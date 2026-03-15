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19:20 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Gingolph Dans la ville de Saint-Gingolph, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des municipales. Dans le bourg, 37% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 25,84% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (64,19%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 327 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 14,00% et d'une population immigrée de 18,30% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 25,74%, comme à Saint-Gingolph, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Où en est le Rassemblement national à Saint-Gingolph aux municipales ? Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Saint-Gingolph il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 17,90% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 32,70% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 9,63% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Saint-Gingolph comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 25,55% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 26,88% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il achèvera sa course avec 32,26% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle abstention attendre à Saint-Gingolph aux municipales ? La participation atteignait 37,76 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Saint-Gingolph, un chiffre assez faible alors que la pandémie du coronavirus avait dissuadé de nombreux électeurs. Le scrutin municipal reste pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français se rendent le plus aux urnes, les figures de l'édile et du président occupant une place centrale. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 67,51 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 36,64 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 59,45 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 42,36 % des citoyens locaux. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent former une contrée moins participative que la moyenne face aux moyennes nationales. Dans le cadre des élections municipales à Saint-Gingolph, cette particularité jouera quoi qu'il en soit un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Saint-Gingolph : retour sur le vote de l'année de la dissolution Lors des dernières élections européennes, le résultat à Saint-Gingolph s'était dessiné autour de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (25,99%), en tête de peloton devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,55%) et Raphaël Glucksmann (11,89%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Gingolph avaient ensuite favorisé Anne-Cécile Violland (Ensemble !) avec 42,19% au premier tour, devant Quentin Taïeb (Union de l'extrême droite) avec 26,88%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Anne-Cécile Violland culminant à 67,74% des voix localement. Une sorte de répétition des résultats des élections deux années plus tôt en somme.

14:57 - Saint-Gingolph : regard sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle en date Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Gingolph plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 38,36% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 17,90%. Le duel final se soldait finalement par un score de 67,30% pour Emmanuel Macron, contre 32,70% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Gingolph soutenaient en priorité Anne-Cécile Violland (Ensemble !) avec 40,83% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,19%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Gingolph s'affirme comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Fiscalité en hausse à Saint-Gingolph : une incidence sur les municipales Si l'on regarde de près la fiscalité de Saint-Gingolph, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 13,93 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 103 830 €, contre 223 300 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Saint-Gingolph s'est établi à 27,38 % en 2024 (contre 10,35 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Gingolph a représenté environ 960 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 720 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Saint-Gingolph À Saint-Gingolph, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont révélés riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Rappelons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé avec des candidatures individuelles et non de listes, avec la possibilité de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Lors de ce premier round, Jocelyne Rochias a pris la première place avec 202 suffrages (94,39%). À la suite, Gautier Hominal a capté 93,92% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Mélina Wilfling, rassemblant 93,92% des bulletins. Les résultats des deux premiers candidats restaient dans un mouchoir de poche. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Lors des municipales 2026 à Saint-Gingolph, cette dynamique très particulière sera une fois encore scrutée avec attention. À la suite d' une refonte du mode de scrutin, soulignons cependant que le scrutin de liste s'est généralisé partout en France, excluant à présent les candidatures individuelles.