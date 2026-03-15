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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Hilaire-Cottes À Saint-Hilaire-Cottes, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les élections municipales. Avec une densité de population de 114 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,05%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (17,73%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 446 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,36%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,47%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,57% à Saint-Hilaire-Cottes, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Vote RN à Saint-Hilaire-Cottes : ce que disent les chiffres Le RN n'avait pas concouru pour la dernière campagne municipale à Saint-Hilaire-Cottes il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 34,81% des bulletins exprimés lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 57,42% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 31,55% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti à la flamme obtenait 61,23% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 49,56% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 53,94% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 63,99% lors du vote final, actant la victoire pour Auguste Evrard.

16:58 - Résultats électoraux à Saint-Hilaire-Cottes : le point sur la participation L'abstention se montait à 48,80 % à Saint-Hilaire-Cottes pour le premier tour des municipales de 2020 (un taux inférieur aux 55,3 % du pays) alors que le rendez-vous avait été maintenu en pleine épidémie de Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'élever à 22,46 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 45,99 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,07 % au premier tour, contre 47,38 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune s'affiche donc plutôt comme une zone moins abstentionniste que la moyenne. Cette variable à Saint-Hilaire-Cottes sera en conséquence l'un des pivots de ces municipales.

15:59 - Saint-Hilaire-Cottes : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des élections européennes, le résultat à Saint-Hilaire-Cottes s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,56%), devant Valérie Hayer (13,86%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (7,08%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Hilaire-Cottes avaient ensuite placé en tête Auguste Evrard (Rassemblement National) avec 53,94% au premier tour, devant Benoît Potterie (Majorité présidentielle) avec 21,53%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Auguste Evrard culminant à 63,99% des voix dans la localité.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Saint-Hilaire-Cottes ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Hilaire-Cottes comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Saint-Hilaire-Cottes plaçaient Marine Le Pen en tête avec 34,81% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 25,55%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Hilaire-Cottes, les électeurs accordaient 57,42% pour Marine Le Pen, contre 42,58% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Hilaire-Cottes plébiscitaient Auguste Evrard (RN) avec 31,55% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,23% des suffrages.

12:58 - La commune a-t-elle augmenté les impôts à Saint-Hilaire-Cottes ? Du côté de la fiscalité de Saint-Hilaire-Cottes, le produit fiscal par foyer s'est établi à 645 € en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 437 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 37,46 % en 2024 (contre 15,20 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 4 600 euros de recettes en 2024, loin des quelque 69 500 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 13,00 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Saint-Hilaire-Cottes Dans la municipalité de Saint-Hilaire-Cottes, les rapports de force politiques locaux sont encore à l'heure actuelle conditionnés par le verdict des dernières municipales en date. Rappelons que ce scrutin se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et non des listes, offrant aux électeurs l'opportunité de choisir plusieurs noms. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus au premier tour. Lors de ce premier tour, Vincent Capron a remporté les meilleurs résultats avec 304 suffrages (95,89%). Juste derrière, Tony Parisis a obtenu 95,26% des votes. Parmi les électeurs, ces résultats très similaires reflétaient un vote partagé. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Saint-Hilaire-Cottes, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration si spéciale. Le système électoral spécifique sans liste appartient cependant au passé.