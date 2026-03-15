Résultat municipale 2026 à Saint-Gilles (30800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Gilles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Gilles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Gilles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eddy VALADIER
Eddy VALADIER (31 élus) SAINT-GILLES PAR COEUR 		4 171 83,81%
  • Eddy VALADIER
  • Dominique TUDELA
  • Benjamin GUIDI
  • Géraldine BREUIL
  • Frédéric BRUNEL
  • Delphine PERRET
  • Amarez BONGHO
  • Annabel SANTUCCI
  • Alain VULTAGGIO
  • Berta PEREZ
  • Sylvain GONFIANTINI
  • Sylvie AJMO-BOOT
  • Cédric VIDAL-BERENGUEL
  • Vanessa ROUSSEL-SEVILLA
  • Alexandre MICHEL
  • Brigitte SALAMA
  • Robin BOULAIRE
  • Nadia ARCHIMBAUD
  • Christophe CONTASTIN
  • Marianne GORNI
  • Serge GILLI
  • Marie-Ange GRONDIN
  • Grégory BLANC
  • Julie FERNANDEZ
  • Bruno VIGUÉ
  • Lauris PAUL
  • Alain LECLERC
  • Stéphanie ALCON
  • Joseph GANDOLFO
  • Catherine HARTMANN
  • Jean-Pierre GARCIA
Christophe SEVILLA
Christophe SEVILLA (1 élu) TERRE DE SAINT-GILLES 		441 8,86%
  • Christophe SEVILLA
Paul GABRIEL
Paul GABRIEL (1 élu) SAINT GILLES CITOYENNE 		365 7,33%
  • Paul GABRIEL
Participation au scrutin Saint-Gilles
Taux de participation 53,45%
Taux d'abstention 46,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 5 112

Source : ministère de l’Intérieur

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