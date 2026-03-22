Résultat municipale 2026 à Saint-Girons (09200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Girons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Girons, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Girons [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noël VIGNEAU
Jean-Noël VIGNEAU (24 élus) POUR SAINT-GIRONS, CONTINUONS D'AGIR ENSEMBLE 		1 468 59,07%
  • Jean-Noël VIGNEAU
  • Sylviane LAVEDRINE GOGUILLOT
  • Eric ESTAQUE
  • Evelyne ROLAIN PUIGCERVER
  • Léo GARCIA
  • Nathalie CAUJOLLE
  • Gilbert ANGELINA
  • Gaëlle BONNEAU
  • Emmanuel BARNET
  • Patricia MARROT REINARD
  • Stéphane MAILLAUD
  • Edith SORINE
  • Didier CARRE
  • Catherine GALEY-LABAUTHE
  • Etienne CABAL
  • Asma MESHOUL-BOUIZOU
  • Hassan JIYED
  • Carole MONTARIOL EYCHENNE
  • Vincent LAGARDE
  • Julie CEP
  • Benoît MEGHAR
  • Marie SOGNO VIGNES
  • Eric HEYMANS
  • Patricia DUPUY
Martine CRESPO
Martine CRESPO (3 élus) SAINT-GIRONS EN COMMUN 		579 23,30%
  • Martine CRESPO
  • Rodrigue FRIAUD
  • Marie-Pierre DEPEYROT
Christophe MIROUSE
Christophe MIROUSE (2 élus) UN REGARD NOUVEAU POUR SAINT-GIRONS 		438 17,63%
  • Christophe MIROUSE
  • Catherine MERIOT
Participation au scrutin Saint-Girons
Taux de participation 56,22%
Taux d'abstention 43,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,76%
Nombre de votants 2 612

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Girons - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noël VIGNEAU
Jean-Noël VIGNEAU (Ballotage) POUR SAINT-GIRONS, CONTINUONS D'AGIR ENSEMBLE 		1 208 44,46%
Martine CRESPO
Martine CRESPO (Ballotage) SAINT-GIRONS EN COMMUN 		453 16,67%
Olivier PAGÈS
Olivier PAGÈS (Ballotage) SAINT-GIRONS AU COEUR 		420 15,46%
Christophe MIROUSE
Christophe MIROUSE (Ballotage) UN REGARD NOUVEAU POUR SAINT-GIRONS 		346 12,73%
Bernard GONDRAN
Bernard GONDRAN (Ballotage) GONDRAN BERNARD LA DROITE POUR SAINT-GIRONS 		290 10,67%
Participation au scrutin Saint-Girons
Taux de participation 59,91%
Taux d'abstention 40,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 2 784

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