Résultat municipale 2026 à Saint-Hilaire-Cottes (62120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-Cottes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Hilaire-Cottes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-Cottes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernadette LECOCQ
Bernadette LECOCQ (12 élus) BIEN VIVRE A SAINT HILAIRE COTTES 		319 62,30%
  • Bernadette LECOCQ
  • Michel BENTEUR
  • Céline KERFYSER
  • Nicolas BECOURT
  • Marie-Lise MAYEUX
  • Tony PARISIS
  • Pauline BARBARA
  • Denis BLONDEL
  • Anaëlle LELEU
  • Jean-Pierre DURIEZ
  • Justine COEUGNET
  • Adrien CARLIER
Sébastien DUBOIS
Sébastien DUBOIS (3 élus) POUR VOUS ET AVEC NOUS, CHANGEONS SAINT HILAIRE COTTES 		193 37,70%
  • Sébastien DUBOIS
  • Cassandra DELATTRE
  • Vincent CAPRON
Participation au scrutin Saint-Hilaire-Cottes
Taux de participation 80,21%
Taux d'abstention 19,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Nombre de votants 523

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Pas-de-Calais ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans les . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Saint-Hilaire-Cottes