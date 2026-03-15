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19:21 - Démographie et politique à Saint-Hilaire-de-Riez, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale municipale, Saint-Hilaire-de-Riez se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 12 923 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 024 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la ville, 18% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 17,18% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 57,30% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un taux de chômage de 12,22%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 659 euros par an. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Saint-Hilaire-de-Riez affirme l'attachement des habitants aux valeurs de la France.

17:57 - Quelle place du RN à Saint-Hilaire-de-Riez aux municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste restait loin du match lors des municipales à Saint-Hilaire-de-Riez en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 24,24% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 41,52% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 23,03% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 39,57% des voix au niveau local. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,75% pour les européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 37,24% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il finira avec 44,15% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Saint-Hilaire-de-Riez ? Il y a six ans à Saint-Hilaire-de-Riez, le premier round des élections municipales avait vu 46,97 % des électeurs aller jusqu'aux urnes dans la commune, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid avait rendu prudents beaucoup de votants. La course à l'Élysée en 2022 avait toutefois provoqué un fort engouement, avec 77,25 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 22,75 %). La mobilisation atteignait quant à elle 55,49 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 70,53 %, contre seulement 51,90 % en 2022. Décortiquer cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de ranger Saint-Hilaire-de-Riez comme une ville assez participative. En ce jour de municipales 2026 à Saint-Hilaire-de-Riez, cette particularité sera en tout cas très observée.

15:59 - Comment Saint-Hilaire-de-Riez a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Pascal Dubin (Union de l'extrême droite) à l'avant de la course avec 37,24% au premier tour, devant Stéphane Buchou (Ensemble !) avec 34,49%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Stéphane Buchou (Majorité présidentielle), avec 55,85%. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Saint-Hilaire-de-Riez s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,75%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (20,89%) et Raphaël Glucksmann (12,78%). La préférence des électeurs de Saint-Hilaire-de-Riez a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Saint-Hilaire-de-Riez ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Hilaire-de-Riez accordaient leurs suffrages à Stéphane Buchou (Ensemble !) avec 36,44% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,43%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Saint-Hilaire-de-Riez choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 33,59% des voix, devant Marine Le Pen qui obtenait 24,24%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,48% pour Emmanuel Macron, contre 41,52% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Hilaire-de-Riez comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Saint-Hilaire-de-Riez Alors que les impôts locaux se sont accrus à Saint-Hilaire-de-Riez entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,79 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 4 970 350 € la même année, loin des 6 210 660 € perçus en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Saint-Hilaire-de-Riez s'est établi à 32,89 % en 2024 (contre 16,37 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Saint-Hilaire-de-Riez s'est établi à 1 698 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 322 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Saint-Hilaire-de-Riez L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Hilaire-de-Riez est riche d'enseignements. Lors du premier rendez-vous électoral, Laurent Boudelier (Union des Démocrates et Indépendants) a distancé ses adversaires en récoltant 1 862 soutiens (37,54%). Deuxième, Kathia Viel (Divers) a recueilli 32,24% des voix. Ce premier verdict plutôt étroit soulevait d'importantes interrogations en vue du 2ème tour. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Kathia Viel l'a finalement emporté avec 52,28% des bulletins, face à Laurent Boudelier s'adjugeant 2 335 électeurs inscrits (41,27%) et Jean-Patrick Fillet réunissant 364 suffrages (6,43%). Confirmant les doutes persistants du premier tour, le scrutin a accouché d'un véritable retournement de situation. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Kathia Viel a pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers gauche, récupérant 1 096 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des battus a la difficile mission d'avoir un score plus élevé ce dimanche soir, dès le premier tour, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le schéma gagnant.