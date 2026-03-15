Résultat municipale 2026 à Saint-Gingolph (74500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Gingolph a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Gingolph, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Gingolph [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël GRANDCOLLOT-BENED
Joël GRANDCOLLOT-BENED (13 élus) SAINT GINGOLPH & BRET : UNE VOIX COMMUNE 		218 71,71%
  • Joël GRANDCOLLOT-BENED
  • Jocelyne ROCHIAS
  • Gautier HOMINAL
  • Christelle LYONNET-BONNAZ
  • Philippe Jean CASANOVA
  • Ludovine PRINCE
  • Dragan PEJIC
  • Jessica FERRY
  • François VESIN
  • Catherine BENED
  • Julien RENAUD
  • Marie ROBERT
  • Eric LABOURDETTE
Leila FOUGHALI
Leila FOUGHALI (2 élus) UNIS POUR SAINT GINGOLPH ET BRET 		86 28,29%
  • Leila FOUGHALI
  • Guillaume PACHOUD
Participation au scrutin Saint-Gingolph
Taux de participation 56,01%
Taux d'abstention 43,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,99%
Nombre de votants 326

Source : ministère de l’Intérieur

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