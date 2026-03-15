Résultat municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Riez (85270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-de-Riez a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Hilaire-de-Riez, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-de-Riez [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Kathia VIEL
Kathia VIEL (26 élus) SAINT-HILAIRE PASSIONNÉMENT 		4 551 55,97%
  • Kathia VIEL
  • Jean-Yves LEBOURDAIS
  • Nathalie BUCHOU
  • Sébastien MURZEAU
  • Pascale MOREAU
  • Matthieu GAUVRIT
  • Marie-Christine RENOU
  • Raphaël FARTURA
  • Soizic EPIARD
  • Jean-Marc DUBOIS
  • Evelyne CHAUVEL
  • Jean-Pierre STEPHANO
  • Annette MOREAU
  • Erwan MICHELIN
  • Tiphanie JACOMINO
  • Vincent MARCHAND-BIZET
  • Christine CRESTOIS
  • Jimmy HUBERT
  • Séverine EGÉA
  • Jean-Christophe PORCHER
  • Géraldine DEPERIER
  • Laurent TOTEL
  • Corinne NAULLEAU
  • Olivier ROBIC
  • Élisabeth CLÉMENT
  • Jacques FRADET
Laurent BOUDELIER
Laurent BOUDELIER (6 élus) Ensemble pour l'Avenir de Saint Hilaire 		2 940 36,16%
  • Laurent BOUDELIER
  • Emmanuelle PRAUD
  • Emmanuel GACHET
  • Céline ROCHES
  • Lionel GOISEAU
  • Christine MICHAUD
Marie-Christine EBRAN
Marie-Christine EBRAN (1 élu) UNIS POUR SAINT HILAIRE DE RIEZ 		640 7,87%
  • Marie-Christine EBRAN
Participation au scrutin Saint-Hilaire-de-Riez
Taux de participation 66,76%
Taux d'abstention 33,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 8 352

Source : ministère de l’Intérieur

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