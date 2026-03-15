Résultat municipale 2026 à Saint-Germain (10120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Germain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Germain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Maxime DUSACQ
Maxime DUSACQ (17 élus) Continuons ensemble pour Saint-Germain 		793 79,30%
  • Maxime DUSACQ
  • Betty MULLER
  • Michel GERARD
  • Sylvette NOIROT
  • Jean-Marie MAILLAT
  • Céline BATILLAT
  • Dominique GUILLAUMET
  • Marie-Line KERCKHOFFS
  • Jérôme JEANTOT
  • Fabienne NARCY
  • Cédric SANTILLY
  • Delphine GALLAND
  • Sébastien PLENAT
  • Patricia LEBOUDEC
  • Gaylord FOUREUR
  • Marie-Annick DEFERT
  • Laurent VERRYDT
Marouane EL MOKRETAR
Marouane EL MOKRETAR (2 élus) Agir ensemble pour faire revivre Saint-Germain 		207 20,70%
  • Marouane EL MOKRETAR
  • Karine MALORTIE
Participation au scrutin Saint-Germain
Taux de participation 54,88%
Taux d'abstention 45,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 1 024

Source : ministère de l’Intérieur

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