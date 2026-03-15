Résultat municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Brethmas (30560) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-de-Brethmas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Hilaire-de-Brethmas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Brethmas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gael MANCUSO
Gael MANCUSO NOUVEL ELAN POUR SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS 		917 39,66%
Jean-Michel PERRET
Jean-Michel PERRET INITIATIVES POUR SAINT HILAIRE 		879 38,02%
Sylvie GALTIER
Sylvie GALTIER POUR SAINT HILAIRE 		516 22,32%
Participation au scrutin Saint-Hilaire-de-Brethmas
Taux de participation 58,45%
Taux d'abstention 41,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Nombre de votants 2 383

Source : ministère de l’Intérieur

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