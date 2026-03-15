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19:17 - Saint-Gervais-sur-Roubion : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Saint-Gervais-sur-Roubion, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 577 logements pour 1 088 habitants, la densité de la ville est de 75 hab par km². Avec 92 entreprises, Saint-Gervais-sur-Roubion offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (78,16%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 29,63% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,05% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 604,47 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Saint-Gervais-sur-Roubion, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel score pour le RN à Saint-Gervais-sur-Roubion aux municipales ? Le RN n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Saint-Gervais-sur-Roubion en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 32,70% des votes lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 53,63% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 23,75% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement lepéniste sécurisait 56,46% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 42,23% lors du scrutin européen. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 44,62% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 62,41% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Lisette Pollet.

16:58 - Saint-Gervais-sur-Roubion : 67,57 % d'abstention à la dernière élection municipale À l'occasion de ces élections municipales, la valeur de la participation agira fortement sur les résultats de Saint-Gervais-sur-Roubion. La participation s'élevait à 32,43 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score en demi-teinte alors que la pandémie du Covid avait fait fuir un grand nombre de votants. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 696 personnes qui ont voté au premier tour, soit 85,71 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 64,00 % des électeurs (soit environ 520 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 79,36 %, bien au-delà des 52,71 % enregistrés en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent à l'arrivée une contrée relativement attachée au vote par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Saint-Gervais-sur-Roubion L'orientation des électeurs de Saint-Gervais-sur-Roubion a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une zone pivot, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste. À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Saint-Gervais-sur-Roubion avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 42,23% des bulletins. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Gervais-sur-Roubion avaient ensuite propulsé aux avants-postes Lisette Pollet (Rassemblement National) avec 44,62% au premier tour, devant Karim Chkeri (Union de la gauche) avec 20,71%. Le second round n'a pas changé grand chose, Lisette Pollet culminant à 62,41% des voix dans la localité.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Saint-Gervais-sur-Roubion ? Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Gervais-sur-Roubion une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Saint-Gervais-sur-Roubion choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 32,70% des voix, devant Emmanuel Macron crédité de 22,24%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,63% pour Marine Le Pen, contre 46,37% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Gervais-sur-Roubion accordaient leurs suffrages à Gilles Reynaud (Nupes) avec 24,47% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Lisette Pollet (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 56,46% des voix.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Gervais-sur-Roubion Concernant la pression fiscale à Saint-Gervais-sur-Roubion, le produit fiscal par ménage s'est établi à 790 euros en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 676 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 30,88 % en 2024 (contre près de 14,37 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 33 200 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 197 530 € perçus en 2020 avec un taux resté à près de 12,25 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Saint-Gervais-sur-Roubion Les dynamiques politiques locales restent encore à l'heure actuelle marquées par le résultat des dernières élections municipales en date à Saint-Gervais-sur-Roubion. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour saint gervais' menée par Hervé Andéol a sans surprise rassemblé 197 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Faute d'opposition, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Gervais-sur-Roubion, cet équilibre pose les bases. Ce dimanche soir, l'intérêt se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. La publication des candidatures fournit d'ores et déjà un début de réponse limpide.