Résultat municipale 2026 à Saint-Gervais-sur-Roubion (26160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Gervais-sur-Roubion a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Gervais-sur-Roubion, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Gervais-sur-Roubion [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoit CARMICHAEL (12 élus) Ensemble pour notre village portés par l'envie d'agir
|299
|53,30%
|
|Nicolas BROCHIER (3 élus) Un village uni, un avenir construit
|262
|46,70%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Gervais-sur-Roubion
|Taux de participation
|69,80%
|Taux d'abstention
|30,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,36%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,20%
|Nombre de votants
|594
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Gervais-sur-Roubion [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Gervais-sur-Roubion en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Gervais-sur-Roubion
19:17 - Saint-Gervais-sur-Roubion : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections
Quel portrait faire de Saint-Gervais-sur-Roubion, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 577 logements pour 1 088 habitants, la densité de la ville est de 75 hab par km². Avec 92 entreprises, Saint-Gervais-sur-Roubion offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (78,16%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 29,63% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,05% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 604,47 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Saint-Gervais-sur-Roubion, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.
17:57 - Quel score pour le RN à Saint-Gervais-sur-Roubion aux municipales ?
Le RN n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Saint-Gervais-sur-Roubion en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 32,70% des votes lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 53,63% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 23,75% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement lepéniste sécurisait 56,46% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 42,23% lors du scrutin européen. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 44,62% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 62,41% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Lisette Pollet.
16:58 - Saint-Gervais-sur-Roubion : 67,57 % d'abstention à la dernière élection municipale
À l'occasion de ces élections municipales, la valeur de la participation agira fortement sur les résultats de Saint-Gervais-sur-Roubion. La participation s'élevait à 32,43 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score en demi-teinte alors que la pandémie du Covid avait fait fuir un grand nombre de votants. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 696 personnes qui ont voté au premier tour, soit 85,71 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 64,00 % des électeurs (soit environ 520 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 79,36 %, bien au-delà des 52,71 % enregistrés en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent à l'arrivée une contrée relativement attachée au vote par rapport aux tendances françaises.
15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Saint-Gervais-sur-Roubion
L'orientation des électeurs de Saint-Gervais-sur-Roubion a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une zone pivot, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste. À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Saint-Gervais-sur-Roubion avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 42,23% des bulletins. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Gervais-sur-Roubion avaient ensuite propulsé aux avants-postes Lisette Pollet (Rassemblement National) avec 44,62% au premier tour, devant Karim Chkeri (Union de la gauche) avec 20,71%. Le second round n'a pas changé grand chose, Lisette Pollet culminant à 62,41% des voix dans la localité.
14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Saint-Gervais-sur-Roubion ?
Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Gervais-sur-Roubion une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Saint-Gervais-sur-Roubion choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 32,70% des voix, devant Emmanuel Macron crédité de 22,24%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,63% pour Marine Le Pen, contre 46,37% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Gervais-sur-Roubion accordaient leurs suffrages à Gilles Reynaud (Nupes) avec 24,47% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Lisette Pollet (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 56,46% des voix.
12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Gervais-sur-Roubion
Concernant la pression fiscale à Saint-Gervais-sur-Roubion, le produit fiscal par ménage s'est établi à 790 euros en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 676 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 30,88 % en 2024 (contre près de 14,37 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 33 200 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 197 530 € perçus en 2020 avec un taux resté à près de 12,25 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Saint-Gervais-sur-Roubion
Les dynamiques politiques locales restent encore à l'heure actuelle marquées par le résultat des dernières élections municipales en date à Saint-Gervais-sur-Roubion. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour saint gervais' menée par Hervé Andéol a sans surprise rassemblé 197 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Faute d'opposition, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Gervais-sur-Roubion, cet équilibre pose les bases. Ce dimanche soir, l'intérêt se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. La publication des candidatures fournit d'ores et déjà un début de réponse limpide.
09:57 - Les municipales à Saint-Gervais-sur-Roubion, c'est aujourd'hui
Au cours des municipales 2026, les nouveaux représentants locaux vont être élus au scrutin de liste. Autrement dit, ce 15 mars 2026, les Français doivent choisir entre les différents candidats de leur ville et cette fois, rayer des noms n’est plus autorisé dans les communes de moins de mille habitants. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Saint-Gervais-sur-Roubion. Vous retrouverez les résultats à Saint-Gervais-sur-Roubion ici même à partir de 20 heures.
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