Résultat municipale 2026 à Saint-Herblain (44800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Herblain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Herblain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Herblain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand AFFILÉ
Bertrand AFFILÉ (35 élus) ENSEMBLE POUR SAINT HERBLAIN 		8 721 53,68%
  • Bertrand AFFILÉ
  • Sandrine BUCHOU
  • Éric COUVEZ
  • Farida REBOUH
  • Simon BRUNEAU
  • Marine DUMERIL
  • Christian TALLIO
  • Elsa NOBLET
  • Baghdadi ZAMOUM
  • Myriam GANDOLPHE
  • Primaël PETIT
  • Hélène CRENN
  • Jocelyn GENDEK
  • Aude MERRIEN-MAAS
  • Driss SAÏD
  • Sarah TENDRON
  • Etienne LECHAT
  • Hava AVCI
  • Jérôme SULIM
  • Solen PEDRON
  • Jocelyn BUREAU
  • Virginie GRENIER
  • Fabien QUÉDÉ
  • Léa MARIÉ
  • Alain CHAUVET
  • Elodie COUTURIER
  • Laurent FOUILLOUX
  • Fabienne LAMOUR
  • Vincent Ayedegne OTEKPO
  • Soizic ROYER
  • Hugo COLLET
  • Ghislaine CARREZ
  • Vincent LE GARJAN
  • Véronique SACHOT
  • Guy CHEVALIER
Matthieu ANNEREAU
Matthieu ANNEREAU (5 élus) Un nouveau souffle pour Saint-Herblain 		4 012 24,70%
  • Matthieu ANNEREAU
  • Alexandra JACQUET
  • Bernard FLOC'H
  • Marie-Claire HENRIET
  • Ludovic GUÉRET
Franck CHIRON
Franck CHIRON (5 élus) L'UNION DES HERBLINOIS 		3 512 21,62%
  • Franck CHIRON
  • Margot DUMAIS
  • Philippe BUTTAZZONI
  • Linda HERVE
  • Jean GOUARD
Participation au scrutin Saint-Herblain
Taux de participation 50,76%
Taux d'abstention 49,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 16 760

Source : ministère de l’Intérieur

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