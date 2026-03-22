Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-lez-Cambrai : les résultats du 2e tour
- Election municipale 2026 à Saint-Hilaire-lez-Cambrai - Tour 2 [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Saint-Hilaire-lez-Cambrai - Tour 2
- Résultat municipale 2026 à Saint-Hilaire-lez-Cambrai - Tour 1
- Bureaux de vote Saint-Hilaire-lez-Cambrai
- Saint-Hilaire-lez-Cambrai (toutes les informations sur la ville)
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-lez-Cambrai [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Hilaire-lez-Cambrai sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Hilaire-lez-Cambrai.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Hilaire-lez-Cambrai
11:43 - Que disaient les résultats de l'élection municipale à Saint-Hilaire-lez-Cambrai dimanche dernier ?
Dimanche dernier à Saint-Hilaire-lez-Cambrai, le rendez-vous a vu 75,43 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Pour ce premier tour, c'est Maurice Defaux qui a pris une longueur d'avance avec 34,80 % des voix. Dans son sillage, Gérard Quennesson est arrivé en deuxième position avec 33,18 %. Le duel s'est avéré serré. Comme il y a six ans, Maurice Defaux est resté au sommet du classement, mais il a subi néanmoins un fort recul de 17 points comparé à 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Éric Watremez a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Hilaire-lez-Cambrai
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Hilaire-lez-Cambrai a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gérard Quennesson
Divers
UNE NOUVELLE ÈRE POUR SAINT HILAIRE
|
|
Maurice Defaux
Divers
CONTINUONS ENSEMBLE POUR DEMAIN
|
|
Éric Watremez
Divers
UNE DYNAMIQUE NOUVELLE, UN ELAN POUR DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Hilaire-lez-Cambrai
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maurice DEFAUX (Ballotage) CONTINUONS ENSEMBLE POUR DEMAIN
|300
|34,80%
|Gérard QUENNESSON (Ballotage) UNE NOUVELLE ÈRE POUR SAINT HILAIRE
|286
|33,18%
|Éric WATREMEZ (Ballotage) UNE DYNAMIQUE NOUVELLE, UN ELAN POUR DEMAIN
|276
|32,02%
|Participation au scrutin
|Saint-Hilaire-lez-Cambrai
|Taux de participation
|75,43%
|Taux d'abstention
|24,57%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|878
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Saint-Hilaire-lez-Cambrai
- Saint-Hilaire-lez-Cambrai (59292)
- Ecole primaire à Saint-Hilaire-lez-Cambrai
- Maternités à Saint-Hilaire-lez-Cambrai
- Crèches et garderies à Saint-Hilaire-lez-Cambrai
- Salaires à Saint-Hilaire-lez-Cambrai
- Impôts à Saint-Hilaire-lez-Cambrai
- Dette et budget de Saint-Hilaire-lez-Cambrai
- Climat et historique météo de Saint-Hilaire-lez-Cambrai
- Accidents à Saint-Hilaire-lez-Cambrai
- Délinquance à Saint-Hilaire-lez-Cambrai
- Inondations à Saint-Hilaire-lez-Cambrai
- Nombre de médecins à Saint-Hilaire-lez-Cambrai
- Pollution à Saint-Hilaire-lez-Cambrai
- Entreprises à Saint-Hilaire-lez-Cambrai
- Prix immobilier à Saint-Hilaire-lez-Cambrai