Résultat municipale 2026 à Saint-Hilaire-les-Andrésis (45320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-les-Andrésis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Hilaire-les-Andrésis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-les-Andrésis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe GAUDY
Christophe GAUDY (13 élus) POUR UNE COMMUNE OÙ IL FAIT BON VIVRE 		283 67,54%
  • Christophe GAUDY
  • Jocelyne SPECHT
  • Olivier GENDRON
  • Céline GAUDON
  • David FOURNIER
  • Jennifer ZELGHIN
  • Loïc DELANDRE
  • Marie-Françoise RIVIÈRE
  • Robert COULON
  • Laura ROUELLE
  • Philippe CARRE
  • Elisa BRETON
  • Pietro PAPA
Alain DARMON
Alain DARMON (2 élus) Saint Hilaire 2026, un village, une équipe 		136 32,46%
  • Alain DARMON
  • Laure RENARD
Participation au scrutin Saint-Hilaire-les-Andrésis
Taux de participation 56,03%
Taux d'abstention 43,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 423

Source : ministère de l’Intérieur

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