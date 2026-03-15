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19:18 - Comment la composition démographique de Saint-Hilaire-du-Harcouët façonne les résultats électoraux ? A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Saint-Hilaire-du-Harcouët apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 5 735 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 422 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (67,63%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 39,60% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,70%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 068 euros par mois. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Saint-Hilaire-du-Harcouët montre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Hexagone.

17:57 - Quels résultats du RN à Saint-Hilaire-du-Harcouët avant les municipales 2026 ? Le parti nationaliste restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Saint-Hilaire-du-Harcouët il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 24,37% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 37,60% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 20,17% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Saint-Hilaire-du-Harcouët comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,02% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 33,69% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 38,90% le dimanche suivant.

16:58 - À Saint-Hilaire-du-Harcouët, la participation s'annonce forte aux municipales Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Saint-Hilaire-du-Harcouët, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Aux municipales de 2020, l'abstention avait plafonné à 47,54 % lors du premier tour, un score en demi-teinte. 2 335 votants s'étaient à l'inverse déplacés, en pleine crise sanitaire liée au coronavirus à l'époque. On observe en effet traditionnellement que l'élection municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les Français se mobilisent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 24,51 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 49,81 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 33,52 % au premier tour, contre 51,43 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une localité où l'abstention est contenue par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Comment Saint-Hilaire-du-Harcouët a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Saint-Hilaire-du-Harcouët avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (34,02%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 22,13% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Hilaire-du-Harcouët avaient ensuite favorisé Bertrand Sorre (Majorité présidentielle) avec 42,25% au premier tour, devant Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) avec 33,69%. Le second round n'a pas changé grand chose, Bertrand Sorre culminant à 61,10% des voix sur place. La situation politique de Saint-Hilaire-du-Harcouët a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée dès lors comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Saint-Hilaire-du-Harcouët s'était clairement ancrée à le centre-droit Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Saint-Hilaire-du-Harcouët privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (39,63%), devançant ainsi Marine Le Pen avec 24,37%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Hilaire-du-Harcouët, les électeurs accordaient 62,40% pour Emmanuel Macron, contre 37,60% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Hilaire-du-Harcouët soutenaient en priorité Bertrand Sorre (Ensemble !) avec 46,69% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bertrand Sorre virant de nouveau en tête avec 67,04% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Hilaire-du-Harcouët s'affirme comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - La municipalité de Saint-Hilaire-du-Harcouët a généralement augmenté les impôts Si l'on examine la fiscalité de Saint-Hilaire-du-Harcouët, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 9,47 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 48 250 € la même année. Un produit qui est loin des 620 000 euros perçus en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Hilaire-du-Harcouët atteint désormais un peu plus de 45,33 % en 2024 (contre 19,74 % en 2020). Ce pourcentage s'intègre dans un cadre national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Hilaire-du-Harcouët a représenté environ 894 euros en 2024 contre 547 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Saint-Hilaire-du-Harcouët ? Il peut être édifiant de se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jacky Bouvet (Divers droite) a creusé l'écart en obtenant 1 186 bulletins (53,32%). Sur la seconde marche, Bertrand Heudes (Divers centre) a engrangé 46,67% des votes. Cette victoire au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-du-Harcouët, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Devant cette victoire écrasante, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.