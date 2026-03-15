Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Gilles : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Gilles

Tête de listeListe
Paul Gabriel
Paul Gabriel Liste d'union à gauche
SAINT GILLES CITOYENNE
  • Paul Gabriel
  • Fanny Brunel Seignol
  • Alain Nunez
  • Alexandra Caro
  • Frédéric Caro
  • Véronique L'Eveque-Monnereau
  • Ange Prunier
  • Maria Paz Canadas
  • Jean-Noël Martinez
  • Aïcha Merhouni
  • Guillaume Bouchet
  • Keyla Gabriel
  • Christopher Sellier
  • Jacqueline Prunier
  • Mathieu Benoist
  • Elisa Blucheau
  • Lucas Laborie
  • Emilie Roussel
  • Pascal L'Eveque
  • Sandrine Benoist
  • Luc Fournie
  • Alexandra Beyou
  • Esteban Seignol
  • Lydia Bouchet
  • Joanin Romeu
  • Nathalie Barberon
  • Michel Martinache
  • Rachel Bastide
  • José Marti
  • Léana Blanca
  • Jacky Lavieille
  • Hélène Kambourian-Nunez
  • Fernand Soler
  • Thaïs Barberon
Christophe Sevilla
Christophe Sevilla Liste divers droite
TERRE DE SAINT-GILLES
  • Christophe Sevilla
  • Marina Sido
  • Eddy Vandamme
  • Melanie Falgairolle
  • Bruno Rousselet
  • Karine Schumacher
  • Denis Fastout
  • Danielle Rignac
  • Patrick Ausecache
  • Armonie Boulaire
  • Majid Debagh
  • Catherine Falson
  • Kévin Grau
  • Lydie Marteau
  • Benjamin Castanet
  • Carmen Lomuto
  • Anthony Garcia
  • Déborah Barral
  • Patrick Cantin
  • Agnès Chazallon
  • Adrien Deville
  • France Del Prato
  • Dominique Tanguy
  • Laure Decoster
  • Renaud Duponchel
  • Damiana Serrano
  • Denis Thiebaut
  • Dorothée Delord
  • Pierre Bouzidi
  • Edith Chenavier
  • Gil Bernabe
  • Claudine Hinsinger
  • Marc Alonzo
Eddy Valadier
Eddy Valadier Liste divers droite
SAINT-GILLES PAR COEUR
  • Eddy Valadier
  • Dominique Tudela
  • Benjamin Guidi
  • Géraldine Breuil
  • Frédéric Brunel
  • Delphine Perret
  • Amarez Bongho
  • Annabel Santucci
  • Alain Vultaggio
  • Berta Perez
  • Sylvain Gonfiantini
  • Sylvie Ajmo-Boot
  • Cédric Vidal-Berenguel
  • Vanessa Roussel-Sevilla
  • Alexandre Michel
  • Brigitte Salama
  • Robin Boulaire
  • Nadia Archimbaud
  • Christophe Contastin
  • Marianne Gorni
  • Serge Gilli
  • Marie-Ange Grondin
  • Grégory Blanc
  • Julie Fernandez
  • Bruno Vigué
  • Lauris Paul
  • Alain Leclerc
  • Stéphanie Alcon
  • Joseph Gandolfo
  • Catherine Hartmann
  • Jean-Pierre Garcia
  • Marie-Hélène Donato
  • Alex Dumagel
  • Marie-Joëlle Salem
  • André Lamy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eddy Valadier
Eddy Valadier (29 élus) Saint-gilles par coeur 		2 888 70,02%
  • Eddy Valadier
  • Dominique Tudela
  • Jean Pierre Garcia
  • Géraldine Breuil
  • Benjamin Guidi
  • Catherine Hartmann
  • Frédéric Brunel
  • Berta Perez
  • Alain Vultaggio
  • Delphine Perret
  • Serge Gilli
  • Vanessa Berjon
  • Alexandre Michel
  • Nadia Archimbaud
  • Christophe Contastin
  • Sylvie Ajmo Boot
  • Cédric Vidal-Berenguel
  • Lauris Paul
  • Bruno Vigué
  • Marie-Ange Grondin
  • Joël Passemard
  • Brigitte Salama
  • Hervé Roussinet
  • Marie Hélène Donato
  • Nicolas Zuschmidt
  • Marie-Joëlle Salem
  • Alex Dumagel
  • Julie Fernandez
  • Cédric Santucci
Christophe Lefevre
Christophe Lefevre (3 élus) Tous reunis pour saint-gilles 		816 19,78%
  • Christophe Lefevre
  • Edith Vandamme
  • Olivier Larrieu
Paul Gabriel
Paul Gabriel (1 élu) Saint-gilles ecologique et solidaire, à gauche 		420 10,18%
  • Paul Gabriel
Participation au scrutin Saint-Gilles
Taux de participation 47,41%
Taux d'abstention 52,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 236

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eddy Valadier
Eddy Valadier (25 élus) Saint-gilles par coeur 		3 326 51,50%
  • Eddy Valadier
  • Dominique Novelli Née Tudela
  • Jean-Pierre Garcia
  • Berta Perez Née Garcia
  • Xavier Perret
  • Catherine Hartmann Née Parra
  • Alex Dumagel
  • Géraldine Breuil
  • Christophe Sevilla
  • Julie Fernandez Née Ben Mansour
  • Serge Gilli
  • Nadia Archimbaud
  • Benjamin Guidi
  • Danielle Decis Née Bolorinos
  • Frédéric Brunel
  • Lauris Paul Née Benvenuti
  • Alain Vultaggio
  • Alice Mattera Née Daude
  • Cédric Santucci
  • Vanessa Berjon
  • Sébastien Blanquer
  • Catherine Poujol Née Signorello
  • Joel Passemard
  • Sylvie Ajmo-Boot Née Barbier
  • Bruno Vigue
Gilbert Collard
Gilbert Collard (8 élus) Saint-gilles fait front 		3 132 48,49%
  • Gilbert Collard
  • Dominique Martin
  • Christian Ballouard
  • Marie Hélène Cochet
  • Alfred Mauro
  • Patricia Bonardi
  • Alexandre Luyat
  • Frédérique Baudet
Participation au scrutin Saint-Gilles
Taux de participation 75,89%
Taux d'abstention 24,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,68%
Nombre de votants 6 775

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert Collard
Gilbert Collard Saint-gilles fait front 		2 656 42,57%
Eddy Valadier
Eddy Valadier Saint-gilles par coeur 		1 582 25,35%
Alain Gaido
Alain Gaido Saint-gilles, ma ville, passionnément 		1 444 23,14%
Samuel Serre
Samuel Serre Ensemble, aimons saint-gilles, tout simplement 		557 8,92%
Participation au scrutin Saint-Gilles
Taux de participation 71,66%
Taux d'abstention 28,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,45%
Nombre de votants 6 396

Villes voisines de Saint-Gilles

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