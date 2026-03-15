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19:17 - Saint-Germain-les-Vergnes : municipales et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Saint-Germain-les-Vergnes, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 608 logements pour 1 149 habitants, la densité de la ville est de 60 hab par km². Ses 90 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le village, 20,02% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 7,22% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,73% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,29% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 345,25 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Saint-Germain-les-Vergnes contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Quel est le poids du RN à Saint-Germain-les-Vergnes ? Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice pour la dernière élection municipale à Saint-Germain-les-Vergnes il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 20,28% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 45,41% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 16,09% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Saint-Germain-les-Vergnes comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 33,82% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 33,64% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 35,53% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Saint-Germain-les-Vergnes au crible Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Saint-Germain-les-Vergnes, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote aura un rôle pivot sur les résultats. La participation s'élevait à 64,48 % pour le premier tour des municipales de 2020, une mobilisation très élevée, beaucoup d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 736 personnes qui ont voté au premier tour, soit 85,38 % de participation. La mobilisation atteignait de son côté 64,94 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 79,82 %, contre seulement 61,36 % en 2022. Prendre du recul sur ces variations lors des dernières élections permet in fine de ranger Saint-Germain-les-Vergnes comme une contrée fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste de la France.

15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Saint-Germain-les-Vergnes À l'occasion du match européen de juin 2024, les électeurs de Saint-Germain-les-Vergnes avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 33,82% des bulletins. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Germain-les-Vergnes avaient ensuite propulsé aux avants-postes François Hollande (Union de la gauche) avec 39,27% au premier tour, devant Maïtey Pouget (Rassemblement National) avec 33,64%. Le second tour avait confirmé ce résultat, François Hollande culminant à 42,84% des votes dans la localité. Le contexte politique de Saint-Germain-les-Vergnes a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un secteur très ancré à gauche, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une zone pivot.

14:57 - À Saint-Germain-les-Vergnes, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à la gauche Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Germain-les-Vergnes plébiscitaient Sandrine Deveaud (Nupes) avec 31,20% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Francis Dubois (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,05% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Saint-Germain-les-Vergnes privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (22,24%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 20,70%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,59% pour Emmanuel Macron, contre 45,41% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Saint-Germain-les-Vergnes un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - En amont des municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Saint-Germain-les-Vergnes ? À Saint-Germain-les-Vergnes, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 10,80 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 13 920 €. Une somme loin des 139 200 euros engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Saint-Germain-les-Vergnes a évolué pour se fixer à un peu moins de 31,60 % en 2024 (contre 9,25 % en 2020). Ce pourcentage s'intègre dans un cadre national où la moyenne avoisine les 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Germain-les-Vergnes a représenté 644 € en 2024 (contre 422 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Saint-Germain-les-Vergnes À Saint-Germain-les-Vergnes, les résultats des municipales précédentes ont été très éclairants sur le paysage politique local. Au soir du premier tour, Alain Penot a creusé l'écart en récoltant 68,24% des voix. Sur la seconde marche, Florence Martin a capté 31,75% des voix. Cette victoire au premier tour de Alain Penot a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette élection de 2026 à Saint-Germain-les-Vergnes, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Renverser une majorité d'une telle ampleur sera un défi herculéen pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.