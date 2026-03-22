Résultat municipale 2026 à Saint-Gervais-des-Sablons (61160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Gervais-des-Sablons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Gervais-des-Sablons, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Gervais-des-Sablons [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yohann MOREAU
Yohann MOREAU (5 élus) UN AVENIR SEREIN POUR SAINT GERVAIS 		26 40,00%
  • Yohann MOREAU
  • Nathalie CAYE
  • Alain MARTIN
  • Aurélie MARCHI
  • Jérôme COIEFFEY
Jean-Luc JANVIER
Jean-Luc JANVIER (1 élu) Ensemble pour Saint-Gervais 		22 33,85%
  • Jean-Luc JANVIER
Isabelle MANCI
Isabelle MANCI (1 élu) NOTRE ENGAGEMENT, AVEC VOUS ET POUR VOUS 		17 26,15%
  • Isabelle MANCI
Participation au scrutin Saint-Gervais-des-Sablons
Taux de participation 91,55%
Taux d'abstention 8,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 65

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Saint-Gervais-des-Sablons - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yohann MOREAU
Yohann MOREAU (Ballotage) UN AVENIR SEREIN POUR SAINT GERVAIS 		27 42,86%
Jean-Luc JANVIER
Jean-Luc JANVIER (Ballotage) Ensemble pour Saint-Gervais 		21 33,33%
Isabelle MANCI
Isabelle MANCI (Ballotage) NOTRE ENGAGEMENT, AVEC VOUS ET POUR VOUS 		15 23,81%
Participation au scrutin Saint-Gervais-des-Sablons
Taux de participation 90,14%
Taux d'abstention 9,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 64

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