Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Gilles : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Gilles [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Gilles sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Gilles.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Gilles
13:46 - La municipalité de Saint-Gilles a de manière générale augmenté les impôts
Avec la montée des prélèvements locaux à Saint-Gilles, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 18,46 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 331 370 €. Une somme bien en-dessous des 2 889 460 € récoltés en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son rendement et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Gilles atteint désormais 56,87 % en 2024 (contre 33,09 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Gilles a représenté environ 1 212 euros en 2024 contre 1 060 euros en début de mandat.
11:59 - Eddy Valadier vainqueur des dernières municipales à Saint-Gilles
Quel avait été le résultat des dernières élections municipales à Saint-Gilles ? Au terme du premier tour à l'époque, Eddy Valadier (Les Républicains) a imposé son rythme en recueillant 70,02% des bulletins. Derrière, Christophe Lefevre (Rassemblement National) a engrangé 816 votes (19,78%). La troisième place est revenue à Paul Gabriel (Union de la gauche), glanant 420 électeurs (10,18%). Ce triomphe au premier tour du candidat Les Républicains a rendu tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Gilles, ce décor a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante place les forces d'opposition face à un défi colossal ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Saint-Gilles : les horaires des bureaux de vote
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Saint-Gilles sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux habitants de Saint-Gilles de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce rendez-vous électoral constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Gilles
|Tête de listeListe
|
Paul Gabriel
Liste d'union à gauche
SAINT GILLES CITOYENNE
|
|
Christophe Sevilla
Liste divers droite
TERRE DE SAINT-GILLES
|
|
Eddy Valadier
Liste divers droite
SAINT-GILLES PAR COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eddy Valadier (29 élus) Saint-gilles par coeur
|2 888
|70,02%
|
|Christophe Lefevre (3 élus) Tous reunis pour saint-gilles
|816
|19,78%
|
|Paul Gabriel (1 élu) Saint-gilles ecologique et solidaire, à gauche
|420
|10,18%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Gilles
|Taux de participation
|47,41%
|Taux d'abstention
|52,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 236
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eddy Valadier (25 élus) Saint-gilles par coeur
|3 326
|51,50%
|
|Gilbert Collard (8 élus) Saint-gilles fait front
|3 132
|48,49%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Gilles
|Taux de participation
|75,89%
|Taux d'abstention
|24,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,68%
|Nombre de votants
|6 775
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert Collard Saint-gilles fait front
|2 656
|42,57%
|Eddy Valadier Saint-gilles par coeur
|1 582
|25,35%
|Alain Gaido Saint-gilles, ma ville, passionnément
|1 444
|23,14%
|Samuel Serre Ensemble, aimons saint-gilles, tout simplement
|557
|8,92%
|Participation au scrutin
|Saint-Gilles
|Taux de participation
|71,66%
|Taux d'abstention
|28,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,45%
|Nombre de votants
|6 396
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