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19:21 - Dynamique électorale à Saint-Herblain : une analyse socio-démographique Dans la commune de Saint-Herblain, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections municipales ? La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 18,16% des résidents sont des enfants, et 25,31% de 60 ans et plus. Le taux de familles détenant au moins une voiture (77,76%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 22564 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,89% et d'une population étrangère de 10,14% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (43,25%), témoignent d'une population instruite à Saint-Herblain, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN à Saint-Herblain ? Le RN ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Saint-Herblain en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 13,28% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 24,98% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 10,03% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Saint-Herblain comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 18,37% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 20,16% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 20,77% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Saint-Herblain Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Saint-Herblain, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats. Pour rappel, l'abstention atteignait 68,54 % lors de la dernière élection municipale (un niveau plutôt élevé) alors que le pays était touché par le Covid-19. Les municipales restent pourtant, avec les élections présidentielles, un scrutin où les Français se mobilisent le plus souvent pour choisir leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 25,63 % des inscrits. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 50,21 % en 2022 à seulement 31,81 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 47,47 % (contre 48,51 % en France). Prendre du recul sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de ranger Saint-Herblain comme une zone assez abstentionniste en comparaison de la moyenne.

15:59 - Saint-Herblain : retour sur les élections de 2024 Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Saint-Herblain soutenaient en priorité Ségolène Amiot (Union de la gauche) avec 44,47% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Ségolène Amiot culminant à 50,70% des voix sur place. Lors du scrutin européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les citoyens de Saint-Herblain avaient cette fois soutenu l'équipe menée par Raphaël Glucksmann avec 22,82% des votes. La physionomie politique de Saint-Herblain a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un territoire de sensibilité de gauche.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Saint-Herblain ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Herblain portaient leur choix sur Ségolène Amiot (Nupes) avec 41,70% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Ségolène Amiot virant de nouveau en tête avec 54,54% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Herblain plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 30,93% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 29,15%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Herblain, les électeurs accordaient 75,02% pour Emmanuel Macron, contre 24,98% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Saint-Herblain s'affirme comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Comment a évolué l'imposition à Saint-Herblain en vue des municipales ? Du côté de la fiscalité locale de Saint-Herblain, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 337 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 1 366 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu plus de 39,32 % en 2024 (contre 24,32 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 957 170 € en 2024, contre 16,55271 millions d'euros engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 27,63 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Saint-Herblain Quel bilan peut-on dresser des résultats des élections municipales précédentes à Saint-Herblain ? Au soir du premier tour à l'époque, Bertrand Affilé (Union de la gauche) a fait la course en tête avec 43,55% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Jean-François Tallio (Europe Ecologie-Les Verts) a recueilli 2 861 suffrages en sa faveur (30,28%). Le podium a été complété par Matthieu Annereau (Union du centre), avec 26,15% des suffrages. Cet écart assez fort donnait suite à un avantage très net en aval du 1er round. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Bertrand Affilé l'a finalement emporté avec 3 555 suffrages (43,18%), face à Jean-François Tallio avec 2 694 électeurs (32,72%) et Matthieu Annereau réunissant 1 983 votes (24,08%). Le fossé initial s'est consolidé et encore élargi, menant à une victoire nette et irréfutable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Si Jean-François Tallio a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant -167 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Le candidat étiqueté Union de la gauche a probablement bénéficié du report de voix des électeurs des listes de gauche. Le camp des vaincus a la difficile mission de recomposer une alliance plus compétitive ce dimanche soir, dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.