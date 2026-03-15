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19:21 - Saint-Gilles : municipales et dynamiques démographiques Dans la ville de Saint-Gilles, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 17,53%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (55,39%) met en exergue le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2 107 euros par mois peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 18,40% et d'une population étrangère de 14,69% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Gilles mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,05% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Saint-Gilles ? Le RN avait recueilli 19,78% des votes lors des municipales à Saint-Gilles il y a 6 ans. Le scrutin n'a pas nécessité de second tour, Eddy Valadier étant reconduit dès le premier. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 36,81% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 60,41% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 36,87% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN réunissait 60,49% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 51,37% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 56,43% pour le RN. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Meizonnet.

16:58 - La commune de Saint-Gilles plutôt abstentionniste lors des élections L'absence ou non de votants dans les isoloirs à Saint-Gilles sera une variable majeure pour cette élection municipale 2026. La fuite des électeurs se montait à 52,59 % pour le premier tour des élections de 2020 (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux) alors que la pandémie du Covid faisait douter la population. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 24,02 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 47,72 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 33,25 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 57,31 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent constituer une zone marquée par l'abstention face aux moyennes nationales.

15:59 - Que retenir pour l'année de la dissolution à Saint-Gilles ? Les Européennes de juin 2024 à Saint-Gilles avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,37%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait obtenu 13,32% des suffrages. Les élections législatives à Saint-Gilles provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) en tête avec 56,43% au premier tour, devant Katy Guyot (Union de la gauche) avec 24,59%. Les citoyens expédiaient d'ailleurs la question sans hésitation dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire Une confirmation limpide des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Saint-Gilles reste un territoire tourné vers l'extrême droite Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Gilles une ville au vote identitaire très marqué. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Gilles tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 36,81% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 23,82%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en donnant 60,41% pour Marine Le Pen, contre 39,59% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Gilles plébiscitaient Nicolas Meizonnet (RN) avec 36,87% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,49% des suffrages.

12:58 - La municipalité de Saint-Gilles a de manière générale augmenté les impôts Avec la montée des prélèvements locaux à Saint-Gilles, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 18,46 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 331 370 €. Une somme bien en-dessous des 2 889 460 € récoltés en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son rendement et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Gilles atteint désormais 56,87 % en 2024 (contre 33,09 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Gilles a représenté environ 1 212 euros en 2024 contre 1 060 euros en début de mandat.

11:59 - Eddy Valadier vainqueur des dernières municipales à Saint-Gilles Quel avait été le résultat des dernières élections municipales à Saint-Gilles ? Au terme du premier tour à l'époque, Eddy Valadier (Les Républicains) a imposé son rythme en recueillant 70,02% des bulletins. Derrière, Christophe Lefevre (Rassemblement National) a engrangé 816 votes (19,78%). La troisième place est revenue à Paul Gabriel (Union de la gauche), glanant 420 électeurs (10,18%). Ce triomphe au premier tour du candidat Les Républicains a rendu tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Gilles, ce décor a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante place les forces d'opposition face à un défi colossal ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.