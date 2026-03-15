Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Herblain : les infos en direct

Programme de Matthieu Annereau à Saint-Herblain (Un nouveau souffle pour Saint-Herblain)

Engagement politique

La candidature de Matthieu Annereau se veut un symbole d'union entre différentes tendances politiques, incluant la droite et le centre. Il s'engage à être un maire à temps plein, entièrement dédié à la ville de Saint-Herblain. Son équipe, composée de membres issus de divers quartiers, est prête à agir pour le bien-être des habitants.

Sécurité des citoyens

La sécurité est présentée comme une priorité absolue par les habitants, qui expriment des inquiétudes face aux incivilités et à la violence. Matthieu Annereau propose de renforcer la police municipale et d'améliorer la vidéoprotection pour rétablir la tranquillité dans tous les quartiers. Des actions concrètes seront mises en place pour lutter contre toutes les formes de violence.

Amélioration du cadre de vie

Le programme inclut des mesures pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens, comme la baisse de la taxe foncière. Il prévoit également des améliorations dans les infrastructures, telles que la modernisation des écoles et des équipements publics. Des initiatives pour renforcer la qualité de vie, comme la création de places en crèche et le soutien aux familles, sont également au cœur des engagements.

Mesures phares

Parmi les 20 mesures phares, on trouve la création de résidences seniors et le triplement des effectifs de la police municipale. D'autres projets incluent la transformation de la déchetterie de Tougas et la création d'un centre aquatique. Ces initiatives visent à répondre aux besoins réels des habitants et à améliorer leur quotidien.