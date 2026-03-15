Résultat municipale 2026 à Saint-Germain-les-Vergnes (19330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Germain-les-Vergnes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Germain-les-Vergnes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-les-Vergnes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain PENOT
Alain PENOT (12 élus) ENSEMBLE CONSTRUISONS DEMAIN 		338 50,30%
  • Alain PENOT
  • Odile BOUYOUX
  • Jean-Marc DUMONT
  • Cathy MAURY
  • Guillaume GAMBARINI
  • Nathalie CASTANET
  • Mathieu TANTON
  • Brigitte BARRET
  • Quentin BAFFERT
  • Aline DANGLOT
  • Nicolas VERNET
  • Samiya SANTERO
Nathalie MANIERE
Nathalie MANIERE (3 élus) POUR SAINT GERMAIN 		334 49,70%
  • Nathalie MANIERE
  • Philippe MOREAU
  • Sylvie LAVAL
Participation au scrutin Saint-Germain-les-Vergnes
Taux de participation 76,68%
Taux d'abstention 23,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,69%
Nombre de votants 707

Source : ministère de l’Intérieur

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