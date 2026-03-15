Résultat municipale 2026 à Saint-Germain-Nuelles (69210) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Saint-Germain-Nuelles. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Saint-Germain-Nuelles, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Germain-Nuelles [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Emilie BRUYERE
Emilie BRUYERE Unis pour notre village 		203 56,70%
Claude PEPIN
Claude PEPIN Bien vivre Saint Germain-Nuelles 		155 43,30%
Participation au scrutin Saint-Germain-Nuelles Partiels *
Taux de participation 64,47%
Taux d'abstention 35,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 372

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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