Résultat municipale 2026 à Saint-Hilaire-du-Harcouët (50600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-du-Harcouët a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Hilaire-du-Harcouët, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-du-Harcouët [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent PIRON (27 élus) Ecouter et Agir
|1 670
|60,55%
|
|Jean-Luc GARNIER (6 élus) notre commune, notre avenir
|1 088
|39,45%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Hilaire-du-Harcouët
|Taux de participation
|63,02%
|Taux d'abstention
|36,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,32%
|Nombre de votants
|2 884
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Hilaire-du-Harcouët [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Hilaire-du-Harcouët en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-du-Harcouët
19:18 - Comment la composition démographique de Saint-Hilaire-du-Harcouët façonne les résultats électoraux ?
A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Saint-Hilaire-du-Harcouët apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 5 735 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 422 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (67,63%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 39,60% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,70%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 068 euros par mois. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Saint-Hilaire-du-Harcouët montre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Hexagone.
17:57 - Quels résultats du RN à Saint-Hilaire-du-Harcouët avant les municipales 2026 ?
Le parti nationaliste restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Saint-Hilaire-du-Harcouët il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 24,37% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 37,60% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 20,17% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Saint-Hilaire-du-Harcouët comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,02% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 33,69% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 38,90% le dimanche suivant.
16:58 - À Saint-Hilaire-du-Harcouët, la participation s'annonce forte aux municipales
Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Saint-Hilaire-du-Harcouët, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Aux municipales de 2020, l'abstention avait plafonné à 47,54 % lors du premier tour, un score en demi-teinte. 2 335 votants s'étaient à l'inverse déplacés, en pleine crise sanitaire liée au coronavirus à l'époque. On observe en effet traditionnellement que l'élection municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les Français se mobilisent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 24,51 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 49,81 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 33,52 % au premier tour, contre 51,43 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une localité où l'abstention est contenue par rapport aux moyennes françaises.
15:59 - Comment Saint-Hilaire-du-Harcouët a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Saint-Hilaire-du-Harcouët avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (34,02%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 22,13% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Hilaire-du-Harcouët avaient ensuite favorisé Bertrand Sorre (Majorité présidentielle) avec 42,25% au premier tour, devant Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) avec 33,69%. Le second round n'a pas changé grand chose, Bertrand Sorre culminant à 61,10% des voix sur place. La situation politique de Saint-Hilaire-du-Harcouët a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée dès lors comme une zone sans vote prédéterminé.
14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Saint-Hilaire-du-Harcouët s'était clairement ancrée à le centre-droit
Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Saint-Hilaire-du-Harcouët privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (39,63%), devançant ainsi Marine Le Pen avec 24,37%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Hilaire-du-Harcouët, les électeurs accordaient 62,40% pour Emmanuel Macron, contre 37,60% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Hilaire-du-Harcouët soutenaient en priorité Bertrand Sorre (Ensemble !) avec 46,69% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bertrand Sorre virant de nouveau en tête avec 67,04% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Hilaire-du-Harcouët s'affirme comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.
12:58 - La municipalité de Saint-Hilaire-du-Harcouët a généralement augmenté les impôts
Si l'on examine la fiscalité de Saint-Hilaire-du-Harcouët, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 9,47 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 48 250 € la même année. Un produit qui est loin des 620 000 euros perçus en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Hilaire-du-Harcouët atteint désormais un peu plus de 45,33 % en 2024 (contre 19,74 % en 2020). Ce pourcentage s'intègre dans un cadre national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Hilaire-du-Harcouët a représenté environ 894 euros en 2024 contre 547 euros en début de mandat.
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Saint-Hilaire-du-Harcouët ?
Il peut être édifiant de se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jacky Bouvet (Divers droite) a creusé l'écart en obtenant 1 186 bulletins (53,32%). Sur la seconde marche, Bertrand Heudes (Divers centre) a engrangé 46,67% des votes. Cette victoire au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-du-Harcouët, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Devant cette victoire écrasante, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-Hilaire-du-Harcouët ?
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. En comparaison, le 1er tour des précédentes municipales s’est déroulé le 15 mars 2020, en pleine crise du coronavirus, suscitant de nombreuses controverses. La liste des candidats aux municipales 2026 à Saint-Hilaire-du-Harcouët a été publiée ci-dessous. Les 4 bureaux de vote de la ville de Saint-Hilaire-du-Harcouët seront ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Saint-Hilaire-du-Harcouët dès leur parution.
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