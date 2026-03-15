Résultat municipale 2026 à Saint-Hilaire-d'Ozilhan (30210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-d'Ozilhan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Hilaire-d'Ozilhan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-d'Ozilhan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anthony VERTAURE
Anthony VERTAURE (12 élus) PLUS PROCHES DE VOUS 		381 59,91%
  • Anthony VERTAURE
  • Coralie DARASSE BUCHET
  • Bernard SAVONET
  • Chrislene PORTELLI
  • Sébastien GUILLE
  • Lucie MILLON
  • Thierry LANDAIS
  • Bénédicte DUTERME
  • Charles CATHEBRAS
  • Aline ROSSO
  • Yoann FELDIS
  • Anne ROUCHON
Didier GILLES
Didier GILLES (3 élus) BIEN VIVRE A SAINT-HILAIRE 		255 40,09%
  • Didier GILLES
  • Julie MIRAMANT
  • Philippe MAZZIOTTA
Participation au scrutin Saint-Hilaire-d'Ozilhan
Taux de participation 74,74%
Taux d'abstention 25,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Nombre de votants 654

Source : ministère de l’Intérieur

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