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19:21 - Analyse socio-économique de Saint-Germain-lès-Corbeil : perspectives électorales A mi-chemin des élections municipales, Saint-Germain-lès-Corbeil foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 30,49% de cadres pour 7 471 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 438 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,27% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Saint-Germain-lès-Corbeil accueille une communauté diversifiée, avec ses 468 résidents étrangers, soit 6,26% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 3 291 € par mois, la ville défend une économie équilibrée malgré les défis. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Saint-Germain-lès-Corbeil s'inscrit dans l'histoire de la France.

17:57 - Quelle est la place du RN à Saint-Germain-lès-Corbeil ? Le mouvement nationaliste restait loin du match lors du scrutin municipal à Saint-Germain-lès-Corbeil il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 18,99% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 35,59% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 17,00% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Saint-Germain-lès-Corbeil comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,98% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 34,35% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 47,15% le dimanche suivant.

16:58 - Saint-Germain-lès-Corbeil classée parmi les villes mobilisées avant les municipales L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 63,72 % à Saint-Germain-lès-Corbeil pour le premier tour des municipales il y a six ans (un score notable), en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été marquée par une abstention à 18,35 % dans la ville (participation de 81,65 %). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 47,03 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 28,32 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 43,94 %. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent in fine une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique face aux moyennes nationales. Au soir de ces municipales 2026, ce paramètre pèsera en tout cas lourdement sur les résultats de Saint-Germain-lès-Corbeil.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Saint-Germain-lès-Corbeil Au printemps 2024, les élections législatives à Saint-Germain-lès-Corbeil avaient favorisé Marie Guévenoux (Ensemble !) avec 36,13% au premier tour, devant Paul-Henri Merrien (Rassemblement National) avec 34,35%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Julie Ozenne (Union de la gauche), avec 52,85%. Lors des européennes en amont, le podium à Saint-Germain-lès-Corbeil s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,98%), talonnée par Valérie Hayer (17,66%) et Raphaël Glucksmann (11,37%). La préférence des électeurs de Saint-Germain-lès-Corbeil a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un fief macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Saint-Germain-lès-Corbeil : des suffrages particulièrement parlants dans les urnes en 2022 La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Germain-lès-Corbeil comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Germain-lès-Corbeil était en effet marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 33,17% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 18,99%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,41% pour Emmanuel Macron, contre 35,59% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Germain-lès-Corbeil soutenaient en priorité Marie Guévenoux (Ensemble !) avec 31,88% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,42% des suffrages.

12:58 - La commune de Saint-Germain-lès-Corbeil a dans l'ensemble maîtrisé sa fiscalité locale Alors que les impôts locaux se sont accrus à Saint-Germain-lès-Corbeil entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 14,00 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 82 940 € la même année, bien en deçà des quelque 2,45577 millions d'euros engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Saint-Germain-lès-Corbeil a évolué pour se fixer à un peu plus de 34,66 % en 2024 (contre 16,21 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Germain-lès-Corbeil a représenté environ 1 167 euros en 2024 contre 1 121 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Saint-Germain-lès-Corbeil Quel avait été le résultat des précédentes municipales à Saint-Germain-lès-Corbeil ? À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Yann Pétel (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses adversaires en récoltant 1 507 bulletins (83,07%). Derrière, Jacques Demeure (Divers) a obtenu 307 votes (16,92%). Cette victoire écrasante a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Germain-lès-Corbeil, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les opposants, faire basculer une telle majorité sera ce dimanche le principal défi, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.