Résultat municipale 2026 à Saint-Hilaire-Cottes (62120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-Cottes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Hilaire-Cottes, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-Cottes [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernadette LECOCQ (12 élus) BIEN VIVRE A SAINT HILAIRE COTTES
|319
|62,30%
|
|Sébastien DUBOIS (3 élus) POUR VOUS ET AVEC NOUS, CHANGEONS SAINT HILAIRE COTTES
|193
|37,70%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Hilaire-Cottes
|Taux de participation
|80,21%
|Taux d'abstention
|19,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,10%
|Nombre de votants
|523
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Hilaire-Cottes [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Hilaire-Cottes en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-Cottes
19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Hilaire-Cottes
À Saint-Hilaire-Cottes, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les élections municipales. Avec une densité de population de 114 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,05%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (17,73%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 446 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,36%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,47%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,57% à Saint-Hilaire-Cottes, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.
17:57 - Vote RN à Saint-Hilaire-Cottes : ce que disent les chiffres
Le RN n'avait pas concouru pour la dernière campagne municipale à Saint-Hilaire-Cottes il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 34,81% des bulletins exprimés lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 57,42% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 31,55% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti à la flamme obtenait 61,23% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 49,56% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 53,94% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 63,99% lors du vote final, actant la victoire pour Auguste Evrard.
16:58 - Résultats électoraux à Saint-Hilaire-Cottes : le point sur la participation
L'abstention se montait à 48,80 % à Saint-Hilaire-Cottes pour le premier tour des municipales de 2020 (un taux inférieur aux 55,3 % du pays) alors que le rendez-vous avait été maintenu en pleine épidémie de Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'élever à 22,46 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 45,99 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,07 % au premier tour, contre 47,38 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune s'affiche donc plutôt comme une zone moins abstentionniste que la moyenne. Cette variable à Saint-Hilaire-Cottes sera en conséquence l'un des pivots de ces municipales.
15:59 - Saint-Hilaire-Cottes : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Lors des élections européennes, le résultat à Saint-Hilaire-Cottes s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,56%), devant Valérie Hayer (13,86%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (7,08%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Hilaire-Cottes avaient ensuite placé en tête Auguste Evrard (Rassemblement National) avec 53,94% au premier tour, devant Benoît Potterie (Majorité présidentielle) avec 21,53%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Auguste Evrard culminant à 63,99% des voix dans la localité.
14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Saint-Hilaire-Cottes ?
La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Hilaire-Cottes comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Saint-Hilaire-Cottes plaçaient Marine Le Pen en tête avec 34,81% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 25,55%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Hilaire-Cottes, les électeurs accordaient 57,42% pour Marine Le Pen, contre 42,58% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Hilaire-Cottes plébiscitaient Auguste Evrard (RN) avec 31,55% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,23% des suffrages.
12:58 - La commune a-t-elle augmenté les impôts à Saint-Hilaire-Cottes ?
Du côté de la fiscalité de Saint-Hilaire-Cottes, le produit fiscal par foyer s'est établi à 645 € en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 437 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 37,46 % en 2024 (contre 15,20 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 4 600 euros de recettes en 2024, loin des quelque 69 500 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 13,00 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.
11:59 - Les résultats de la dernière élection à Saint-Hilaire-Cottes
Dans la municipalité de Saint-Hilaire-Cottes, les rapports de force politiques locaux sont encore à l'heure actuelle conditionnés par le verdict des dernières municipales en date. Rappelons que ce scrutin se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et non des listes, offrant aux électeurs l'opportunité de choisir plusieurs noms. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus au premier tour. Lors de ce premier tour, Vincent Capron a remporté les meilleurs résultats avec 304 suffrages (95,89%). Juste derrière, Tony Parisis a obtenu 95,26% des votes. Parmi les électeurs, ces résultats très similaires reflétaient un vote partagé. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Saint-Hilaire-Cottes, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration si spéciale. Le système électoral spécifique sans liste appartient cependant au passé.
09:57 - Journée électorale à Saint-Hilaire-Cottes : les horaires du bureau de vote
Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Saint-Hilaire-Cottes sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-Cottes est affichée ci-dessous. Pour voter, les citoyens de la localité sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Saint-Hilaire-Cottes. Pour connaître les résultats à Saint-Hilaire-Cottes, rendez vous ici même à 20h.
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