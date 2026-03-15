Résultat municipale 2026 à Saint-Gervais-sur-Mare (34610) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Gervais-sur-Mare a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Gervais-sur-Mare, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Gervais-sur-Mare [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc FALIP
Jean-Luc FALIP (13 élus) ENSEMBLE POUR SAINT GERVAIS SUR MARE 		349 71,37%
  • Jean-Luc FALIP
  • Bérangère BOSSA
  • Armand NAVARRO
  • Tatiana ROQUES
  • Bernard GUIBBERT
  • Maryvonne CABROL-GUITARD
  • Pierre SAUVY
  • Amélie SALILLAS
  • Pierre CASTAGNÉ
  • Manon BERNARD-DURIEZ
  • Georges BLACHUTA
  • Marie-Christine PERONNIN-SAUTEREL
  • Jérôme BAYLE
Didier JAHANNAULT
Didier JAHANNAULT (2 élus) SAINT GERVAIS CA RE DE MARE 		140 28,63%
  • Didier JAHANNAULT
  • Nathalie TRISTANT
Participation au scrutin Saint-Gervais-sur-Mare
Taux de participation 81,60%
Taux d'abstention 18,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Nombre de votants 510

Source : ministère de l’Intérieur

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