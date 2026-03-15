Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Riez : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Riez [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Riez
- Résultat municipale 2020 Saint-Hilaire-de-Riez
- Résultat municipale 2014 Saint-Hilaire-de-Riez
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Riez [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Hilaire-de-Riez sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Hilaire-de-Riez.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-de-Riez
13:46 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Saint-Hilaire-de-Riez
Alors que les impôts locaux se sont accrus à Saint-Hilaire-de-Riez entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,79 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 4 970 350 € la même année, loin des 6 210 660 € perçus en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Saint-Hilaire-de-Riez s'est établi à 32,89 % en 2024 (contre 16,37 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Saint-Hilaire-de-Riez s'est établi à 1 698 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 322 € relevés en 2020.
11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Saint-Hilaire-de-Riez
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Hilaire-de-Riez est riche d'enseignements. Lors du premier rendez-vous électoral, Laurent Boudelier (Union des Démocrates et Indépendants) a distancé ses adversaires en récoltant 1 862 soutiens (37,54%). Deuxième, Kathia Viel (Divers) a recueilli 32,24% des voix. Ce premier verdict plutôt étroit soulevait d'importantes interrogations en vue du 2ème tour. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Kathia Viel l'a finalement emporté avec 52,28% des bulletins, face à Laurent Boudelier s'adjugeant 2 335 électeurs inscrits (41,27%) et Jean-Patrick Fillet réunissant 364 suffrages (6,43%). Confirmant les doutes persistants du premier tour, le scrutin a accouché d'un véritable retournement de situation. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Kathia Viel a pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers gauche, récupérant 1 096 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des battus a la difficile mission d'avoir un score plus élevé ce dimanche soir, dès le premier tour, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le schéma gagnant.
09:57 - Elections à Saint-Hilaire-de-Riez : les horaires des bureaux de vote
Pour voter, les votants de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Saint-Hilaire-de-Riez. En 2026, les citoyens de Saint-Hilaire-de-Riez sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce vote local constitue un temps fort de la vie démocratique de la commune. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? Retrouvez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Saint-Hilaire-de-Riez. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Riez
|Tête de listeListe
|
Kathia Viel
Liste divers centre
SAINT-HILAIRE PASSIONNÉMENT
|
|
Marie-Christine Ebran
Liste divers droite
UNIS POUR SAINT HILAIRE DE RIEZ
|
|
Laurent Boudelier
Liste divers centre
Ensemble pour l'Avenir de Saint Hilaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Kathia Viel (25 élus) Saint hilaire passionnement
|2 958
|52,28%
|
|Laurent Boudelier (7 élus) Union pour saint hilaire
|2 335
|41,27%
|
|Jean-Patrick Fillet (1 élu) Bien vivre à saint hilaire de riez
|364
|6,43%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Hilaire-de-Riez
|Taux de participation
|52,45%
|Taux d'abstention
|47,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 786
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Boudelier Union pour saint hilaire
|1 862
|37,54%
|Kathia Viel Saint-hilaire passionnément
|1 599
|32,24%
|Evelyne Bouillon Saint hilaire l'océan, c'est maintenant
|685
|13,81%
|Jean-Patrick Fillet Bien vivre à saint hilaire de riez
|539
|10,86%
|Elisabeth Clément Saint-hilaire c'est vous
|274
|5,52%
|Participation au scrutin
|Saint-Hilaire-de-Riez
|Taux de participation
|46,97%
|Taux d'abstention
|53,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 189
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Boudelier (25 élus) Union pour saint-hilaire-de-riez
|3 065
|46,53%
|
|Jean-Yves Lebourdais (6 élus) Avec vous, continuons demain
|2 378
|36,10%
|
|Jean-Pierre Costes (2 élus) Saint hilaire l'ocean 2020
|1 143
|17,35%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Hilaire-de-Riez
|Taux de participation
|67,46%
|Taux d'abstention
|32,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,85%
|Nombre de votants
|6 850
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Lebourdais Avec vous, continuons demain
|1 786
|27,47%
|Laurent Boudelier Union pour saint hilaire de riez
|1 584
|24,36%
|Pascal Dubin Agir ensemble pour st hilaire "cap a tribord"
|1 304
|20,05%
|Jean-Pierre Costes Saint hilaire l'ocean 2020
|824
|12,67%
|Eric Koren 2014 - un nouvel elan a saint hilaire
|769
|11,82%
|Bernard Violain Saint hilaire c'est vous
|234
|3,59%
|Participation au scrutin
|Saint-Hilaire-de-Riez
|Taux de participation
|66,76%
|Taux d'abstention
|33,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,10%
|Nombre de votants
|6 779
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