Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Riez : les infos en direct

Programme de Kathia Viel à Saint-Hilaire-de-Riez (SAINT-HILAIRE PASSIONNÉMENT)

Santé et qualité de vie

La santé publique et la qualité de vie sont des priorités pour la ville de Saint-Hilaire-de-Riez. Un Centre Municipal de Santé moderne sera implanté pour accueillir les professionnels de santé. De plus, des efforts seront faits pour attirer de nouveaux médecins généralistes et spécialistes afin de renforcer l'offre médicale.

Attractivité et patrimoine

Saint-Hilaire-de-Riez s'engage à finaliser l'aménagement du centre-ville et de l'îlot Jeanne d'Arc. La Villa Grosse Terre sera transformée en pôle culturel d'ici 2027, favorisant l'accès à la culture pour tous. Le soutien à un tourisme responsable et à une programmation culturelle dynamique est également prévu.

Sécurité des habitants

La sécurité des habitants est une priorité, avec le renforcement du parc de caméras de vidéoprotection. Des initiatives comme les « cafés citoyens » permettront de rapprocher la police municipale des habitants. Des dispositifs intelligents seront mis en place pour améliorer la sécurité routière et protéger les seniors contre les escroqueries.

Environnement et déplacements

La préservation de l'environnement est essentielle pour Saint-Hilaire-de-Riez, avec un Plan Local d'Urbanisme visant à protéger l'identité des quartiers. Chaque année, 500 arbres et arbustes seront plantés pour améliorer le cadre de vie. Des efforts seront également déployés pour la rénovation énergétique des bâtiments et le développement du parc du Terre-Fort.