Résultat municipale 2026 à Saint-Gervais-sur-Roubion (26160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Gervais-sur-Roubion a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Gervais-sur-Roubion, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Gervais-sur-Roubion [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoit CARMICHAEL
Benoit CARMICHAEL (12 élus) Ensemble pour notre village portés par l'envie d'agir 		299 53,30%
  • Benoit CARMICHAEL
  • Corinne MANENT
  • Roland BUND
  • Anne-Claire VIAL
  • Bertrand ETENEAU
  • Isabelle NOYER
  • Anthony MANENT
  • Christelle DENIS-OGIER
  • Daniel ROCHE
  • Nathalie ROUX
  • David LARTIGUE
  • Marie VEGA
Nicolas BROCHIER
Nicolas BROCHIER (3 élus) Un village uni, un avenir construit 		262 46,70%
  • Nicolas BROCHIER
  • Pascale MINDER
  • Quentin JARILLOT
Participation au scrutin Saint-Gervais-sur-Roubion
Taux de participation 69,80%
Taux d'abstention 30,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,20%
Nombre de votants 594

Source : ministère de l’Intérieur

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