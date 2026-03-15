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19:17 - Saint-Hilaire-d'Ozilhan : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales La démographie et le profil socio-économique de Saint-Hilaire-d'Ozilhan contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec un taux de chômage de 10,69% et une densité de population de 67 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (80,67%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 572 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,90%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,41%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,34%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Hilaire-d'Ozilhan, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Saint-Hilaire-d'Ozilhan : des scrutins marqués par la poussée RN Le parti d'extrême droite était absent lors de la dernière bataille municipale à Saint-Hilaire-d'Ozilhan il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 27,70% des suffrages lors du tour préliminaire, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron sur le plan local avec 50,61% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 28,00% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 47,70% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 37,08% aux élections européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 45,62% pour le Rassemblement national. Il finira d'ailleurs en tête avec 53,80% lors du vote définitif, et un siège remporté par Pascale Bordes.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Saint-Hilaire-d'Ozilhan ? L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Saint-Hilaire-d'Ozilhan constituera un 'game changer' pour cette municipale 2026. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 34,41 % des inscrits, bien loin des 55,3 % observés au niveau national alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison en raison de la pandémie du Covid. S'agissant de désigner leur maire, les élections locales restent en effet historiquement, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les électeurs se mobilisent en masse. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 18,19 % des personnes inscrites. L'abstention aux législatives, mesurée à 49,54 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 26,19 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 41,42 %. Cette photographie des urnes depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une contrée globalement épargnée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Le vote de Saint-Hilaire-d'Ozilhan nettement ancré à droite il y a deux ans Lors des dernières élections européennes, le podium à Saint-Hilaire-d'Ozilhan s'était cristallisé autour de Jordan Bardella (37,08%), à la première place devant Raphaël Glucksmann (15,96%) et Valérie Hayer (12,36%). Les élections législatives à Saint-Hilaire-d'Ozilhan quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Pascale Bordes (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 45,62% au premier tour, devant Sabine Oromi (Union de la gauche) avec 26,83%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Pascale Bordes culminant à 53,80% des voix dans la commune.

14:57 - À Saint-Hilaire-d'Ozilhan, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour la droite radicale Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Hilaire-d'Ozilhan plébiscitaient Pascale Bordes (RN) avec 28,00% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Anthony Cellier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 52,30% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Hilaire-d'Ozilhan quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,70% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 22,95%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en livrant 50,61% pour Marine Le Pen, contre 49,39% pour d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-Hilaire-d'Ozilhan un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Saint-Hilaire-d'Ozilhan Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Hilaire-d'Ozilhan, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 978 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 651 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 43,85 % en 2024 (contre 17,20 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 51 800 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 170 660 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 11,41 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Saint-Hilaire-d'Ozilhan Quels enseignements retenir des résultats des élections municipales précédentes à Saint-Hilaire-d'Ozilhan ? Au soir du premier tour à l'époque, Liliane Ozenda a terminé en tête en obtenant 54,01% des soutiens. Derrière, Rodolphe Chevalier a obtenu 212 votes (45,98%). Ce succès d'emblée de Liliane Ozenda a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Saint-Hilaire-d'Ozilhan, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Devant cette victoire sans appel, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.