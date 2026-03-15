Résultat municipale 2026 à Saint-Grégoire (35760) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Grégoire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Grégoire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Grégoire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laëtitia REMOISSENET
Laëtitia REMOISSENET (26 élus) SAINT-GREGOIRE PASSIONNÉMENT ! 		3 738 75,68%
  • Laëtitia REMOISSENET
  • Éric DU MOTTAY
  • Nathalie PASQUET
  • Maxime GALLIER
  • Liliane VINET
  • Matthieu DEFRANCE
  • Delphine AMELOT
  • Jean-Yves GUYOT
  • Sandrine LOCATELLI
  • Christian MOREL
  • Anca BABES
  • Philippe CHUBERRE
  • Marie-Hélène CHAMART-LEJEUNE
  • Jordane PÉDRON
  • Laurène CHARDINNE-DELISLE
  • Jacques GREIVELDINGER
  • Christelle POSTEC
  • Mathieu LORHO
  • Christine DUCIEL
  • Guillaume DE VERGIE
  • Florence BENOIST
  • Didier SIMON
  • Émeline ROUX
  • Joby AMPIGNY
  • Sandra LE BOURHIS
  • Olivier PERROT
Marie ALIAGA
Marie ALIAGA (3 élus) AGIR AUTREMENT 		1 201 24,32%
  • Marie ALIAGA
  • Charles MAIER
  • Sabina BADEA
Participation au scrutin Saint-Grégoire
Taux de participation 62,36%
Taux d'abstention 37,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 5 016

Source : ministère de l’Intérieur

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