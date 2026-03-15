En direct

19:21 - Dynamique électorale à Saint-Gratien : une analyse socio-démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Saint-Gratien est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 26,60% de cadres supérieurs pour 21 297 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 1 392 entreprises, Saint-Gratien permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (68,29%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 3 655 résidents étrangers, Saint-Gratien est un exemple de pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, 46,02% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 821,15 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour finir, à Saint-Gratien, les problématiques locales se mêlent aux défis français.

17:57 - Les électeurs de Saint-Gratien toujours plus conquis par le RN Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Saint-Gratien il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 13,34% des votes lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 27,44% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 11,43% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Gratien comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 21,01% aux élections européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 21,32% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 22,63% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Saint-Gratien Les archives d'il y a six ans révèlent que 4 699 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Saint-Gratien, ce qui donnait un taux de participation de 35,13 %, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national, bon nombre d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de la pandémie du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été évalué à 72,10 %. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 45,17 % au premier tour en 2022 à 63,96 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 48,88 % (51,49 % dans le pays). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez peu mobilisée. La participation des électeurs de Saint-Gratien constituera en conséquence une clé pour cette municipale.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Saint-Gratien il y a deux ans Lors des dernières européennes, le résultat à Saint-Gratien s'était figé autour de Manon Aubry (25,20%), challengée par Jordan Bardella (21,01%) et Valérie Hayer (13,65%). Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Gratien plébiscitaient ensuite Gabrielle Cathala (Union de la gauche) avec 38,94% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Gabrielle Cathala culminant à 45,45% des voix dans la commune. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Saint-Gratien : des suffrages très significatifs dans les urnes en 2022 Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Gratien une ville acquise aux forces de gauche. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Gratien plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 33,12% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 29,45%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Gratien, les électeurs accordaient 72,56% pour Emmanuel Macron, contre 27,44% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Gratien accordaient leurs suffrages à Gabrielle Cathala (Nupes) avec 30,76% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Estelle Folest (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 52,25%.

12:58 - Les impôts locaux à Saint-Gratien : une dynamique en hausse ces dernières années En matière d'impôts locaux à Saint-Gratien, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 136 € en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 925 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 39,91 % en 2024 (contre 17,83 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 275 190 € en 2024, contre quelque 5,97388 millions d'euros (5 973 880 € très exactement) récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 15,17 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Saint-Gratien Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont encore marqués par le verdict des dernières municipales à Saint-Gratien. Dès le premier tour à l'époque, Julien Bachard (Divers droite) a pris la première place en récoltant 2 729 bulletins (59,40%). Derrière, Emmanuel Mikael (Divers) a recueilli 915 suffrages en sa faveur (19,91%). Isabelle Volat (Divers gauche) suivait, s'adjugeant 11,73% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Julien Bachard a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Gratien, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire retentissante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.