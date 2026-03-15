Résultat municipale 2026 à Saint-Hilaire-d'Ozilhan (30210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-d'Ozilhan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Hilaire-d'Ozilhan, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-d'Ozilhan [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anthony VERTAURE (12 élus) PLUS PROCHES DE VOUS
|381
|59,91%
|
|Didier GILLES (3 élus) BIEN VIVRE A SAINT-HILAIRE
|255
|40,09%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Hilaire-d'Ozilhan
|Taux de participation
|74,74%
|Taux d'abstention
|25,26%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Nombre de votants
|654
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Hilaire-d'Ozilhan [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Hilaire-d'Ozilhan en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-d'Ozilhan
19:17 - Saint-Hilaire-d'Ozilhan : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales
La démographie et le profil socio-économique de Saint-Hilaire-d'Ozilhan contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec un taux de chômage de 10,69% et une densité de population de 67 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (80,67%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 572 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,90%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,41%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,34%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Hilaire-d'Ozilhan, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.
17:57 - Saint-Hilaire-d'Ozilhan : des scrutins marqués par la poussée RN
Le parti d'extrême droite était absent lors de la dernière bataille municipale à Saint-Hilaire-d'Ozilhan il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 27,70% des suffrages lors du tour préliminaire, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron sur le plan local avec 50,61% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 28,00% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 47,70% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 37,08% aux élections européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 45,62% pour le Rassemblement national. Il finira d'ailleurs en tête avec 53,80% lors du vote définitif, et un siège remporté par Pascale Bordes.
16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Saint-Hilaire-d'Ozilhan ?
L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Saint-Hilaire-d'Ozilhan constituera un 'game changer' pour cette municipale 2026. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 34,41 % des inscrits, bien loin des 55,3 % observés au niveau national alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison en raison de la pandémie du Covid. S'agissant de désigner leur maire, les élections locales restent en effet historiquement, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les électeurs se mobilisent en masse. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 18,19 % des personnes inscrites. L'abstention aux législatives, mesurée à 49,54 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 26,19 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 41,42 %. Cette photographie des urnes depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une contrée globalement épargnée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays.
15:59 - Le vote de Saint-Hilaire-d'Ozilhan nettement ancré à droite il y a deux ans
Lors des dernières élections européennes, le podium à Saint-Hilaire-d'Ozilhan s'était cristallisé autour de Jordan Bardella (37,08%), à la première place devant Raphaël Glucksmann (15,96%) et Valérie Hayer (12,36%). Les élections législatives à Saint-Hilaire-d'Ozilhan quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Pascale Bordes (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 45,62% au premier tour, devant Sabine Oromi (Union de la gauche) avec 26,83%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Pascale Bordes culminant à 53,80% des voix dans la commune.
14:57 - À Saint-Hilaire-d'Ozilhan, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour la droite radicale
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Hilaire-d'Ozilhan plébiscitaient Pascale Bordes (RN) avec 28,00% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Anthony Cellier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 52,30% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Hilaire-d'Ozilhan quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,70% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 22,95%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en livrant 50,61% pour Marine Le Pen, contre 49,39% pour d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-Hilaire-d'Ozilhan un sol très favorable aux idées nationalistes.
12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Saint-Hilaire-d'Ozilhan
Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Hilaire-d'Ozilhan, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 978 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 651 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 43,85 % en 2024 (contre 17,20 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 51 800 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 170 660 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 11,41 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Saint-Hilaire-d'Ozilhan
Quels enseignements retenir des résultats des élections municipales précédentes à Saint-Hilaire-d'Ozilhan ? Au soir du premier tour à l'époque, Liliane Ozenda a terminé en tête en obtenant 54,01% des soutiens. Derrière, Rodolphe Chevalier a obtenu 212 votes (45,98%). Ce succès d'emblée de Liliane Ozenda a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Saint-Hilaire-d'Ozilhan, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Devant cette victoire sans appel, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - À quelle heure ferme le bureau de vote de Saint-Hilaire-d'Ozilhan ?
Lors des élections municipales 2026, les nouveaux représentants locaux vont être désignés lors d'un scrutin de liste à deux tours. Concrètement, ce 15 mars 2026, les citoyens français doivent choisir parmi les différents candidats qui se présentent dans leur commune et cette fois, les électeurs des communes de moins de 1 000 habitants ne peuvent plus pratiquer le panachage. Retrouvez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Saint-Hilaire-d'Ozilhan. Le bureau de vote de la localité de Saint-Hilaire-d'Ozilhan est accessible de 8 heures à 18 heures pour permettre aux habitants de prendre une décision. Activez gratuitement les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Saint-Hilaire-d'Ozilhan dès leur parution.
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