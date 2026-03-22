Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-lez-Cambrai : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Hilaire-lez-Cambrai

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Hilaire-lez-Cambrai a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gérard Quennesson
Gérard Quennesson Divers
UNE NOUVELLE ÈRE POUR SAINT HILAIRE
  • Gérard Quennesson
  • Christelle Solarczyk
  • Guy Jacquemin
  • Marion Hurez
  • Gérard Leduc
  • Rachel Lesnes
  • Jean-Marie Hauquier
  • Magali Legrand
  • Anthony Jacquemin
  • Danaë Brulant
  • Vincent Leduc
  • Jennifer Nolin
  • Gérard Cailleux
  • Christine Billard
  • Geoffrey Gabet
  • Cassandra Lejeune
  • Théo Leclercq
  • Marie-Eugénie Soufflet
  • Julien Sorlin
  • Claudine Santer
  • Jean-Pierre Milia
Maurice Defaux
Maurice Defaux Divers
CONTINUONS ENSEMBLE POUR DEMAIN
  • Maurice Defaux
  • Carole Morelle
  • Augusto Da Costa
  • Maëlle Darmois
  • André Potiez
  • Véronique Brouette
  • Denis Ribals
  • Elodie Lefebvre
  • Dimitri Dessaint
  • Céline Marquaille
  • Jérôme Dhaussy
  • Christina Parent
  • Florian Sebastien
  • Peggy Leveque
  • Henri Drain
  • Audrey Lepreux
  • Herve Beauvois
  • Marie-Paule Lemaire
  • Benoît Carlier
Éric Watremez
Éric Watremez Divers
UNE DYNAMIQUE NOUVELLE, UN ELAN POUR DEMAIN
  • Éric Watremez
  • Nadège Coest
  • Stéphane Verrips
  • Marjorie Machu
  • Michael Gerard
  • Yolande Aublin
  • Anthony Hurez
  • Laurence Lefebvre
  • Christophe Davoine
  • Nathalie Troisfontaine
  • Frédéric Deleau
  • Danièle Carrez
  • Philippe Voreaux
  • Cécile Parent
  • Jean-Sébastien Faille
  • Camille Davoine
  • Daniel Laisne
  • Evelyne Daumont
  • Robert Douay

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-lez-Cambrai

Tête de listeListe Voix % des voix
Maurice DEFAUX
Maurice DEFAUX (Ballotage) CONTINUONS ENSEMBLE POUR DEMAIN 		300 34,80%
Gérard QUENNESSON
Gérard QUENNESSON (Ballotage) UNE NOUVELLE ÈRE POUR SAINT HILAIRE 		286 33,18%
Éric WATREMEZ
Éric WATREMEZ (Ballotage) UNE DYNAMIQUE NOUVELLE, UN ELAN POUR DEMAIN 		276 32,02%
Participation au scrutin Saint-Hilaire-lez-Cambrai
Taux de participation 75,43%
Taux d'abstention 24,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 878

Source : ministère de l’Intérieur

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