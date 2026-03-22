Résultat municipale 2026 à Saint-Germain-Lespinasse (42640) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-Lespinasse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Germain-Lespinasse, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-Lespinasse [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent BOIREAU (11 élus) ENSEMBLE ET UNIS POUR ST GERMAIN LESPINASSE
|330
|47,28%
|
|Mickael VIAILLY (3 élus) un nouvel elan pour notre village
|256
|36,68%
|
|Josiane CHARPENET (1 élu) CONVICTION ET INVESTISSEMENT POUR SAINT GERMAIN LESPINASSE
|112
|16,05%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Germain-Lespinasse
|Taux de participation
|70,93%
|Taux d'abstention
|29,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,14%
|Nombre de votants
|705
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Germain-Lespinasse - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent BOIREAU (Ballotage) ENSEMBLE ET UNIS POUR ST GERMAIN LESPINASSE
|306
|45,81%
|Mickael VIAILLY (Ballotage) un nouvel elan pour notre village
|220
|32,93%
|Josiane CHARPENET (Ballotage) CONVICTION ET INVESTISSEMENT POUR SAINT GERMAIN LESPINASSE
|142
|21,26%
|Participation au scrutin
|Saint-Germain-Lespinasse
|Taux de participation
|68,71%
|Taux d'abstention
|31,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Nombre de votants
|683
Election municipale 2026 à Saint-Germain-Lespinasse [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Germain-Lespinasse sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Germain-Lespinasse.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Germain-Lespinasse
18:39 - Saint-Germain-Lespinasse classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution
Lors des européennes, le résultat à Saint-Germain-Lespinasse s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,66%), devançant Valérie Hayer (11,86%) et Raphaël Glucksmann (9,88%). Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) avait ensuite enlevé le premier tour des élections des députés à Saint-Germain-Lespinasse après la dissolution avec 45,44%. Sandrine Granger (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 38,09%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Antoine Vermorel-Marques culminant à 51,52% des votes dans la commune. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Saint-Germain-Lespinasse demeurait à l'époque un territoire aux votes hétérogènes.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Saint-Germain-Lespinasse
Les résultats du scrutin municipal précédent à Saint-Germain-Lespinasse ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, 'L'avenir ensemble' a logiquement rassemblé 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Saint-Germain-Lespinasse, ce décor constitue un point de départ particulier. L'intérêt cette fois se concentrera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité sortante. Un élément de réponse assez éloquent a déjà été donné avec l'annonce des candidatures.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection municipale de Saint-Germain-Lespinasse, une triangulaire incertaine
Le match se joue donc ce dimanche entre Mickael Viailly, Josiane Charpenet et Laurent Boireau, comme le montre la liste des candidats au second tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Le bureau de vote de la commune de Saint-Germain-Lespinasse ferme ses portes à 18 heures.
11:59 - Les premiers résultats de l'élection 2026 à Saint-Germain-Lespinasse
Lors du premier volet des municipales à Saint-Germain-Lespinasse, le scrutin a mobilisé 68,71 % des électeurs dans la ville, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Laurent Boireau qui a pris l'avantage en s'adjugeant 45,81 % des suffrages exprimés. À sa suite, Mickael Viailly a obtenu la seconde place avec 32,93 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, avec 21,26 %, Josiane Charpenet s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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