Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Hippolyte : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Hippolyte

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Hippolyte a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Madeleine Garcia-Vidal
Madeleine Garcia-Vidal Divers
SAINT HIPPOLYTE DE TERRE ET DE COEUR
  • Madeleine Garcia-Vidal
  • René Aubert
  • Katia Guiter
  • Daniel Gauthier
  • Catherine Billés-Puginier
  • Michel Ceravolo
  • Florence Guérin
  • Patrick Marcotte
  • Monique Delanoy
  • Jérôme Trauchessec
  • Hélène Mussard
  • Serge Tramunt
  • Cécile Noël
  • Fabien Baeza
  • Jocelyne Kiffer
  • Daniel Cervera
  • Angélique Vidal
  • Karim Derhamoune
  • Nathalie Bourdon
  • Richard Mioni
  • Jeanne Santos
  • Marcel Trabé
  • Viviane Descalzi
  • Jean-Philippe Brunet
  • Marie-Claire Galea
Guillaume Mora
Guillaume Mora Divers
SAINT HIPPOLYTE EN COMMUN, L'AVENIR AUTREMENT
  • Guillaume Mora
  • Christine Barriere
  • Joël Orlando
  • Karine Lopez Fructuoso
  • Étienne Couturier
  • Maud Pillaî
  • Émile Serradeil
  • Patricia Oger
  • Michel Vivancos
  • Céline Fulconis
  • Philippe Josse
  • Régine Burriello
  • Sylvain Carré
  • Charlène Bartrina
  • Jérémy Hautemanière
  • Sandrine Orlando
  • Dominique Darras
  • Cloé Audreu
  • Bertrand Monthieu
  • Céline Crouzat
  • Fabien Trull
  • Rose-Marie Scheiteler
  • Marcel Robert
Loïck Bailly
Loïck Bailly Divers
SAINT-HIPPOLYTE DYNAMIQUE ET RAYONNANTE
  • Loïck Bailly
  • Isabelle Hillbrand
  • Philippe Fossé
  • Agnès Moral
  • Christophe Bergholz
  • Hélène Coché
  • Régis Bedos
  • Françoise Debard
  • Bruno Cicco
  • Sandrine Pierson
  • Claude Papin
  • Lorraine Arnaud
  • Laurent Dubot
  • Françoise Girouard
  • Jérôme Dauriac
  • Elodie Cabrera
  • Laurent Tolza
  • Michèle Crouchent
  • Claude Fontaine
  • Marie-Josée Torres
  • Daniel Quinsat
  • Marianne Dauriac
  • Xavier Aubertot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Hippolyte

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume MORA
Guillaume MORA (Ballotage) SAINT HIPPOLYTE EN COMMUN, L'AVENIR AUTREMENT 		754 41,47%
Madeleine GARCIA-VIDAL
Madeleine GARCIA-VIDAL (Ballotage) SAINT HIPPOLYTE DE TERRE ET DE COEUR 		685 37,68%
Loïck BAILLY
Loïck BAILLY (Ballotage) SAINT-HIPPOLYTE DYNAMIQUE ET RAYONNANTE 		379 20,85%
Participation au scrutin Saint-Hippolyte
Taux de participation 70,39%
Taux d'abstention 29,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 1 845

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Pyrénées-Orientales ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Pyrénées-Orientales. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-Hippolyte

En savoir plus sur Saint-Hippolyte