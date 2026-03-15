Résultat municipale 2026 à Saint-Hilaire-du-Harcouët (50600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-du-Harcouët a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Hilaire-du-Harcouët, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-du-Harcouët [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent PIRON
Laurent PIRON (27 élus) Ecouter et Agir 		1 670 60,55%
  • Laurent PIRON
  • Catherine LECAPITAINE
  • Matthias GOUDAL
  • Danielle LECOURT
  • Serge PIRON
  • Corinne LEFEBVRE
  • Ludovic CHARUEL
  • Chantal MARTIN
  • Gérard CLÉMENT
  • Anne BEUZIT
  • Mickaël AVENEL
  • Claire MARY DIT PICOT
  • Pierre GASNIER
  • Mathylde PRIVAT
  • Jolhan HAMON
  • Sandra CORNU
  • Fabrice ENEU
  • Émilie HUARD
  • Jérôme DUGUÉPÉROUX
  • Corinne VIGOT-LEGOUPIL
  • Matéo ROBLIN
  • Muriel LETHIMONNIER
  • Patrick MARTINEAU
  • Armelle MARGUERITTE
  • Frédéric MOREL
  • Bérénice ROYER
  • Florent VEROVE
Jean-Luc GARNIER
Jean-Luc GARNIER (6 élus) notre commune, notre avenir 		1 088 39,45%
  • Jean-Luc GARNIER
  • Mikaëlle SEGUIN
  • Alban ERACLAS
  • Brigitte MICHEL
  • Jean JOUBIN
  • Nelly BODIN
Participation au scrutin Saint-Hilaire-du-Harcouët
Taux de participation 63,02%
Taux d'abstention 36,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,32%
Nombre de votants 2 884

Source : ministère de l’Intérieur

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