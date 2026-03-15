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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Inglevert Quel portrait faire de Saint-Inglevert, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 344 logements pour 814 habitants, la densité de la ville est de 123 hab par km². Ses 45 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 245 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (12,79%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 30,61% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 55,92% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 714,67 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. En résumé, Saint-Inglevert incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Quelle place du RN à Saint-Inglevert aux municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste était absent lors de la dernière bataille municipale à Saint-Inglevert en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,33% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,85% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 24,83% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement lepéniste sécurisait 40,07% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,77% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 40,26% pour le mouvement lepéniste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Christine Engrand.

16:58 - Saint-Inglevert : des résultats d'ordinaire marqués par la participation L'adhésion au scrutin des électeurs de Saint-Inglevert sera ce soir un enjeu majeur pour ces municipales 2026. Pour rappel, la participation s'élevait à 59,03 % lors des municipales de 2020, une mobilisation plutôt forte alors que nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote en raison de la pandémie du Covid-19. Il est en effet établi de longue date qu'une municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les citoyens se mobilisent le plus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 83,13 %. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 52,86 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation se réhausser très nettement à 80,45 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 61,74 % des électeurs locaux. Si on tente de dégager une tendance, le territoire se positionne in fine comme une zone assez participative.

15:59 - Comment a voté Saint-Inglevert lors des dernières élections ? Le paysage politique de Saint-Inglevert a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine. Les élections européennes du printemps 2024 à Saint-Inglevert avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,77%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 15,18% des votes. Les élections des députés à Saint-Inglevert une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Christine Engrand (Rassemblement National) aux avants-postes avec 40,26% au premier tour, devant Brigitte Bourguignon (Majorité présidentielle) avec 33,92%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - À Saint-Inglevert, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de le centre-droit Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Saint-Inglevert accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 31,92%, devant Marine Le Pen avec 28,33%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,15% pour Emmanuel Macron, contre 46,85% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Saint-Inglevert plébiscitaient Brigitte Bourguignon (Ensemble !) avec 35,23% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Brigitte Bourguignon virant de nouveau en tête avec 59,93% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Saint-Inglevert s'inscrit comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts stables à Saint-Inglevert Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Saint-Inglevert, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 16,67 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 6 820 €, loin des 112 300 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Saint-Inglevert a évolué pour se fixer à un peu plus de 31,54 % en 2024 (contre 9,28 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point en quatre ans. Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Inglevert a représenté 433 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 420 € relevés en 2020.

11:59 - Résultats des élections municipales 2020 à Saint-Inglevert : un scrutin sans liste particulier Les résultats des élections municipales précédentes à Saint-Inglevert ont offert un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Pour rappel, cette élection se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et non des listes, offrant aux électeurs la possibilité de panacher. 15 sièges ont été pourvus au premier tour. Sandrine Leclercq a pris la première place avec 268 bulletins (82,71%), devant Isabelle Comello Gossin qui a rassemblé 82,40% des suffrages. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce jour de municipales 2026 à Saint-Inglevert, ces équilibres individuels propres aux petites communes vont encore compter. Le mode de scrutin spécifique sans liste appartient cependant au passé.