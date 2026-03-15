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19:19 - Comment la composition démographique de Saint-Germain-Nuelles façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Saint-Germain-Nuelles comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 26,11% de cadres pour 2 252 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 169 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 658 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,88%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 38,02% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 3 166 €/mois, la ville défend une stabilité économique malgré les obstacles. Saint-Germain-Nuelles incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

17:57 - Avant les municipales 2026, la montée du vote RN à Saint-Germain-Nuelles Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à Saint-Germain-Nuelles en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 21,74% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 35,51% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 15,19% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Saint-Germain-Nuelles comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 29,51% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 30,66% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 34,90% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Saint-Germain-Nuelles très mobilisés lors des scrutins En ce jour de municipales à Saint-Germain-Nuelles, la mobilisation sera très observée. Aux municipales de 2020, la participation avait grimpé à 56,46 % lors du premier tour, une mobilisation plutôt forte alors que la pandémie du coronavirus semait le doute sur l'événement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été évalué à 86,75 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 61,95 % des électeurs (soit environ 1 102 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 77,38 %, bien au-delà des 55,40 % enregistrés en 2022. L'observation de cette évolution lors des dernières élections permet in fine de ranger Saint-Germain-Nuelles comme une ville assez participative par rapport au reste de la France.

15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections à Saint-Germain-Nuelles ? Les Européennes de 2024 à Saint-Germain-Nuelles avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (29,51%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 16,96% des suffrages. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Saint-Germain-Nuelles soutenaient en priorité Jonathan Gery (Rassemblement National) avec 30,66% au premier tour. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Anne Reymbaut (Union de la gauche), avec 35,55%. La physionomie politique de Saint-Germain-Nuelles a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une terre macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - À Saint-Germain-Nuelles, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un soutien à le centre Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Saint-Germain-Nuelles plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 33,64% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 21,74%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en donnant 64,49% pour Emmanuel Macron, contre 35,51% pour de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Germain-Nuelles plébiscitaient Dominique Despras (Ensemble !) avec 29,34% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Nathalie Serre (Les Républicains) en première position avec 50,93% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Germain-Nuelles comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Les impôts locaux, enjeu électoral à Saint-Germain-Nuelles ? Alors que les impôts locaux ont reculé à Saint-Germain-Nuelles depuis la dernière élection municipale, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 12,86 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 23 610 €. Un produit qui est loin des 416 210 € engrangés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Saint-Germain-Nuelles atteint désormais un peu moins de 23,41 % en 2024 (contre 12,38 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Germain-Nuelles a représenté 745 euros en 2024 (contre 794 € en 2020).

11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Noël Ancian s'est imposé à Saint-Germain-Nuelles Lors des élections municipales il y a 6 ans à Saint-Germain-Nuelles, les résultats ont offert un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier vote, Noël Ancian a distancé ses rivaux en récoltant 559 suffrages (59,65%). Dans la position de la principale opposante, Martine Publie a recueilli 40,34% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Noël Ancian a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette municipale 2026 à Saint-Germain-Nuelles, cette dynamique pose les bases. Les opposants devront soulever des montagnes ce dimanche pour remettre en cause cette mainmise, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.