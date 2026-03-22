Résultat municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Brethmas (30560) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Brethmas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Hilaire-de-Brethmas, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Brethmas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gael MANCUSO
Gael MANCUSO (21 élus) NOUVEL ELAN POUR SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS 		1 220 48,24%
  • Gael MANCUSO
  • Coralie CHAZEL
  • Frédéric CHABALIER
  • Aline MIZZI
  • Stéphan GALTIER
  • Laetitia CANO
  • Denis DURAND
  • Hélène SARTINI
  • Cyril PRADEILLES
  • Céline MALINOWSKI
  • Pascal POULET
  • Nell BONNET
  • Damien GRIGNON
  • Muriel MOREAU
  • Florent DRESAR
  • Aurélie SUAU
  • Loris CHABALIER
  • Estelle PONE
  • Christophe BONELLO
  • Samantha BOUSSAGUET
  • Pierre CHAPEL
Jean-Michel PERRET
Jean-Michel PERRET (5 élus) INITIATIVES POUR SAINT HILAIRE 		1 040 41,12%
  • Jean-Michel PERRET
  • Evelyne RICHARD
  • Remy OFFREDI
  • Orlane CHABASSUT
  • Laurent CLERC
Sylvie GALTIER
Sylvie GALTIER (1 élu) POUR SAINT HILAIRE 		269 10,64%
  • Sylvie GALTIER
Participation au scrutin Saint-Hilaire-de-Brethmas
Taux de participation 62,96%
Taux d'abstention 37,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 2 567

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Gard ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Gard. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Hilaire-de-Brethmas - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gael MANCUSO
Gael MANCUSO (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS 		917 39,66%
Jean-Michel PERRET
Jean-Michel PERRET (Ballotage) INITIATIVES POUR SAINT HILAIRE 		879 38,02%
Sylvie GALTIER
Sylvie GALTIER (Ballotage) POUR SAINT HILAIRE 		516 22,32%
Participation au scrutin Saint-Hilaire-de-Brethmas
Taux de participation 58,45%
Taux d'abstention 41,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Nombre de votants 2 383

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