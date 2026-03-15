En direct

19:16 - Comment la composition démographique de Saint-Germain façonne les résultats électoraux ? Quelle influence les habitants de Saint-Germain exercent-ils sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,63% et une densité de population de 174 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 362 euros/mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1288 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,78%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,51%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Germain mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,65% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Le RN progresse à Saint-Germain Le Rassemblement national était absent à la dernière campagne municipale à Saint-Germain il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 29,36% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,54% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 29,90% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti à la flamme réunissait 42,89% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,52% aux élections européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 46,78% pour le parti à la flamme. Il finira avec 49,24% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Saint-Germain peu mobilisés lors des scrutins Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 630 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Saint-Germain, ce qui donnait un taux de participation de 35,41 %, un score en demi-teinte alors que la pandémie du Covid-19 touchait le pays. S'agissant d'élire leur maire, les municipales restent pourtant historiquement, avec les présidentielles, des scrutins où les électeurs se déplacent le plus massivement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi fédéré 75,58 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 53,44 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 67,97 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 45,74 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent former une localité assez peu mobilisée au regard des moyennes nationales. Pour ces municipales 2026, cette particularité à Saint-Germain sera en tout cas capitale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Saint-Germain : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le contexte politique de Saint-Germain a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (43,52%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Saint-Germain plébiscitaient ensuite Albéric Ferrand (Rassemblement National) avec 46,78% au premier tour. Mais c'est néanmoins Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 50,76% des suffrages exprimés.

14:57 - Saint-Germain : des résultats éminemment tranchés lors des élections en 2022 Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Saint-Germain accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 29,73%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 29,36%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,46% pour Emmanuel Macron, contre 47,54% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Saint-Germain accordaient leurs suffrages à Evelyne Henry (RN) avec 29,90% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 57,11% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Germain une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Le point sur l'évolution de la fiscalité locale à Saint-Germain À Saint-Germain, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 850 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 815 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 53,43 % en 2024 (contre 31,01 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 22 430 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 477 900 euros récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 19,61 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Germain Dans la cité de Saint-Germain, les dynamiques politiques locales sont à ce jour encore influencées par le verdict du dernier scrutin municipal. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Maxime Dusacq a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 77,52% des bulletins. À ses trousses, Max Rolland a rassemblé 138 bulletins valides (22,47%). Cette victoire au premier tour de Maxime Dusacq a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Saint-Germain, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche le principal challenge, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.