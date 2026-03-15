Résultat municipale 2026 à Saint-Germain-lès-Arpajon (91180) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Germain-lès-Arpajon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Germain-lès-Arpajon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-lès-Arpajon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian KERVAZO
Christian KERVAZO (29 élus) Ensemble pour Saint-Germain-lès-Arpajon 		2 366 74,59%
  • Christian KERVAZO
  • Régine DONNEGER
  • Laurent BOIVIN
  • Laudénia VELHO
  • Jean-Jacques LOEGEL
  • Maëlle DANIEL
  • Franck JOHN
  • Olivia GUILHEM DE POTHUAU
  • Jean-Marie GUÉRO
  • Sonia PEREIRA
  • Pierre-Jean LE BEC
  • Nataline GHEZLI
  • Benoît POULARD
  • Saoussane AIT OUZZI
  • Sébastien MERMET
  • Ana FERNANDES
  • Rudy KAZI
  • Anne DENÉCHÈRE
  • Jean-François BECHU
  • Stéphanie MARQUIS
  • Bruno BRANCO
  • Anissa GUEDDICH
  • Frédy Robin PATTA
  • Patricia PAGES
  • Harbi HABOUIA
  • Margareth RENAULT
  • Cheikh SALL
  • Rose-Marie Geneviève RYBSKI
  • Goulwenn KERZERHO
Bertrand ROCHERON
Bertrand ROCHERON (4 élus) SAINT-GERMAIN A VENIR 		806 25,41%
  • Bertrand ROCHERON
  • Sylvie CRUZILLAC
  • Selim BERK
  • Majda SAFRAOUI
Participation au scrutin Saint-Germain-lès-Arpajon
Taux de participation 50,05%
Taux d'abstention 49,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 3 250

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Essonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Essonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saint-Germain-lès-Arpajon