Résultat municipale 2026 à Saint-Gratien (95210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Gratien a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Gratien, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Gratien [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien BACHARD
Julien BACHARD (29 élus) UNION POUR SAINT-GRATIEN (UPSG) 		3 894 59,27%
  • Julien BACHARD
  • Jacqueline EUSTACHE-BRINIO
  • Didier LOGEROT
  • Patricia LOUISE
  • Farid BENGUEZZOU
  • Natacha VIVIEN
  • Claude BRIQUET
  • Stéphanie BOIDIN
  • Patrick ZAMOLO
  • Dorothée MULLER
  • Tony DOROL
  • Muriel BERENWANGER
  • Gilles REYNES
  • Catherine MIETTE
  • Dominique FIETTI
  • Herondina DE PAULA
  • Patrick PEDRON
  • Angela ESPINOSA
  • Bruno ROIFF
  • Marion MOULIN
  • Mehdi MEBAREK-HADDAD
  • Géralde LECOEUVRE
  • Dejan SESTOVIC
  • Marie-Dorothée DAVID
  • Eric MAHIEUX
  • Christine CHATELAIN-MOREAU
  • Abdoulaye DIOP
  • Déa SUKA
  • Jérôme JOURET
Emmanuel MIKAEL
Emmanuel MIKAEL (4 élus) SAINT-GRATIEN VILLE D'AVENIR 		1 760 26,79%
  • Emmanuel MIKAEL
  • Delphine PALA REGAS
  • Jean-Michel DULAC
  • Souhada ABDELKADER
Stéphane BAUER
Stéphane BAUER (2 élus) SAINT GRATIEN SOLIDAIRE ÉCOLOGIQUE ET CITOYEN 		916 13,94%
  • Stéphane BAUER
  • Josiane ALBERT
Participation au scrutin Saint-Gratien
Taux de participation 49,47%
Taux d'abstention 50,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 6 674

Source : ministère de l’Intérieur

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