Résultat municipale 2026 à Saint-Inglevert (62250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Inglevert a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Inglevert, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Inglevert [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis BOUCLET
Francis BOUCLET (12 élus) LISTE D'UNION ET D'ACTION LOCALE 		237 50,43%
  • Francis BOUCLET
  • Marguerite VASSEUR
  • Didier ROUTIER
  • Sandrine LECLERCQ
  • François FOURDINIER
  • Isabelle COMELLO GOSSIN
  • Gauthier LEVEL
  • Christine LEMOINE
  • Mathieu CREPIN
  • Juliette LEFEBVRE
  • Grégory DIMMERS
  • Constance FONTAINE
Arnold FABIANSKI
Arnold FABIANSKI (3 élus) SAINT-INGLEVERT, LE CHANGEMENT QUI RASSEMBLE 		233 49,57%
  • Arnold FABIANSKI
  • Sandra GRONDIN
  • Alexandre CREPIN
Participation au scrutin Saint-Inglevert
Taux de participation 81,36%
Taux d'abstention 18,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 480

Source : ministère de l’Intérieur

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