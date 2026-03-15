En direct

19:18 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Grégoire A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Saint-Grégoire émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 38,15% de cadres pour 9 992 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. L'existence de 2 015 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans l'agglomération, 18,12% des résidents sont des enfants, et 7,25% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 237 résidents étrangers, Saint-Grégoire se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 48,26% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1519,53 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Saint-Grégoire contribue à préparer l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Saint-Grégoire ? Le parti d'extrême droite enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Saint-Grégoire en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 8,29% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 16,57% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 6,82% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Saint-Grégoire comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 12,92% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 15,72% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 14,66% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Saint-Grégoire Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 2 319 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Saint-Grégoire, correspondant à un taux de participation de 30,23 %, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux alors que le scrutin était incertain, en pleine épidémie de coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant rassemblé 82,01 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 63,36 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 79,30 % au premier tour, contre 60,58 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité soucieuse de voter. À l'occasion de l'élection municipale de 2026, la valeur de la participation agira quoi qu'il en soit sur les résultats de Saint-Grégoire.

15:59 - Saint-Grégoire : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Les Européennes de 2024 à Saint-Grégoire avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Valérie Hayer (27,34%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 20,48% des votes. Les élections des députés à Saint-Grégoire qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Laurence Maillart-Méhaignerie (Majorité présidentielle) à l'avant de la course avec 44,84% au premier tour, devant Tristan Lahais (Union de la gauche) avec 28,80%. Le second round n'a pas changé grand chose, Laurence Maillart-Méhaignerie culminant à 54,22% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Saint-Grégoire : des verdicts très significatifs lors des élections il y a 4 ans En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Grégoire voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 45,50% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 16,71%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en offrant 83,43% pour Emmanuel Macron, contre 16,57% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Grégoire soutenaient en priorité Laurence Maillart-Méhaignerie (Ensemble !) avec 53,56% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,56% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Saint-Grégoire s'affirme comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Les impôts à Saint-Grégoire : une dynamique en hausse depuis 2020 À Saint-Grégoire, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 16,82 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 202 150 € la même année, loin des 3 017 470 € perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Saint-Grégoire s'est établi à 37,43 % en 2024 (contre 16,58 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Grégoire a atteint 1 672 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 231 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Saint-Grégoire Il peut être intéressant de s'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Saint-Grégoire. Unique liste en présence, la liste menée par Pierre Breteau a logiquement obtenu 2 020 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Cette élection à candidature unique n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Grégoire, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. Au moment des résultats des municipales à Saint-Grégoire, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. L'annonce des candidatures (voir ci-dessous) fournit déjà un début de réponse assez éloquent.