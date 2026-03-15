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19:17 - Les données démographiques de Saint-Hilaire-de-Brethmas révèlent les tendances électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Saint-Hilaire-de-Brethmas fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 4 643 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 441 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 1 462 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (16,96%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,19% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 38,17% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 904,13 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Saint-Hilaire-de-Brethmas s'inscrit dans l'histoire de la France.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Saint-Hilaire-de-Brethmas Le parti nationaliste restait loin du podium lors de l'élection municipale à Saint-Hilaire-de-Brethmas il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 32,70% des votes lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 57,40% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 31,64% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 59,44% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 46,92% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 53,09% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 63,70% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Pierre Meurin.

16:58 - À Saint-Hilaire-de-Brethmas, l'abstention s'annonce forte aux municipales Pour rappel, l'abstention atteignait 52,62 % à Saint-Hilaire-de-Brethmas lors du dernier scrutin local (un score dans la norme) alors que le coronavirus pesait sur l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 24,09 % des habitants en mesure de voter. La fuite des électeurs atteignait de son côté 47,11 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 32,78 %, contre 56,14 % en 2022. En prenant du recul, les données semblent constituer une commune frappée par un fort abstentionnisme. Pour ces élections municipales 2026, cette donnée à Saint-Hilaire-de-Brethmas sera en conséquence essentielle dans le dénouement du scrutin.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Saint-Hilaire-de-Brethmas a-t-elle voté ? Lors du match européen de 2024, les citoyens de Saint-Hilaire-de-Brethmas avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 46,92% des inscrits. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Pierre Meurin (Rassemblement National) en tête avec 53,09% au premier tour, devant Arnaud Bord (Union de la gauche) avec 22,46%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Pierre Meurin culminant à 63,70% des votes dans la commune. .

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas s'était clairement ancrée à la droite radicale Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Saint-Hilaire-de-Brethmas privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (32,70%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 21,23%. Le second tour entérinait ensuite ce premier round en livrant 57,40% pour Marine Le Pen, contre 42,60% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Hilaire-de-Brethmas accordaient leurs suffrages à Pierre Meurin (RN) avec 31,64% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Meurin virant de nouveau en tête avec 59,44% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Hilaire-de-Brethmas comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à Saint-Hilaire-de-Brethmas à l'approche des municipales 2026 ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Saint-Hilaire-de-Brethmas, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 14,54 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de près de 90 700 euros environ. Un apport qui est loin des 916 300 euros récoltés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Saint-Hilaire-de-Brethmas s'est établi à environ 42,55 % en 2024 (contre 15,90 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Saint-Hilaire-de-Brethmas s'est établi à environ 902 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 627 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Saint-Hilaire-de-Brethmas Dans la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, les jeux de pouvoir politiques locaux sont aujourd'hui encore marqués par l'issue du dernier scrutin en 2020. À l'occasion du premier vote, Jean-Michel Perret (Divers gauche) a surclassé ses rivaux en obtenant 832 voix (46,50%). Deuxième, Sylvie Galtier (Divers droite) a recueilli 627 bulletins valides (35,04%). Une marge notable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Jean-Michel Perret l'a finalement emporté avec 1 066 bulletins (56,31%), face à Sylvie Galtier avec 827 votants (43,68%). La logique a prévalu, le fossé se creusant pour aboutir à une victoire sans appel. Divers gauche a certainement bénéficié des voix des listes éliminées, gagnant 234 voix supplémentaires entre les deux tours.