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19:17 - Saint-Gervais-sur-Mare : démographie, élections et perspectives d'avenir Quelle influence les électeurs de Saint-Gervais-sur-Mare exercent-ils sur les résultats des élections municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 23% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 20,77%. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (59,04%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 452 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (24,43%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,22%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 39,49%, comme à Saint-Gervais-sur-Mare, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Les données clés du vote RN à Saint-Gervais-sur-Mare Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière élection municipale à Saint-Gervais-sur-Mare il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 30,69% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 56,38% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 21,93% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 49,10% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 33,51% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 39,18% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 44,63% lors du vote définitif.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Saint-Gervais-sur-Mare ? Six ans avant l'élection de ce dimanche à Saint-Gervais-sur-Mare, le premier round du scrutin municipal avait vu 53,93 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, une mobilisation plutôt forte. C'étaient 336 votants qui s'étaient manifestés alors que la pandémie du Covid-19 planait sur la compétition. Avec les présidentielles, les élections municipales restent en effet le scrutin où les Français votent le plus souvent. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 79,53 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 64,71 % des électeurs (soit environ 391 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 74,96 %, bien au-delà des 57,02 % enregistrés en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent former une commune fortement mobilisée aux urnes au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de ces municipales 2026 à Saint-Gervais-sur-Mare, cette réalité jouera en tout cas un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Saint-Gervais-sur-Mare a-t-elle voté ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux années plus tôt. Lors des élections européennes, le résultat à Saint-Gervais-sur-Mare s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,51%), à la première place devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,66%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,60%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Gervais-sur-Mare avaient ensuite propulsé aux avants-postes Aurélien Manenc (Union de la gauche) avec 40,77% au premier tour, devant Stéphanie Galzy (Rassemblement National) avec 39,18%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Aurélien Manenc culminant à 55,37% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections de 2022 à Saint-Gervais-sur-Mare ? La physionomie politique de Saint-Gervais-sur-Mare révèle une zone au paysage politique évolutif. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Saint-Gervais-sur-Mare privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (30,69%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 19,96%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,38% pour Marine Le Pen, contre 43,62% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Gervais-sur-Mare accordaient leurs suffrages à Aurélien Manenc (PRG) avec 30,41% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Pierre Polard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 50,90% des suffrages.

12:58 - De quelle façon a évolué la fiscalité locale à Saint-Gervais-sur-Mare en vue des municipales ? Concernant la pression fiscale pesant sur Saint-Gervais-sur-Mare, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 843 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 541 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 44,46 % en 2024 (contre 23,01 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 76 900 € de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 132 300 euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 12,68 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Saint-Gervais-sur-Mare ? À Saint-Gervais-sur-Mare, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un aperçu clair des forces politiques en présence. Précisons que les électeurs avaient la possibilité de sélectionner plusieurs candidats à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste constituée, avec uniquement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier round, Sébastien Alliès a réuni le plus de votes avec 300 suffrages (94,93%). Ensuite, Armand Navarro a capté 299 suffrages en sa faveur (94,62%). Bernard Guibbert était à la troisième place, avec 295 voix (93,35%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Lors des municipales 2026 à Saint-Gervais-sur-Mare, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration si singulière. Il convient cependant de noter que, depuis une réforme du mode d'élection, le scrutin de liste s'est imposé dans les communes de moins de 1 000 habitants, excluant à présent les candidatures isolées.