Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Herblain : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Herblain

Tête de listeListe
Franck Chiron
Franck Chiron Liste divers droite
L'UNION DES HERBLINOIS
  • Franck Chiron
  • Margot Dumais
  • Philippe Buttazzoni
  • Linda Herve
  • Jean Gouard
  • Patricia Suin
  • Guillaume Amiet
  • Catherine Villepinthe
  • Fabien Foy
  • Stacy Herve
  • Jimmy Besson
  • Caroline Decre
  • Diego Dias Custodio
  • Clarisse Zephir
  • Jacques Champy
  • Danielle Vergnes
  • Didier Collin
  • Claire Maisonneuve
  • Jean-François Gillet
  • Mickaëla Menard
  • Clément Savignac
  • Christine Lecoq
  • Thomas Tremoureux
  • Sandrine Foucault
  • Antoine Brkic
  • Géraldine Lang
  • Michel Lafond
  • Françoise Met
  • Rémi Baudouin
  • Yasmina Aganovic
  • Jean-Michel Ivan
  • Catherine Leclere
  • Patrick Nicoleau
  • Mathilde Long
  • David Guisnel
  • Karen Martin
  • Gilbert Cebron
  • Clélia Crabot
  • Marvin Sanchez
  • Patricia Samzun-Erard
  • Hubert Lety
  • Michelle Tessier
  • Patrick Moulet
  • Maryse Ruellou
  • Sylvain Cossard
  • Solange Picaud
  • Hubert Richard
Bertrand Affilé
Bertrand Affilé Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR SAINT HERBLAIN
  • Bertrand Affilé
  • Sandrine Buchou
  • Éric Couvez
  • Farida Rebouh
  • Simon Bruneau
  • Marine Dumeril
  • Christian Tallio
  • Elsa Noblet
  • Baghdadi Zamoum
  • Myriam Gandolphe
  • Primaël Petit
  • Hélène Crenn
  • Jocelyn Gendek
  • Aude Merrien-Maas
  • Driss Saïd
  • Sarah Tendron
  • Etienne Lechat
  • Hava Avci
  • Jérôme Sulim
  • Solen Pedron
  • Jocelyn Bureau
  • Virginie Grenier
  • Fabien Quédé
  • Léa Marié
  • Alain Chauvet
  • Elodie Couturier
  • Laurent Fouilloux
  • Fabienne Lamour
  • Vincent Ayedegne Otekpo
  • Soizic Royer
  • Hugo Collet
  • Ghislaine Carrez
  • Vincent Le Garjan
  • Véronique Sachot
  • Guy Chevalier
  • Nathalie Recher
  • Yann Mareau Carel
  • Céline Bruneau
  • Thimothée Fouché
  • Nadine Pierre
  • Paul Ridard
  • Annie Pietrzak
  • Martial Catherine
  • Annaïck Frappart
  • Edouard Le Boulaire
  • Claudine Delaunay
  • Jean-Pierre Fromonteil
Matthieu Annereau
Matthieu Annereau Liste divers droite
Un nouveau souffle pour Saint-Herblain
  • Matthieu Annereau
  • Alexandra Jacquet
  • Bernard Floc'h
  • Marie-Claire Henriet
  • Ludovic Guéret
  • Séverine Berthaud
  • Baudouin Trutie de Vaucresson
  • Béatrice Annereau
  • Pascal Leroy
  • Nathalie Lefroy
  • Nicolas Haury
  • Aurélie Fremont
  • Julien Grolleau
  • Parvathi Collet
  • Yves Le Gohebel
  • Laure Guy
  • William Ecoto
  • Marie de Launay
  • Ronan Tanguy
  • Viviane Caradec
  • Pascal Pillet
  • Laureta Kupi
  • Marc Guihard
  • Valérie Pichon
  • Nolann Mormann
  • Valérie Pigeat
  • Nicolas Montalieu
  • Christiane Chauvet
  • Paul-Henri Arzel
  • Sylviane Richet
  • Paul Vincent
  • Odile Dugas
  • Gérald Gyselinck
  • Marie-Annick Herfray
  • Samuel Douet
  • Véronique Mazurier
  • Jérôme Pobelle
  • Dominique Favrel
  • Maden Choblet
  • Jacqueline Lamontagne
  • Jean-Christophe Mounic
  • Nelly Crible
  • Christian Boisard
  • Marie-Odile Violain
  • Jacques Fillonneau
  • Martine Peaudeau
  • Christophe Launeau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand Affilé
Bertrand Affilé (31 élus) Avec vous saint herblain ville verte & solidaire 		3 555 43,18%
  • Bertrand Affilé
  • Françoise Delaby
  • Marcel Cottin
  • Farida Rebouh
  • Dominique Talledec
  • Marine Lecomte-Dumeril
  • Jocelyn Bureau
  • Liliane Ngendahayo
  • Éric Couvrez
  • Guylaine Yharrassarry
  • Jérôme Sulim
  • Frédérique Simon
  • Driss Said
  • Newroz Calhan
  • Christian Tallio
  • Virginie Grenier
  • Baghdadi Zamoum
  • Sarah Tendron
  • Mohamed Hariz
  • Nelly Lejeusne
  • Jean-Pierre Fromonteil
  • Myriam Gandolphe
  • Jocelyn Gendek
  • Francine Chapron
  • Alain Chauvet
  • Hélène Crenn
  • Joao De Oliveira
  • Léa Marié
  • Didier Gerard
  • Evelyne Roho
  • Jean-Benjamin Zang
Jean-François Tallio
Jean-François Tallio (7 élus) Saint-herblain en commun 		2 694 32,72%
  • Jean-François Tallio
  • Christine Noblet
  • Vincent Ayedegne Otekpo
  • Florence Gascoin
  • Eric Bainvel
  • Amélie Germain
  • Primaël Petit
Matthieu Annereau
Matthieu Annereau (5 élus) Entendre et agir ensemble pour saint-herblain 		1 983 24,08%
  • Matthieu Annereau
  • Catherine Manzanares
  • Sébastien Alix
  • Alexandra Jacquet
  • Guillaume Forgeon
Participation au scrutin Saint-Herblain
Taux de participation 26,96%
Taux d'abstention 73,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 486

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand Affilé
Bertrand Affilé Avec vous saint herblain ville verte & solidaire 		4 114 43,55%
Jean-François Tallio
Jean-François Tallio Saint-herblain en commun 		2 861 30,28%
Matthieu Annereau
Matthieu Annereau Entendre et agir ensemble pour saint-herblain 		2 471 26,15%
Participation au scrutin Saint-Herblain
Taux de participation 31,46%
Taux d'abstention 68,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 895

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand Affilé
Bertrand Affilé (32 élus) Avec vous saint herblain 		7 311 46,71%
  • Bertrand Affilé
  • Marie-Hélène Nedelec
  • Marcel Cottin
  • Farida Rebouh
  • Jean-François Tallio
  • Jocelyne Vidard
  • Jean-Pierre Fromonteil
  • Jocya Almor
  • Dominique Tallédec
  • Christine Noblet
  • Jocelyn Bureau
  • Sandrine Duport-Fleurimont
  • Sébastien Royer
  • Béatrice Gemieux-Sulim
  • Marc Denis
  • Magali Leske
  • Jean-Claude Roho
  • Yamna Chriraa
  • Laurent Noblet
  • Guylaine Yharrassarry-Pot
  • Jean-Yves Bocher
  • Ghislaine Demoulin-Carrez
  • Baghdadi Zamoum
  • Liliane Delblond
  • Anthony Hamelin
  • Catherine Abidi
  • Etienne Lechat
  • Françoise Guimas
  • Dominique Bruneau
  • Anne-Marie Tremeaud
  • Didier Gerard
  • Sandrine Buchou
Matthieu Annereau
Matthieu Annereau (8 élus) Voir autrement saint-herblain 		5 564 35,55%
  • Matthieu Annereau
  • Nathalie Beaudouin
  • Hugues Chebrou De La Rouliere
  • Nathalie Bultel
  • Ferreol De Valicourt
  • Amélie Dupont
  • Tanguy Grasset
  • Jeannick Cavalin
Myriam Gandolphe
Myriam Gandolphe (2 élus) Ensemble reveillons saint herblain 		1 574 10,05%
  • Myriam Gandolphe
  • Yann Vigouroux
Primaël Petit
Primaël Petit (1 élu) Saint herblain à gauche toute ! a gleiz penn da benn ! 		1 201 7,67%
  • Primaël Petit
Participation au scrutin Saint-Herblain
Taux de participation 51,00%
Taux d'abstention 49,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,19%
Nombre de votants 16 335

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand Affilé
Bertrand Affilé Avec vous saint herblain 		6 689 44,14%
Matthieu Annereau
Matthieu Annereau Voir autrement saint-herblain 		4 549 30,01%
Myriam Gandolphe
Myriam Gandolphe Ensemble reveillons saint herblain 		2 391 15,77%
Primaël Petit
Primaël Petit Saint herblain à gauche toute ! a gleiz penn da benn ! 		1 525 10,06%
Participation au scrutin Saint-Herblain
Taux de participation 50,37%
Taux d'abstention 49,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,07%
Nombre de votants 16 134

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