Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Gratien : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Gratien

Tête de listeListe
Stéphane Bauer
Stéphane Bauer Liste divers gauche
SAINT GRATIEN SOLIDAIRE ÉCOLOGIQUE ET CITOYEN
  • Stéphane Bauer
  • Josiane Albert
  • Lotfi Meddahi
  • Nadège Haberbusch
  • Grégory Mesnil
  • Isabelle Volat
  • François-Patrick Doroszlaï
  • Fabienne Launey
  • Jacques Leleu
  • Marie Baudéan
  • Stéphane Jacquet
  • Lou Bauer
  • Stephen Daubinet
  • Marie-Josepha Bey-Bey
  • Gilles Molin
  • Léa Flohic
  • Pierre Boyaval
  • Isabelle Meller
  • Bertrand Carbonneaux
  • Violaine Charlot
  • Daniel Moreau
  • Anne Floiras
  • Gérard Tuscher
  • Patricia Vasseur
  • André Bierne
  • Marie-Noëlle Budini
  • Francis Vauconsant
  • Lisa Taramelli
  • Philippe Pinteur
  • Clara Bauer
  • Valentin Dousset
  • Josette Joseph
  • Jean-Vincent Bautier
  • Amani Bouzar
  • Clément Dousset
Emmanuel Mikael
Emmanuel Mikael Liste Divers
SAINT-GRATIEN VILLE D'AVENIR
  • Emmanuel Mikael
  • Delphine Pala Regas
  • Jean-Michel Dulac
  • Souhada Abdelkader
  • Palthi Nzinga
  • Marie-Laure Baudet
  • Nordine Bensoula
  • Véronique Bonnet
  • Gökmen Dincer
  • Carole Beneba
  • Slimane Schiff
  • Christine Elisabeth Manceau
  • Cédric Monnier
  • Sophia Jeffali
  • Thomas Youans
  • Meriam Hoecke
  • Axel Calvet
  • Naya Santak
  • Mohamed Sylla
  • Mounira Chouchou
  • Roger Teulade
  • Lindsey Montella
  • Aliihsan Elmas
  • Kayliz Soeroastro
  • Monaïm Bouddakhan
  • Hamandie Michel
  • Yann Foukieto
  • Charline Menant
  • Christophe Thomas
  • Josiane Cardet
  • Kamal Rosli
  • Lisa Nemorin
  • Christian Cardot
  • Claudie Bakoto Le Corre
  • Pierre Valery
  • Aurore Moyal
  • Abderraouf Zermane
Julien Bachard
Julien Bachard Liste divers droite
UNION POUR SAINT-GRATIEN (UPSG)
  • Julien Bachard
  • Jacqueline Eustache-Brinio
  • Didier Logerot
  • Patricia Louise
  • Farid Benguezzou
  • Natacha Vivien
  • Claude Briquet
  • Stéphanie Boidin
  • Patrick Zamolo
  • Dorothée Muller
  • Tony Dorol
  • Muriel Berenwanger
  • Gilles Reynes
  • Catherine Miette
  • Dominique Fietti
  • Herondina de Paula
  • Patrick Pedron
  • Angela Espinosa
  • Bruno Roiff
  • Marion Moulin
  • Mehdi Mebarek-Haddad
  • Géralde Lecoeuvre
  • Dejan Sestovic
  • Marie-Dorothée David
  • Eric Mahieux
  • Christine Chatelain-Moreau
  • Abdoulaye Diop
  • Déa Suka
  • Jérôme Jouret
  • Anne-Perrine Voyer
  • Lionel Fer
  • Chloé Chebeir
  • Yves Levy
  • Saïda Ahmim
  • John Bonhomme
  • Sofya Grigoryan
  • Alexandre Devessier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Bachard
Julien Bachard (29 élus) Union pour saint gratien 2020 		2 729 59,40%
  • Julien Bachard
  • Jacqueline Eustache-Brinio
  • Didier Logerot
  • Karine Berthier
  • Jean-Claude Levilain
  • Dorothée Muller
  • Farid Benguezzou
  • Stéphanie Boidin
  • Claude Briquet
  • Herondina De Paula
  • Patrick Zamolo
  • Natacha Vivien
  • Francis Docquincourt
  • Patricia Louise
  • Gilles Reynes
  • Geralde Ferdel
  • Dominique Fietti
  • Muriel Berenwanger
  • Julien Touzmanian
  • Catherine Miette
  • Maxime Postec
  • Laura Lasry
  • Patrick Pedron
  • Angela Espinosa Toro
  • Bruno Roiff
  • Imene Kaci
  • Dejan Sestovic
  • Danielle So
  • Abdoulaye Diop
Emmanuel Mikael
Emmanuel Mikael (3 élus) Vivons saint-gratien 		915 19,91%
  • Emmanuel Mikael
  • Hassina Hamaoui
  • Gilles Pallier
Isabelle Volat
Isabelle Volat (2 élus) Saint gratien solidaire ecologique et citoyen 		539 11,73%
  • Isabelle Volat
  • Stéphane Bauer
Christine Valery
Christine Valery (1 élu) Saint gratien cap 20-26 		231 5,02%
  • Christine Valery
Abdallah Senbel
Abdallah Senbel Demain saint-gratien 		180 3,91%
Participation au scrutin Saint-Gratien
Taux de participation 35,13%
Taux d'abstention 64,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 699

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacqueline Eustache-Brinio
Jacqueline Eustache-Brinio (31 élus) Union pour saint gratien 		4 803 70,93%
  • Jacqueline Eustache-Brinio
  • Didier Logerot
  • Karine Berthier
  • Jean-Claude Levilain
  • Anne Bernardin
  • Claude Briquet
  • Dorothée Muller
  • Julien Bachard
  • Geralde Ferdel
  • Gilles Reynes
  • Sophie Plessis
  • Farid Benguezzou
  • Natacha Vivien
  • Julien Touzmanian
  • Fatou Ngom
  • Patrick Zamolo
  • Stephanie Boidin
  • Francis Docquincourt
  • Samira Bouchra Chakkaf Andalouci
  • Gaetan Lafont
  • Muriel Berenwanger
  • Thierry Dupuis
  • Patricia Duhamel
  • Dominique Fietti
  • Lydie Le Meau-Grange
  • Gilles Pallier
  • Christine L'hour
  • Philippe Mongredien
  • Laura Lasry
  • Emmanuel Jean Jacques
  • Danielle Blanc
Philippe Rolland
Philippe Rolland (3 élus) Saint-gratien solidaire et citoyen 		1 444 21,32%
  • Philippe Rolland
  • Isabelle Volat
  • Francois-Patrick Doroszlai
Abdallah Senbel
Abdallah Senbel (1 élu) Ensemble pour saint-gratien 		524 7,73%
  • Abdallah Senbel
Participation au scrutin Saint-Gratien
Taux de participation 51,74%
Taux d'abstention 48,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,07%
Nombre de votants 7 058

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