Résultat municipale 2026 à Saint-Herblain (44800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Saint-Herblain - Tour 1
- Election municipale 2026 à Saint-Herblain [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Saint-Herblain
- Saint-Herblain (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Herblain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Herblain, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Herblain [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand AFFILÉ (35 élus) ENSEMBLE POUR SAINT HERBLAIN
|8 721
|53,68%
|
|Matthieu ANNEREAU (5 élus) Un nouveau souffle pour Saint-Herblain
|4 012
|24,70%
|
|Franck CHIRON (5 élus) L'UNION DES HERBLINOIS
|3 512
|21,62%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Herblain
|Taux de participation
|50,76%
|Taux d'abstention
|49,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|16 760
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Herblain [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Herblain en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Herblain
19:21 - Dynamique électorale à Saint-Herblain : une analyse socio-démographique
Dans la commune de Saint-Herblain, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections municipales ? La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 18,16% des résidents sont des enfants, et 25,31% de 60 ans et plus. Le taux de familles détenant au moins une voiture (77,76%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 22564 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,89% et d'une population étrangère de 10,14% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (43,25%), témoignent d'une population instruite à Saint-Herblain, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.
17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN à Saint-Herblain ?
Le RN ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Saint-Herblain en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 13,28% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 24,98% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 10,03% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Saint-Herblain comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 18,37% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 20,16% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 20,77% lors du vote définitif.
16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Saint-Herblain
Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Saint-Herblain, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats. Pour rappel, l'abstention atteignait 68,54 % lors de la dernière élection municipale (un niveau plutôt élevé) alors que le pays était touché par le Covid-19. Les municipales restent pourtant, avec les élections présidentielles, un scrutin où les Français se mobilisent le plus souvent pour choisir leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 25,63 % des inscrits. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 50,21 % en 2022 à seulement 31,81 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 47,47 % (contre 48,51 % en France). Prendre du recul sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de ranger Saint-Herblain comme une zone assez abstentionniste en comparaison de la moyenne.
15:59 - Saint-Herblain : retour sur les élections de 2024
Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Saint-Herblain soutenaient en priorité Ségolène Amiot (Union de la gauche) avec 44,47% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Ségolène Amiot culminant à 50,70% des voix sur place. Lors du scrutin européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les citoyens de Saint-Herblain avaient cette fois soutenu l'équipe menée par Raphaël Glucksmann avec 22,82% des votes. La physionomie politique de Saint-Herblain a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un territoire de sensibilité de gauche.
14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Saint-Herblain ?
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Herblain portaient leur choix sur Ségolène Amiot (Nupes) avec 41,70% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Ségolène Amiot virant de nouveau en tête avec 54,54% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Herblain plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 30,93% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 29,15%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Herblain, les électeurs accordaient 75,02% pour Emmanuel Macron, contre 24,98% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Saint-Herblain s'affirme comme un territoire aux votes hétérogènes.
12:58 - Comment a évolué l'imposition à Saint-Herblain en vue des municipales ?
Du côté de la fiscalité locale de Saint-Herblain, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 337 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 1 366 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu plus de 39,32 % en 2024 (contre 24,32 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 957 170 € en 2024, contre 16,55271 millions d'euros engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 27,63 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Saint-Herblain
Quel bilan peut-on dresser des résultats des élections municipales précédentes à Saint-Herblain ? Au soir du premier tour à l'époque, Bertrand Affilé (Union de la gauche) a fait la course en tête avec 43,55% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Jean-François Tallio (Europe Ecologie-Les Verts) a recueilli 2 861 suffrages en sa faveur (30,28%). Le podium a été complété par Matthieu Annereau (Union du centre), avec 26,15% des suffrages. Cet écart assez fort donnait suite à un avantage très net en aval du 1er round. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Bertrand Affilé l'a finalement emporté avec 3 555 suffrages (43,18%), face à Jean-François Tallio avec 2 694 électeurs (32,72%) et Matthieu Annereau réunissant 1 983 votes (24,08%). Le fossé initial s'est consolidé et encore élargi, menant à une victoire nette et irréfutable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Si Jean-François Tallio a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant -167 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Le candidat étiqueté Union de la gauche a probablement bénéficié du report de voix des électeurs des listes de gauche. Le camp des vaincus a la difficile mission de recomposer une alliance plus compétitive ce dimanche soir, dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-Herblain ?
Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 39 bureaux de vote de Saint-Herblain. Ce dimanche 15 mars 2026, les 33 089 votants de Saint-Herblain sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. En 2020, le lendemain du 1er tour, le report du second tour est annoncé par le chef de l'État en raison du Covid-19. La liste des candidats en 2026 est consultable ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
- Saint-Herblain (44800)
- Ecole primaire à Saint-Herblain
- Maternités à Saint-Herblain
- Crèches et garderies à Saint-Herblain
- Classement des collèges à Saint-Herblain
- Salaires à Saint-Herblain
- Impôts à Saint-Herblain
- Dette et budget de Saint-Herblain
- Climat et historique météo de Saint-Herblain
- Accidents à Saint-Herblain
- Délinquance à Saint-Herblain
- Inondations à Saint-Herblain
- Nombre de médecins à Saint-Herblain
- Pollution à Saint-Herblain
- Entreprises à Saint-Herblain
- Prix immobilier à Saint-Herblain