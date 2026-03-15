Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Herblain : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Herblain [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Herblain sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Herblain.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Herblain
13:46 - Comment a évolué l'imposition à Saint-Herblain en vue des municipales ?
Du côté de la fiscalité locale de Saint-Herblain, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 337 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 1 366 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu plus de 39,32 % en 2024 (contre 24,32 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 957 170 € en 2024, contre 16,55271 millions d'euros engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 27,63 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Saint-Herblain
Quel bilan peut-on dresser des résultats des élections municipales précédentes à Saint-Herblain ? Au soir du premier tour à l'époque, Bertrand Affilé (Union de la gauche) a fait la course en tête avec 43,55% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Jean-François Tallio (Europe Ecologie-Les Verts) a recueilli 2 861 suffrages en sa faveur (30,28%). Le podium a été complété par Matthieu Annereau (Union du centre), avec 26,15% des suffrages. Cet écart assez fort donnait suite à un avantage très net en aval du 1er round. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Bertrand Affilé l'a finalement emporté avec 3 555 suffrages (43,18%), face à Jean-François Tallio avec 2 694 électeurs (32,72%) et Matthieu Annereau réunissant 1 983 votes (24,08%). Le fossé initial s'est consolidé et encore élargi, menant à une victoire nette et irréfutable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Si Jean-François Tallio a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant -167 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Le candidat étiqueté Union de la gauche a probablement bénéficié du report de voix des électeurs des listes de gauche. Le camp des vaincus a la difficile mission de recomposer une alliance plus compétitive ce dimanche soir, dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-Herblain ?
Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 39 bureaux de vote de Saint-Herblain. Ce dimanche 15 mars 2026, les 33 089 votants de Saint-Herblain sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. En 2020, le lendemain du 1er tour, le report du second tour est annoncé par le chef de l'État en raison du Covid-19. La liste des candidats en 2026 est consultable ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Herblain
|Tête de listeListe
|
Franck Chiron
Liste divers droite
L'UNION DES HERBLINOIS
|
|
Bertrand Affilé
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR SAINT HERBLAIN
|
|
Matthieu Annereau
Liste divers droite
Un nouveau souffle pour Saint-Herblain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Affilé (31 élus) Avec vous saint herblain ville verte & solidaire
|3 555
|43,18%
|
|Jean-François Tallio (7 élus) Saint-herblain en commun
|2 694
|32,72%
|
|Matthieu Annereau (5 élus) Entendre et agir ensemble pour saint-herblain
|1 983
|24,08%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Herblain
|Taux de participation
|26,96%
|Taux d'abstention
|73,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 486
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Affilé Avec vous saint herblain ville verte & solidaire
|4 114
|43,55%
|Jean-François Tallio Saint-herblain en commun
|2 861
|30,28%
|Matthieu Annereau Entendre et agir ensemble pour saint-herblain
|2 471
|26,15%
|Participation au scrutin
|Saint-Herblain
|Taux de participation
|31,46%
|Taux d'abstention
|68,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 895
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Affilé (32 élus) Avec vous saint herblain
|7 311
|46,71%
|
|Matthieu Annereau (8 élus) Voir autrement saint-herblain
|5 564
|35,55%
|
|Myriam Gandolphe (2 élus) Ensemble reveillons saint herblain
|1 574
|10,05%
|
|Primaël Petit (1 élu) Saint herblain à gauche toute ! a gleiz penn da benn !
|1 201
|7,67%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Herblain
|Taux de participation
|51,00%
|Taux d'abstention
|49,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,19%
|Nombre de votants
|16 335
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Affilé Avec vous saint herblain
|6 689
|44,14%
|Matthieu Annereau Voir autrement saint-herblain
|4 549
|30,01%
|Myriam Gandolphe Ensemble reveillons saint herblain
|2 391
|15,77%
|Primaël Petit Saint herblain à gauche toute ! a gleiz penn da benn !
|1 525
|10,06%
|Participation au scrutin
|Saint-Herblain
|Taux de participation
|50,37%
|Taux d'abstention
|49,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,07%
|Nombre de votants
|16 134
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