Résultat municipale 2026 à Saint-Germain-Lespinasse (42640) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-Lespinasse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Germain-Lespinasse, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-Lespinasse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent BOIREAU
Laurent BOIREAU (11 élus) ENSEMBLE ET UNIS POUR ST GERMAIN LESPINASSE 		330 47,28%
  • Laurent BOIREAU
  • Evelyne GUILLOT
  • Christophe LOPPIN
  • Odette DUMAS
  • Matthieu DURRIS
  • Marie-Pierre REYBAUD
  • Marcel VIGNON
  • Elise CHRISTOPHE
  • Franck DALLERY
  • Marie-Caroline GACON
  • Christophe GATHU
Mickael VIAILLY
Mickael VIAILLY (3 élus) un nouvel elan pour notre village 		256 36,68%
  • Mickael VIAILLY
  • Laetitia MEANT
  • Eric PUSCEDDU
Josiane CHARPENET
Josiane CHARPENET (1 élu) CONVICTION ET INVESTISSEMENT POUR SAINT GERMAIN LESPINASSE 		112 16,05%
  • Josiane CHARPENET
Participation au scrutin Saint-Germain-Lespinasse
Taux de participation 70,93%
Taux d'abstention 29,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,14%
Nombre de votants 705

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Saint-Germain-Lespinasse - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent BOIREAU
Laurent BOIREAU (Ballotage) ENSEMBLE ET UNIS POUR ST GERMAIN LESPINASSE 		306 45,81%
Mickael VIAILLY
Mickael VIAILLY (Ballotage) un nouvel elan pour notre village 		220 32,93%
Josiane CHARPENET
Josiane CHARPENET (Ballotage) CONVICTION ET INVESTISSEMENT POUR SAINT GERMAIN LESPINASSE 		142 21,26%
Participation au scrutin Saint-Germain-Lespinasse
Taux de participation 68,71%
Taux d'abstention 31,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 683

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