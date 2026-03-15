Résultat municipale 2026 à Saint-Germain-lès-Corbeil (91250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Germain-lès-Corbeil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Germain-lès-Corbeil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-lès-Corbeil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann PÉTEL
Yann PÉTEL (23 élus) Bien vivre ensemble à Saint-Germain-lès-Corbeil 		1 659 56,58%
  • Yann PÉTEL
  • Florence LE BELLEC
  • Jean-Philippe CATHELOT
  • Marie-Laure DEGOUTTE
  • Yannick LE GOUELLEC
  • Samia BENTOUMI
  • Franck BOUHENNICHA
  • Cécile LOUETTE
  • Romain PASTUREAU
  • Kahina BELAZREG
  • Bertrand GARIN
  • Bernadette LALANNE
  • Tony PINHEIRO
  • Stephany RINGEVAL
  • Alain DAL ZOTTO
  • Patricia BRETON
  • Gilles BESSON
  • Myriem CHABAB
  • David CACERES
  • Martine DELENNE
  • Maximilien PROIA
  • Jade SEVEAU
  • Timéo BEN ALLAL
Franck-Olivier GNANAGO
Franck-Olivier GNANAGO (6 élus) Saint-Germain-lès-Corbeil Demain 		1 273 43,42%
  • Franck-Olivier GNANAGO
  • Christelle Carine DEMAZEAU
  • François PETIT
  • Solène COROIR
  • Smaïl EL HARNANI
  • Caroline NAHMIAZ
Participation au scrutin Saint-Germain-lès-Corbeil
Taux de participation 57,25%
Taux d'abstention 42,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 3 034

Source : ministère de l’Intérieur

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