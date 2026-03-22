Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Hippolyte : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Hippolyte [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Hippolyte sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Hippolyte.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Hippolyte
11:44 - La municipale a déjà livré un verdict instructif
Pour le premier tour des élections municipales à Saint-Hippolyte, c'est Guillaume Mora qui s'est placé en première position en récoltant 41,47 % des votes. À sa suite, Madeleine Garcia-Vidal s'est classée deuxième avec 37,68 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Loïck Bailly est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Saint-Hippolyte, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 29,61 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Hippolyte
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Hippolyte a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Madeleine Garcia-Vidal
Divers
SAINT HIPPOLYTE DE TERRE ET DE COEUR
|
|
Guillaume Mora
Divers
SAINT HIPPOLYTE EN COMMUN, L'AVENIR AUTREMENT
|
|
Loïck Bailly
Divers
SAINT-HIPPOLYTE DYNAMIQUE ET RAYONNANTE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Hippolyte
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume MORA (Ballotage) SAINT HIPPOLYTE EN COMMUN, L'AVENIR AUTREMENT
|754
|41,47%
|Madeleine GARCIA-VIDAL (Ballotage) SAINT HIPPOLYTE DE TERRE ET DE COEUR
|685
|37,68%
|Loïck BAILLY (Ballotage) SAINT-HIPPOLYTE DYNAMIQUE ET RAYONNANTE
|379
|20,85%
|Participation au scrutin
|Saint-Hippolyte
|Taux de participation
|70,39%
|Taux d'abstention
|29,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Nombre de votants
|1 845
Source : ministère de l’Intérieur
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