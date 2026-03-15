En direct

19:18 - Les données démographiques de Saint-Hilaire-les-Andrésis révèlent les tendances électorales Dans les rues de Saint-Hilaire-les-Andrésis, les élections s'achèvent. Dotée de 610 logements pour 953 habitants, la densité de la commune est de 37 habitants/km². Ses 61 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la localité, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 31,81% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 45,45% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 51,72% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2,34 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, Saint-Hilaire-les-Andrésis incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN à Saint-Hilaire-les-Andrésis Le parti nationaliste n'avait pas concouru à la dernière élection municipale à Saint-Hilaire-les-Andrésis il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 44,86% des votes lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 60,16% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 38,15% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 73,81% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 55,64% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 61,09% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 75,22% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Thomas Ménagé.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Saint-Hilaire-les-Andrésis ? Pour rappel, la participation s'élevait à 38,08 % à Saint-Hilaire-les-Andrésis lors des municipales de 2020, en deçà de la moyenne nationale alors que le rendez-vous se tenait dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Il est pourtant de coutume d'observer qu'une municipale demeure, avec la présidentielle, le moment où les Français se rendent le plus aux urnes. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été chiffré à 76,89 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 45,12 % des inscrits, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation s'élever très nettement à 66,80 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait mobilisé 53,87 % des électeurs locaux. En regardant l'ensemble, les données dessinent le portrait d'une localité en déficit de participation. Pour cette élection municipale 2026, cette contingence à Saint-Hilaire-les-Andrésis sera quoi qu'il en soit primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Saint-Hilaire-les-Andrésis il y a deux ans Thomas Ménagé (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des législatives à Saint-Hilaire-les-Andrésis après la dissolution de 2024 avec 61,09%. Bruno Nottin (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 13,91%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Thomas Ménagé culminant à 75,22% des voix localement. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (55,64%). .

14:57 - Dernière présidentielle à Saint-Hilaire-les-Andrésis : les points à analyser Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Saint-Hilaire-les-Andrésis choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 44,86% des voix, devant Emmanuel Macron qui récoltait 20,72%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,16% pour Marine Le Pen, contre 39,84% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Hilaire-les-Andrésis accordaient leurs suffrages à Thomas Ménagé (RN) avec 38,15% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Thomas Ménagé virant de nouveau en tête avec 73,81% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Saint-Hilaire-les-Andrésis une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Saint-Hilaire-les-Andrésis Reflet d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Saint-Hilaire-les-Andrésis, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 7,00 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 22 980 €, loin des quelque 83 800 euros perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Saint-Hilaire-les-Andrésis atteint désormais un peu plus de 28,74 % en 2024 (contre 10,18 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. De son côté, le foncier non bâti est toujours taxé à 29,09 % en 2024, tout comme en 2020 (contre environ 50 % de moyenne nationale). Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, le taux voté s'est maintenu à 15,00 % environ en 2024, tout comme en 2020 , , la moyenne nationale se situant aux alentours de 9,5 %. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Saint-Hilaire-les-Andrésis s'est établi à 878 euros en 2024 (contre 486 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Saint-Hilaire-les-Andrésis À Saint-Hilaire-les-Andrésis, les résultats du scrutin municipal il y a six ans ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Rappelons que les votants avaient la liberté de panacher à l'époque, cette élection s'étant déroulée en l'absence de liste, avec exclusivement des candidatures à titre individuel. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. Lors de ce premier round, David Fournier a obtenu les meilleurs résultats avec 252 soutiens (96,18%). Ensuite, Céline Gaudon a obtenu 95,03% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Alain Darmon, obtenant 94,65% des voix. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce dimanche de municipales 2026 à Saint-Hilaire-les-Andrésis, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local si spécifique. Depuis une réforme des règles électorales, il faut toutefois souligner que le scrutin par listes paritaires s'est généralisé à l'échelle nationale, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant désormais les candidatures isolées.