Résultat municipale 2026 à Saint-Gervais-des-Sablons (61160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Gervais-des-Sablons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Gervais-des-Sablons, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Gervais-des-Sablons [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yohann MOREAU (5 élus) UN AVENIR SEREIN POUR SAINT GERVAIS
|26
|40,00%
|
|Jean-Luc JANVIER (1 élu) Ensemble pour Saint-Gervais
|22
|33,85%
|
|Isabelle MANCI (1 élu) NOTRE ENGAGEMENT, AVEC VOUS ET POUR VOUS
|17
|26,15%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Gervais-des-Sablons
|Taux de participation
|91,55%
|Taux d'abstention
|8,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|65
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Gervais-des-Sablons - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yohann MOREAU (Ballotage) UN AVENIR SEREIN POUR SAINT GERVAIS
|27
|42,86%
|Jean-Luc JANVIER (Ballotage) Ensemble pour Saint-Gervais
|21
|33,33%
|Isabelle MANCI (Ballotage) NOTRE ENGAGEMENT, AVEC VOUS ET POUR VOUS
|15
|23,81%
|Participation au scrutin
|Saint-Gervais-des-Sablons
|Taux de participation
|90,14%
|Taux d'abstention
|9,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|64
Election municipale 2026 à Saint-Gervais-des-Sablons [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Gervais-des-Sablons sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Gervais-des-Sablons.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Gervais-des-Sablons
18:34 - Les surprises de l'année électorale 2024 à Saint-Gervais-des-Sablons
Lors des élections européennes, le podium à Saint-Gervais-des-Sablons s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (58,54%), en première position devant François-Xavier Bellamy (9,76%) et la liste 'La France fière' de Marion Maréchal (4,88%). Les élections des députés à Saint-Gervais-des-Sablons une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Ludmila Petchenina (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 57,14% au premier tour, devant Jérôme Nury (Divers droite) avec 30,61%. Le second round n'a pas changé grand chose, Ludmila Petchenina culminant à 64,44% des voix dans la localité. Une confirmation très claire des résultats de la présidentielle deux années plus tôt.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Saint-Gervais-des-Sablons ?
La lecture des résultats des municipales de 2020 à Saint-Gervais-des-Sablons s'avère riche d'enseignements. Il est à noter que ce scrutin s'est tenu sans liste à l'époque, avec seulement des candidatures à titre individuel, et la liberté pour les électeurs de sélectionner plusieurs noms. 7 sièges ont été pourvus dès le premier tour. Jean-Luc Janvier a recueilli le plus de bulletins avec 67,27% des bulletins, devant Alain Martin qui a obtenu 37 votes (67,27%). Les résultats particulièrement homogènes reflétaient une décision consensuelle parmi les électeurs. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce dimanche d'élections municipales 2026 à Saint-Gervais-des-Sablons, ces équilibres individuels si particuliers aux petites communes vont encore peser. Le système électoral spécifique sans liste appartient toutefois au passé.
13:58 - Le 2e tour des municipales à Saint-Gervais-des-Sablons donne lieu à une triangulaire incertaine
Les habitants peuvent donc choisir ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Yohann Moreau, Isabelle Manci et Jean-Luc Janvier, selon les listes des candidats au second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les votants de la ville ont la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Saint-Gervais-des-Sablons, afin de faire leur devoir civique.
11:59 - Yohann Moreau et Jean-Luc Janvier aux premières places la semaine dernière
Dimanche dernier, c'est Yohann Moreau qui s'est placé en première position en s'adjugeant 42,86 % des voix. Jean-Luc Janvier a pris la position de dauphin avec 33,33 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, avec 23,81 %, Isabelle Manci est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Saint-Gervais-des-Sablons, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 9,86 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Villes voisines de Saint-Gervais-des-Sablons
- Saint-Gervais-des-Sablons (61160)
- Ecole primaire à Saint-Gervais-des-Sablons
- Maternités à Saint-Gervais-des-Sablons
- Crèches et garderies à Saint-Gervais-des-Sablons
- Salaires à Saint-Gervais-des-Sablons
- Impôts à Saint-Gervais-des-Sablons
- Dette et budget de Saint-Gervais-des-Sablons
- Climat et historique météo de Saint-Gervais-des-Sablons
- Accidents à Saint-Gervais-des-Sablons
- Délinquance à Saint-Gervais-des-Sablons
- Inondations à Saint-Gervais-des-Sablons
- Nombre de médecins à Saint-Gervais-des-Sablons
- Pollution à Saint-Gervais-des-Sablons
- Entreprises à Saint-Gervais-des-Sablons
- Prix immobilier à Saint-Gervais-des-Sablons