début de mandat.

11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Norbert Santin s'est imposé à Saint-Germain-lès-Arpajon À Saint-Germain-lès-Arpajon, à l'occasion des élections municipales de 2020, les résultats ont fourni un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour, Norbert Santin (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents en récoltant 1 434 soutiens (64,42%). Dans la position du principal opposant, Michel Grimault (Divers gauche) a rassemblé 602 votes (27,04%). Le trio de tête a été complété par Sylvie Cruzillac (Divers gauche), avec 8,53% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint-Germain-lès-Arpajon, cette répartition historique des voix pose les bases. Le camp adverse devra réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche pour contester cette hégémonie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.