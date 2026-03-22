Résultat municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Brethmas (30560) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Brethmas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Hilaire-de-Brethmas, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Brethmas [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gael MANCUSO (21 élus) NOUVEL ELAN POUR SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS
|1 220
|48,24%
|
|Jean-Michel PERRET (5 élus) INITIATIVES POUR SAINT HILAIRE
|1 040
|41,12%
|
|Sylvie GALTIER (1 élu) POUR SAINT HILAIRE
|269
|10,64%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Hilaire-de-Brethmas
|Taux de participation
|62,96%
|Taux d'abstention
|37,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,51%
|Nombre de votants
|2 567
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Hilaire-de-Brethmas - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gael MANCUSO (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS
|917
|39,66%
|Jean-Michel PERRET (Ballotage) INITIATIVES POUR SAINT HILAIRE
|879
|38,02%
|Sylvie GALTIER (Ballotage) POUR SAINT HILAIRE
|516
|22,32%
|Participation au scrutin
|Saint-Hilaire-de-Brethmas
|Taux de participation
|58,45%
|Taux d'abstention
|41,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Nombre de votants
|2 383
Election municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Brethmas [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Hilaire-de-Brethmas sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Hilaire-de-Brethmas.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-de-Brethmas
18:37 - Comment a voté Saint-Hilaire-de-Brethmas l'année de la dissolution ?
Au printemps 2024, les élections législatives à Saint-Hilaire-de-Brethmas avaient placé en tête Pierre Meurin (Rassemblement National) avec 53,09% au premier tour, devant Arnaud Bord (Union de la gauche) avec 22,46%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Pierre Meurin culminant à 63,70% des voix sur place. Lors des européennes précédemment, le podium à Saint-Hilaire-de-Brethmas s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,92%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,50%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,45%). Un bis repetita des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Quel était le résultat des dernières élections à Saint-Hilaire-de-Brethmas ?
Qui l'avait emporté lors des élections municipales il y a 6 ans à Saint-Hilaire-de-Brethmas ? Dès le premier tour à l'époque, Jean-Michel Perret (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en obtenant 46,50% des soutiens. En deuxième position, Sylvie Galtier (Divers droite) a rassemblé 35,04% des votes. Un retard marqué. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Jean-Michel Perret l'a finalement emporté avec 56,31% des bulletins, face à Sylvie Galtier s'adjugeant 43,68% des électeurs. La domination de la liste 'Initiatives pour saint-hilaire' n'a fait que croître, débouchant sur un succès écrasant et sans appel. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, gagnant 234 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Les électeurs de Saint-Hilaire-de-Brethmas doivent trancher entre 3 listes
Comme l'indiquent les candidatures pour le second tour communiquées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs doivent donc départager la liste de Jean-Michel Perret (LDVG), la liste de Gael Mancuso (LDVD) et Sylvie Galtier sous l'étiquette LDVD pour le match retour ce dimanche. Les 3 bureaux de vote de la ville de Saint-Hilaire-de-Brethmas ferment à 18 heures pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Gael Mancuso, Jean-Michel Perret et Sylvie Galtier forment le trio de tête à Saint-Hilaire-de-Brethmas
Dans le cadre du premier tour des municipales à Saint-Hilaire-de-Brethmas, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a mobilisé 58,45 % des électeurs sur place. Pour ce premier tour, c'est Gael Mancuso (Divers droite) qui a terminé premier en s'adjugeant 39,66 % des votes. À sa suite, Jean-Michel Perret (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 38,02 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, avec 22,32 %, Sylvie Galtier (Divers droite) est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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