Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Riez : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Riez

Tête de listeListe
Kathia Viel
Kathia Viel Liste divers centre
SAINT-HILAIRE PASSIONNÉMENT
  • Kathia Viel
  • Jean-Yves Lebourdais
  • Nathalie Buchou
  • Sébastien Murzeau
  • Pascale Moreau
  • Matthieu Gauvrit
  • Marie-Christine Renou
  • Raphaël Fartura
  • Soizic Epiard
  • Jean-Marc Dubois
  • Evelyne Chauvel
  • Jean-Pierre Stephano
  • Annette Moreau
  • Erwan Michelin
  • Tiphanie Jacomino
  • Vincent Marchand-Bizet
  • Christine Crestois
  • Jimmy Hubert
  • Séverine Egéa
  • Jean-Christophe Porcher
  • Géraldine Deperier
  • Laurent Totel
  • Corinne Naulleau
  • Olivier Robic
  • Élisabeth Clément
  • Jacques Fradet
  • Ghislaine Nozay
  • Frédéric Sananes
  • Christine Robriquet
  • Jean-Pol Millier
  • Maryline Martin
  • Jean-François Pollet
  • Nicole Bidaud
  • Christian Paronneau
  • Annie Groisard
Marie-Christine Ebran
Marie-Christine Ebran Liste divers droite
UNIS POUR SAINT HILAIRE DE RIEZ
  • Marie-Christine Ebran
  • Jean-Michel Coëtard
  • Céline Venot
  • Patrice Dupuis
  • Françoise Ferraris
  • Pierre Marie Porte
  • Alexandra Bernardin
  • Gérard Doux
  • Sophie Bernard
  • Louis Ferraris
  • Cassandra Petit
  • Pascal Coudronniere
  • Angelique Couetard
  • Jorge Miranda
  • Mylène Clérici
  • Louis Boulineau
  • Chantal Chevreul
  • Cyril Tourel
  • Elda Barbeau
  • Benjamin Lafrogne
  • Cécile Delcros
  • Jean-Guy Babu
  • Marie-Laure Michaud
  • Emmanuel Coëtard
  • Sylvie Binesse
  • François-Xavier Joufflot
  • Margot Jeaud
  • Stéphane Delétang
  • Angèle Bernard--Landrieau
  • Alain Richard
  • Nadine Rivalin
  • Robert Besseau
  • Nicole Jourdain
  • Wilfried Nerhot
  • Nicole Barbeau
Laurent Boudelier
Laurent Boudelier Liste divers centre
Ensemble pour l'Avenir de Saint Hilaire
  • Laurent Boudelier
  • Emmanuelle Praud
  • Emmanuel Gachet
  • Céline Roches
  • Lionel Goiseau
  • Christine Michaud
  • Joseph Paoli
  • Josée Lousteau
  • Christian Guilloteau
  • Sandrine Avrilla
  • Rénald Pipet
  • Helene Clochard
  • Frédéric Michon
  • Valérie Vecchi
  • Sylvain Dalichampt
  • Estelle Lecuyer
  • Marc-Alban Gravez
  • Anne Schindler
  • Diego Alarçon
  • Marie-Laure Peyrard
  • Hervé Rochelle
  • Aurore Pajot
  • Francois Debieve
  • Josette Viaud
  • Patrick Tocker
  • Christele Ledanois
  • Daniel Peault
  • Céline Bellaud
  • Jean Pierre Fiolleau
  • Hélène Hubert
  • Philippe Fouquet
  • Jacqueline Minguet
  • Dominique Joyau
  • Christine Morin
  • Alexandre Nagy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Kathia Viel
Kathia Viel (25 élus) Saint hilaire passionnement 		2 958 52,28%
  • Kathia Viel
  • Jean-Yves Lebourdais
  • Jocelyne Piccioni
  • Stéphane Gautronneau
  • Chantal Gréau
  • Vincent Pipaud
  • Agnès Antoine
  • Matthieu Gauvrit
  • Christine Crestois
  • Sébastien Murzeau
  • Nathalie Buchou
  • Jean-Marc Dubois
  • Nathalie Leroy - Loesch
  • Alain Mahiet
  • Evelyne Chauvel
  • Jean-Pierre Stephano
  • Tiphanie Jacomino
  • Olivier Robic
  • Marguerite Bachy
  • Jimmy Hubert
  • Annette Moreau
  • Raphaël Fartura
  • Christine Robriquet
  • Jacques Potier
  • Isabelle Lapierre
Laurent Boudelier
Laurent Boudelier (7 élus) Union pour saint hilaire 		2 335 41,27%
  • Laurent Boudelier
  • Valérie Vecchi
  • Dominique Joyau
  • Laurianne Allanic
  • Philippe Grabowski
  • Marie-Françoise Beaufon - Allanic
  • Frédéric Michon
Jean-Patrick Fillet
Jean-Patrick Fillet (1 élu) Bien vivre à saint hilaire de riez 		364 6,43%
  • Jean-Patrick Fillet
Participation au scrutin Saint-Hilaire-de-Riez
Taux de participation 52,45%
Taux d'abstention 47,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 786

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Boudelier
Laurent Boudelier Union pour saint hilaire 		1 862 37,54%
Kathia Viel
Kathia Viel Saint-hilaire passionnément 		1 599 32,24%
Evelyne Bouillon
Evelyne Bouillon Saint hilaire l'océan, c'est maintenant 		685 13,81%
Jean-Patrick Fillet
Jean-Patrick Fillet Bien vivre à saint hilaire de riez 		539 10,86%
Elisabeth Clément
Elisabeth Clément Saint-hilaire c'est vous 		274 5,52%
Participation au scrutin Saint-Hilaire-de-Riez
Taux de participation 46,97%
Taux d'abstention 53,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 189

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Boudelier
Laurent Boudelier (25 élus) Union pour saint-hilaire-de-riez 		3 065 46,53%
  • Laurent Boudelier
  • Valérie Vecchi
  • Jacky Mercier
  • Monique Moizeau
  • Fabien Couthouis
  • Françoise Simon
  • Dominique Joyau
  • Sandrine Avrilla
  • Frédéric Michon
  • Josette Viaud
  • Lionel Goiseau
  • Emmanuelle Praud
  • Daniel Dumas
  • Anita Gilbert
  • Yves Le Gouguec
  • Marie Alice Cloarec
  • Jean Marc Cantin
  • Cécile Brasseur
  • Jean François Delanaud
  • Marie-Françoise Beaufon
  • Samuel Girard
  • Anne Schindler
  • Sylvain Dalichampt
  • Armelle Foubert
  • Joël Gremeret
Jean-Yves Lebourdais
Jean-Yves Lebourdais (6 élus) Avec vous, continuons demain 		2 378 36,10%
  • Jean-Yves Lebourdais
  • Sabine Dutailly
  • Bruno Paradis
  • Chantal Gréau
  • Jean-Michel Vintenat
  • Jocelyne Hermenier
Jean-Pierre Costes
Jean-Pierre Costes (2 élus) Saint hilaire l'ocean 2020 		1 143 17,35%
  • Jean-Pierre Costes
  • Evelyne Bouillon
Participation au scrutin Saint-Hilaire-de-Riez
Taux de participation 67,46%
Taux d'abstention 32,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,85%
Nombre de votants 6 850

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Lebourdais
Jean-Yves Lebourdais Avec vous, continuons demain 		1 786 27,47%
Laurent Boudelier
Laurent Boudelier Union pour saint hilaire de riez 		1 584 24,36%
Pascal Dubin
Pascal Dubin Agir ensemble pour st hilaire "cap a tribord" 		1 304 20,05%
Jean-Pierre Costes
Jean-Pierre Costes Saint hilaire l'ocean 2020 		824 12,67%
Eric Koren
Eric Koren 2014 - un nouvel elan a saint hilaire 		769 11,82%
Bernard Violain
Bernard Violain Saint hilaire c'est vous 		234 3,59%
Participation au scrutin Saint-Hilaire-de-Riez
Taux de participation 66,76%
Taux d'abstention 33,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,10%
Nombre de votants 6 779

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