Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Gratien : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Gratien [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Gratien sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Gratien.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Gratien
13:46 - Les impôts locaux à Saint-Gratien : une dynamique en hausse ces dernières années
En matière d'impôts locaux à Saint-Gratien, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 136 € en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 925 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 39,91 % en 2024 (contre 17,83 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 275 190 € en 2024, contre quelque 5,97388 millions d'euros (5 973 880 € très exactement) récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 15,17 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.
11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Saint-Gratien
Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont encore marqués par le verdict des dernières municipales à Saint-Gratien. Dès le premier tour à l'époque, Julien Bachard (Divers droite) a pris la première place en récoltant 2 729 bulletins (59,40%). Derrière, Emmanuel Mikael (Divers) a recueilli 915 suffrages en sa faveur (19,91%). Isabelle Volat (Divers gauche) suivait, s'adjugeant 11,73% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Julien Bachard a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Gratien, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire retentissante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Saint-Gratien
Les élections municipales sont organisées ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre de désigner les élus locaux de toutes les communes françaises. En 2020, la crise du coronavirus avait contraint les autorités à repousser le 2nd tour. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est consultable ci-dessous. Pour voter, les électeurs de l'agglomération sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Saint-Gratien. La diffusion des résultats à Saint-Gratien commencera sur cette page dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Gratien
|Tête de listeListe
|
Stéphane Bauer
Liste divers gauche
SAINT GRATIEN SOLIDAIRE ÉCOLOGIQUE ET CITOYEN
|
|
Emmanuel Mikael
Liste Divers
SAINT-GRATIEN VILLE D'AVENIR
|
|
Julien Bachard
Liste divers droite
UNION POUR SAINT-GRATIEN (UPSG)
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Bachard (29 élus) Union pour saint gratien 2020
|2 729
|59,40%
|
|Emmanuel Mikael (3 élus) Vivons saint-gratien
|915
|19,91%
|
|Isabelle Volat (2 élus) Saint gratien solidaire ecologique et citoyen
|539
|11,73%
|
|Christine Valery (1 élu) Saint gratien cap 20-26
|231
|5,02%
|
|Abdallah Senbel Demain saint-gratien
|180
|3,91%
|Participation au scrutin
|Saint-Gratien
|Taux de participation
|35,13%
|Taux d'abstention
|64,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 699
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacqueline Eustache-Brinio (31 élus) Union pour saint gratien
|4 803
|70,93%
|
|Philippe Rolland (3 élus) Saint-gratien solidaire et citoyen
|1 444
|21,32%
|
|Abdallah Senbel (1 élu) Ensemble pour saint-gratien
|524
|7,73%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Gratien
|Taux de participation
|51,74%
|Taux d'abstention
|48,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,07%
|Nombre de votants
|7 058
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