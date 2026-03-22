Résultat municipale 2026 à Saint-Girons (09200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Girons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Girons, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Girons [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Noël VIGNEAU (24 élus) POUR SAINT-GIRONS, CONTINUONS D'AGIR ENSEMBLE
|1 468
|59,07%
|
|Martine CRESPO (3 élus) SAINT-GIRONS EN COMMUN
|579
|23,30%
|
|Christophe MIROUSE (2 élus) UN REGARD NOUVEAU POUR SAINT-GIRONS
|438
|17,63%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Girons
|Taux de participation
|56,22%
|Taux d'abstention
|43,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,76%
|Nombre de votants
|2 612
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Girons - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Noël VIGNEAU (Ballotage) POUR SAINT-GIRONS, CONTINUONS D'AGIR ENSEMBLE
|1 208
|44,46%
|Martine CRESPO (Ballotage) SAINT-GIRONS EN COMMUN
|453
|16,67%
|Olivier PAGÈS (Ballotage) SAINT-GIRONS AU COEUR
|420
|15,46%
|Christophe MIROUSE (Ballotage) UN REGARD NOUVEAU POUR SAINT-GIRONS
|346
|12,73%
|Bernard GONDRAN (Ballotage) GONDRAN BERNARD LA DROITE POUR SAINT-GIRONS
|290
|10,67%
|Participation au scrutin
|Saint-Girons
|Taux de participation
|59,91%
|Taux d'abstention
|40,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Nombre de votants
|2 784
Election municipale 2026 à Saint-Girons [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Girons sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Girons.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Girons
18:35 - L'année de la dissolution, comment Saint-Girons a-t-elle voté ?
Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Saint-Girons avaient poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 29,32% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Girons avaient ensuite placé en tête Laurent Panifous (Union de la gauche) avec 53,17% au premier tour, devant Michèle Alozy (Rassemblement National) avec 34,53%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Laurent Panifous culminant à 62,69% des voix localement. La physionomie politique de Saint-Girons a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter un bastion de la gauche radicale, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.
15:57 - La dernière municipale à Saint-Girons marquée par une quadrangulaire
Les résultats des précédentes élections municipales à Saint-Girons ont livré un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier tour, Jean-Noël Vigneau (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en obtenant 928 suffrages (40,33%). Derrière, Thierry Tourné (Parti socialiste) a capté 33,07% des voix. Dominique Antras (Divers gauche) était à la troisième place, glanant 319 voix (13,86%). Un delta important. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 4 listes alignées. Jean-Noël Vigneau l'a finalement emporté avec 43,17% des bulletins, face à Thierry Tourné s'adjugeant 932 électeurs (39,02%) et Bernard Gondran obtenant 8,91% des électeurs. Le second tour a été in fine extrêmement indécis, l'écart initial ayant été effacé grâce à des réserves de voix substantielles. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Thierry Tourné a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 171 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Saint-Girons pour le 2e tour ?
Selon les candidatures pour le deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le verdict se joue donc ce dimanche entre Christophe Mirouse sous l'étiquette LDVG, Jean-Noël Vigneau (LDVG) et la liste menée par Martine Crespo (LDVG). En dépit d'un score suffisant pour se qualifier, Olivier Pagès (Divers gauche) n'a plus de bulletin à son nom à ce second tour. À 18 heures, les 5 bureaux de vote de Saint-Girons fermeront leurs portes pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Jean-Noël Vigneau, Martine Crespo et Olivier Pagès forment le trio de tête à Saint-Girons
Jean-Noël Vigneau (Divers gauche) a terminé en tête du premier volet des élections municipales à Saint-Girons il y a une semaine, avec 44,46 % des voix. À sa suite, Martine Crespo (Divers gauche) s'est classée deuxième avec 16,67 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une nette domination. Jean-Noël Vigneau a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 4,13 points. Du côté des autres candidats, avec 15,46 %, Olivier Pagès, étiqueté Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Christophe Mirouse, avec la nuance Divers gauche, a récolté 12,73 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. À noter que pour ce premier tour à Saint-Girons, le rendez-vous électoral a vu 59,91 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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